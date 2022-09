Strážníky poklidné beskydské město s necelými deseti tisíci obyvateli povolalo do ulic v minulém roce (po pádu komunistické diktatury tu sice krátce fungovali, nicméně skončilo to ostudou, odsouzením některých za trestné činy a jejich zrušením) a zdaleka ne všichni tomu fandili. „Nechápu, proč městskou policii opět zřizovali? Už tak se tady hodně a zbytečně utrácelo. Výdaje z městské pokladny se násobně rozšířily a jsem přesvědčený, že se bude doplácet na to, co vzniklo navíc,“ prohlásil jeden z exstarostů Bohumil Dolanský.

Vedení města – tvořené většinou zástupci hnutí Pro Frýdlant – ale strážníky prosadilo. Podle materiálu pro zastupitele z února 2021 bylo nutné vynaložit na vznik městské policie vstupní výdaje cca 1,7 milionu korun. Plat jednoho strážníka se včetně sociálního a zdravotního pojištění měl podle tarifů v průměru pohybovat okolo půl milionu korun za rok.

Do pěti let Frýdlant nad Ostravicí počítal s deseti strážníky s jedním velitelem. Pak by mzdové náklady byly při nezměněných tarifech a odvodech zhruba 5,5 milionu korun ročně. Plus samozřejmě náklady na techniku, služebny, vozidla… Příjmy se staly pokuty vybírané ve městě i okolních obcích (nově začali zdejší strážníci mj. vyhodnocovat měření rychlosti v Bílé).

Občané Frýdlantu – Dobrá volba 2016 projevili vůči strážníkům v domovském městě ještě shovívavost. „Počítáme, že bychom si udělali audit jejich fungování a podle jeho výsledků rozhodli, zda má pro město význam si vlastní policii za takové peníze udržet,“ vzkázal Vladan Wiej, lídr kandidátky Občané Frýdlantu - Dobrá volba 2016.

ODS mířící zde do komunálních voleb spolu s TOP 09 a Stranou soukromníků si servítky nebrala. „Městskou policii zrušit! Finance ušetřené tímto krokem směrovat raději do školního autobusu pro děti dojíždějící z okrajových částí, jako je Lubno či Nová Ves,“ řekl místopředseda místních občanských demokratů Vavřinec Pečinka. Argumentoval ekonomickou neudržitelností tohoto projektu a též nadbytečností. Policie ČR prý stačí – bez plýtvání penězi města.

„Naši strážníci jsou jen jedním z příkladů vyhazovaní prostředků v situaci, kdy je frýdlantský rozpočet nevyrovnaný a v jeho běžných provozních nákladech se mohou objevovat pravidelné schodky až v řádech deseti dvacet milionů korun,“ tvrdil Pečinka. Upozornil, že pokud dojde k uskutečnění další naplánované investiční výstavby – polyfunkčního domu na ulici Jana Trčky, které plánuje hnutí Pro Frýdlant – pak může město čelit celkovému zadlužení své kasy ve výši okolo 180 milionů korun.

K tématu „utrácení“ radnice nalezla koalice ODS, Top 09 a Strana soukromníků s hnutím Občané Frýlantu - Dobrá volba 2016 shodu co se Brány Beskyd týče. Řečený outdoorový víceúčelový areál v ulici Jana Trčky s hřištěm, kavárnou a estetickou klinikou zřízený uprostřed zástavby brali za další zatížení rozpočtu (podstatně více, než strážníci) s návratnosti investice vzhledem k nízkým nájmům uživatel snad až za sto let.

Levice pro Frýdlant na druhé straně neoznačila vzniklou situaci za špatnou. „Buďme rádi, že strážníky máme! Já se podílela na jejich obnovení a vždy ho podporovala, i když někteří mí kolegové s tím nesouhlasili. Ti chlapi v uniformách jsou tady k dispozici, kdyby se cosi přitrefilo,“ uvedla komunistická zastupitelka Dagmar Kozáková kandidující letos za zmíněné hnutí. Vyjádřila se i k Bráně Beskyd a to ve smyslu, že sice mohla být jinde (mj. v lokalitě u Kříže) snad v menším rozsahu, ale její vznik považovala za chvályhodný.

