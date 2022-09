„Rodiče posílají do Havířova, to je sedmnáct kilometrů, do Ostravy, což je dvaadvacet kilometrů, či do Nového Jičína a Třince, vzdálených třicet kilometrů. Ještě dále je to ovšem z odlehlejších vesnic a nadbytečné dojezdové časy mohou být pro malé pacienty velmi rizikové,“ prohlásil primátor Korč.

Primátor dezinformuje, dětské oddělení nikdy zavřeno nebylo, tvrdí šéf nemocnice

Zpráva vyvolala bouřlivé reakce nejen v samotném Frýdku-Místku, ale i ve spádových obcích. „Již v současné době nejsou splněny zákonné časové limity dojezdu lékařské záchranné pomoci v některých odlehlejších částech regionu, například v obci Staré Hamry.

První pomoc tu poskytuje jednotka hasičů. I z tohoto důvodu je nutné obnovit pohotovostní službu na dětském oddělení nemocnice v původním rozsahu. Jde tady o naše děti,“ nechala se slyšet starostka Frýdlantu nad Ostravicí a zároveň senátorka Helena Pešatová.

Dětské oddělení fungovalo od roku 1939

„Oddělení v novém nefunguje v režimu akutní péče a lidé, kteří ji pro dítě potřebují, mohou o víkendech využívat v době od osmi do osmnácti hodin lékařskou pohotovostní službu v areálu. Nicméně v průběhu týdne se budou muset obracet na lékařskou pohotovostní službu v okolních zdravotnických zařízeních,“ popsal tehdy primář Miroslav Kobsa.

S dodatkem, že se tak stalo kvůli výpovědi sedmi lékařů vesměs kvůli tomu, že nedostali prostor dalšího vzdělávání. „To je i systémový problém, jimž se budou muset zabývat centrální orgány i ministerstvo zdravotnictví, které jsme již oslovili,“ upřesnil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer. Absolutní prioritou krajského úřadu je podle něj bezpečná a kvalitní péče o všechny pacienty.

Frýdek-Místek v šoku! V nemocnici opravdu dočasně končí akutní dětské oddělení

„To ale znamená, že v krátké době musí dojít ke změně zvyklostí nás všech i k restrukturalizaci pediatrické péče. V současné době se pracuje na projektu reorganizace dětských oddělení, který takovouto péči zajistí,“ sdělil Gebauer.

Dětské oddělení jako takové ve frýdecko-místecké nemocnici samostatně fungovalo od roku 1939 a v poslední době představovalo spádové oddělení pro více než jednačtyřicet tisíc děti. Nepočítaje v to malé Ukrajince, kteří tu našli zázemí coby uprchlíci po napadení jejich vlasti Rusy. Okolní zdravotnická zařízení už po změnách ve Frýdku-Místku hlásily větší příliv dětských pacientů. Městská nemocnice v Ostravě třeba o pětinu za víkend.

Na novinku doplatila hned druhý den po „transformaci“ i maminka, která běžela po jedné hodině v noci na místní dětské oddělení s dusícím se čtyřměsíčním kojencem v náručí. Do budovy se však nedostala, všude bylo zamčeno. Po několikaminutovém obíhání dalších klinik nakonec skončila s malým pacientem na oddělení ARO, kde dítěti pomohli. „Při kojení vdechlo tekutinu. Vyřešil to anesteziolog, dítě u nás pobylo asi hodinu. Správně měla nicméně maminka zavolat sanitku,“ líčil Tomáš Stejskal, ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku.

Situaci začali řešit nejen rodiče a další znepokojení obyvatelé, ale samozřejmě i magistrát či kraj – jehož je nemocnice příspěvkovou organizací – a nakonec i senátoři. Zastánci navrácení akutní péče v rozsahu před 1. dubnem 2022 navíc shromáždili na jedenáct tisíc podpisů pod petici podporující tento záměr.

Kdo chce vést obce na Frýdeckomístecku? Přinášíme kandidátky pro komunální volby

„Jsem rád, že se nám z Frýdku-Místku podařilo téma důležité pro celou naši společnost dostat vedle kraje i vlády až do parlamentu, protože nedostatek pediatrů se i díky naší aktivitě stává celospolečenským tématem. V senátu jsme pak probírali petici na podporu dětského oddělení, kterou jsem s řadou lékařů, sester a kolegů, starostů, poslanců a senátorů inicioval, a která měla vůbec největší odezvu v novodobé historii města,“ dodal primátor Korč (Naše město FM).

Jeho předchůdce ve funkci Michal Pobucký (Přátelé FM) vzkázal, že sbíraní podpisů pro petici, která se tvářila jako by dětské oddělení v nemocnici zcela zavřeli, bylo špatně: „Jen to poškodilo pověst nemocnice, která může mít o to větší problém sehnat nové lékaře. Mimochodem, je iluzorní si myslet, že je město přiláká na byty. Ty, které má k dispozici, neodpovídají standardu této profese.“ Zdůraznil také každopádně nutnost dětského oddělení fungujícího „v co nejširším rozsahu“.

Slovo reportéra: Sliby to budou vážně míněné…



Když našli shodu komunisté se třemi spolukandidujícími stranami pravice ve Frýdku-Místku, to je co říci. A právě to se v kauze dětského oddělení ve frýdecko-místecké nemocnici stalo… A víceméně rovněž odrazilo mínění asi většiny lidí ze šestnáctého největšího českého města, jakožto i spádových oblastí. Ivan Vrba za KSČM oznámil, že tato problematika je „hlavní prioritou a je na špici volebního programu“.