S městskou policií nesouhlasilo při hlasování o jejím založení hnutí Šumný Frýdlant (teď v koalici se Sdružením nezávislých kandidátů a KDU-ČSL). „Stalo se tak na základě nedostatečných podkladů. Strážníky máme v činnosti zatím krátkou dobu a nejsme schopni vyhodnotit jejich přínos,“ sdělila lídryně kandidátky Marie Karlická. Naopak, vznik Brány Beskyd nazvala „velmi diskutabilní investicí“ zatěžující neúměrně rozpočet města. „Taková stavba pořízená na dluh bez dotačních prostředků je velká nezodpovědnost. Občané ve Frýdlantu měli velmi omezenou možnost vyjádřit se k využití a estetické stránce tohoto projektu. Domníváme se, že daná plocha mohla být vzhledem její k lokalitě a potenciálu využita efektivněji,“ dodala Karlická.

Frýdlantská starostka Helena Pešatová argumentovala, že finanční situace města je velmi dobrá a veškeré investice jsou dělány s rozmyslem. „Byli jsme prozíraví a některé z investic, které nelze podpořit z dotací, financujeme úvěrem s krásným úročením ve výši 1,48 %. Rozhodně se neplánují žádné stamilionové stavby a velké zadlužování města, jak tvrdí někteří opoziční odborníci. Hřiště či volnočasové centrum a podobně nikdy nebudou spojeny s příjmy do rozpočtu města a návratností, je to služba občanům. Město není firma, jak si to někteří představují. Při tvorbě Strategického plánu města záměr výstavby Brány Beskyd podpořila i široká veřejnost.“

Statistika činnosti frýdlantských strážníků od 1. září 2021:

Statistika činnosti frýdlantských strážníků od 1. září 2021.Zdroj: MP Frýdlant nad Ostravicí

A co se městské policie týče, vyslovila Pešatové přesvědčení o správném kroku, k němuž se radnice rozhodla. „I ten byl součástí strategického plánu a při schvalování nebyl nikdo ze zastupitelů proti. Jde zároveň po roce fungování vidět, že obyvatelé se na naše strážníky obracejí s důvěrou. Počty podaných oznámení a řešených případů to jasně podtrhují. Strážníci jsou ochotni kdykoliv pomoci, poradit a spolupracovat. Jsou to profesionálové, znalí postupů, jelikož mají zkušenosti i dovednosti nabyté v jiných městech,“ podotkla Pešatová.

K financování pak starostka poznamenala, že činnost městské policie je jako jakákoliv jiná služba a je logické, že nese s sebou náklady. „Slouží lidem a nikdo nemůže očekávat, že bude zcela samofinancovatelná nebo dokonce zisková,“ dodala starostka Frýdlantu nad Ostravicí.

Slovo reportéra - Rozhodnutí jasného vítěze minulých voleb probudila vášně



Pod pokličkou poklidného města to podle místních bublalo už dlouho před komunálními volbami 2022. Až by se dalo říci, že víceméně od těch posledních, které s přehledem vyhrálo lokální hnutí Pro Frýdlant a v zastupitelstvu se stalo naprosto rozhodující silou. S prokazatelnými úspěchy na poli zvelebování tohoto beskydského města a života jeho obyvatel. Ale taktéž kroky, s nimiž ne všichni spoluobčané souhlasili – a bohužel proti nim nemohli vzhledem k počtu hlasů v opozici podniknout nic. Příkladem bylo navýšení místní daně z nemovitosti, což způsobilo něco jako válku živnostníků s radnicí. Hádejte s jakým výsledkem? Podobná situace nastala při reinkarnaci městské policie, na kterou tady bohužel vzpomínají z devadesátých let minulého století i jako na „černé šerify“ střílející služebními zbraněmi krávy na pastvině a prodávající jejich maso. Ač tu teď nastoupili profesionálové a jejich poslání je chvályhodné, nepřestaly zaznívat hlasy, že jsou v tomto městě zbyteční, či spíše zbytečně drazí. O rozhazování městských peněz frýdlantští hovořili ještě více v souvislostí s Branou Beskyd.



Když tady nebudou mít mladí kde bydlet, odejdou! Když tu turisté nebudou mít kde přespat, tak se jen mihnou! Když nic neuděláme s místní teplárnou, tak se nedoplatíme! To byly názory obyčejných obyvatel v ulicích Frýdlantu nad Ostravicí. Čert ví, jak to dopadne, až se pomyslná poklička o víkendu 23. a 24. září zvedne?



Radek Luksza, reportér Frýdecko-místeckého a třineckého deníku

ANKETA: Jak vidíte budoucnost frýdlantských strážníků?

Helena Pešatová, starostka města, senátorka

Helena PešatováZdroj: Archiv

Zcela realisticky! Z hlediska stále se zvyšujících přijatých oznámení, a tím činností a událostí řešených strážníky v ulicích, musím říci, že mají své místo jako složka města i Integrovaného záchranného systému. Městská policie obsluhuje i městský kamerový systém čítající již přes třicet kamer. Tím, že zde působí městská policie, která doplňuje činnost té republikové, je pro Policii ČR přínosem, neboť jejich obvod je stále jedním z největších u nás, sahá k hranicím se Slovenskem a mají stále podstav strážníků. Jednoznačnou výhodou je rychlost reakce a řešení situací, které státní policie nemůže řešit. Často slýcháme reakci: Proč, když je tu státní policie? Tak právě z těchto důvodů. Zároveň již několik obcí s námi uzavřelo veřejnoprávní smlouvy a naši strážníci jim budou za úplatu nápomocni.

Bohumil Dolanský, bývalý starosta města

Bohumil DolanskýZdroj: archiv

Upřímně řečeno, už se o to moc nezajímám. Byl jsem nicméně ve funkci, kdy jsme zde první strážníky měli a rušili… Tehdy měla Policie ČR méně lidí, její působnost sahala až k Bílé a hranici se Slovenskem. Teď naplnila své tabulkové stavy, získala větší prostor řešit situaci ve Frýdlantě nad Ostravicí. Který potřebuje podle mého spoustu jiných projektů, než městkou policii. Například opravy centrálních rozvodů energií, co jsou ze šedesátých let.

K TÉMATU

Mají za sebou první rok práce

Nynější městská policie s velitelem Davidem Richterem začala ve Frýdlantě nad Ostravicí i jeho místních částech práci před rokem. Radnice ji zřídila mj. proto, aby strážníci „dohlíželi na dodržování vyhlášek a nařízení i pravidel občanského soužití, přispívali k ochraně a bezpečnosti osob i majetku, podíleli se dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích i předpisů o ochraně veřejného pořádku“. Samozřejmostí se stala oblast prevence kriminality, postihování znečišťování veřejných prostranství, jakožto spolupráce s Policí ČR či okolními obcemi Malenovice, Ostravice, Krásná či Bílí. Strážníci prozatím dostali služebnu v Hlavní ulici 139, kontakt je kromě tísňové linky 156 také mobilní číslo 739 272 272. (k tomu se hodí ta fotka s čísly statistiky)

Brána Beskyd funguje od jara

Hřiště dětské, parkourové či workoutové a boulderinová lezecká stěna, brouzdaliště s fontánou, restaurace s kavárnou, amfiteátr, polyfunkční budova s estetickou klinikou… To je areál nazvaný Brána Beskyd, jehož provoz ve Frýdlantě nad Ostravicí zahájili letos v dubnu. Celé to radnici vyšlo na cca šestapadesát milionů korun (z vlastní kasy), stavba změnila panorama ulice Jana Trčky, kde je z jedné strany sídliště a z druhé zástavba rodinných domů. Přibylo tu i dvaatřicet parkovacích míst. Bránu Beskyd si oblíbily zejména v dopoledních hodinách maminky či babičky s malými dětmi, odpoledne pak vzhledem k nabídce aktivit i dospívající.