Marcel Sikora, lídr SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) jeho slova víceméně zopakoval a přidal, že „dětské musí fungovat jako před dubnem letošního roku, kdy došlo k omezení“. Asi jen velmi těžce – a za velkého předpokladu nepochopení – bude kdokoliv u rodičů obhajovat, že zrovna z Frýdku-Místku musí jezdit s dětmi s bolestí břicha či silným kašlem do Ostravy, Třince, Havířova nebo Nového Jičína. Takový rodič chce sotva slyšet o měnících se medicínských trendech, restrukturalizacích ani nedostatkových pediatrech.



Proto také vypadají předvolební sliby o obnovení akutní dětské péče ve frýdecko-místecké nemocnici jako vážně míněné a běda sdružení, straně či hnutí, které by se na vlně jejich prosazení vyšvihly a poté z nich rezignovaly!



Radek Luksza, reportér Frýdecko-místeckého a třineckého deníku

ANKETA:

Jaká je vaše představa o budoucnosti dětského oddělení?

Petr Korč, primátor Frýdku-Místku

Petr Korč.Zdroj: Deník/Radek Luksza

Město spolupracuje s nemocnicí na řadě projektů dlouhodobě, i když není její zřizovatel. Nemocnici podporujeme i finančně v řádech milionů korun. O to víc mě mrzí situace, kdy vedení nemocnice, respektive kraj jako zřizovatel, dopustili hromadný odchod většiny lékařů z dětského oddělení. Jako primátor jsem inicioval a absolvoval řadu jednání s vedením nemocnice, s krajským úřadem, zástupci zdravotních pojišťoven, ministerstvem zdravotnictví i zástupci pediatrické komory, poslanci i senátory. Jsem rád, že všechny tyto naše kroky přinášejí ovoce a vedení nemocnice i kraje již opustilo myšlenku, že dětské oddělení nebude plně obnoveno a začíná aktivně konat. Na můj vkus jsou kroky vedoucí k nápravě trochu pomalé. I přesto věřím, že se podaří obnovit jak čtyřiadvacetihodinovou dětskou pohotovostní službu, tak plně funkční dětské oddělení. Daří se nám to i se zubní pohotovostí, kterou by měl kraj zřídit ve Frýdku-Místku nejpozději do konce roku. Znovu zopakuji, že příchod nových pediatrů do nemocnice jsme připraveni podpořit nabídkou bydlení v městských bytech.

Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje pro zdravotnictví:

Martin Gebauer.Zdroj: Deník/Radek Luksza

Dětské oddělení ve frýdecko-místecké nemocnici je funkční, nikdy nebylo uzavřeno, nikdy nebyla uzavřena ani dětská JIP (DIP), jak tvrdili zdejší komunální politici. Momentálně probíhá příprava jeho rekonstrukce – úprava na denní stacionář. Medicína postupuje stále kupředu a mnoho zákroků vyžadujících dříve několikadenní pobyt v nemocnici, se dnes provádí ambulantně. A v tomto duchu restrukturalizujeme dětské oddělení. Chceme minimalizovat stres dětí i rodičů z pobytu v nemocnici, a zároveň naplánovat veškeré zákroky s maximální efektivitou. Velmi zjednodušeně řečeno, bude to tak, že pokud dítě na kliniku přijde se zdravotním problémem, stanovíme diagnózu, odjede na noc domů a druhý den přijde na doléčení. Bude-li kvůli vážnějšímu stavu či jiným bezpečnostním důvodům nutná hospitalizace, zůstane ležet na dětském oddělení v nemocnici. Předpokládám, že oddělení i s denním stacionářem najede na plný provoz na přelomu roku.

Tomáš Stejskal, ředitel frýdecko-místecké nemocnice:

Tomáš Stejskal.Zdroj: Deník/Radek Luksza

Dětské oddělení je od dubna částečně omezeno, nicméně nebylo nikdy uzavřeno. Intenzivně pracujeme na personální stabilizaci, v září nastoupí další lékaři. Postupně tady dochází k rozšíření provozu dětského oddělení a odborných ambulancí, nově vznikne dětská denní klinika. Doufáme v rozvoj spolupráce s dětskými praktickými lékaři s cílem navýšení ordinační doby LPS. O veškerých změnách budeme průběžně informovat praktické lékaře pro děti a dorost a veřejnost na webových stránkách nemocnice. Politická kampaň vedená zástupci města Frýdku-Místku dětské oddělení i nemocnici poškodila. Snahou o své vlastní zviditelnění a neznalostí situace – včetně neochoty se objektivně informovat – uvádějí nepravdivé a polovičaté informace, které způsobují chaos a poškozují dobré jméno našeho zařízení. Nedostatek pediatrů však není problém pouze této nemocnice, nýbrž problém všech v zařízení v České republice a v budoucnu způsobí nepříjemné komplikace. Stejně jako počet praktických dětských lékařů, jejich věková struktura a ochota, anebo spíše neochota části z nich sloužit LPS pro děti a dorost, způsobuje velké komplikace v péči o dětského pacienta, protože nemocnice nebudou schopné tuto činnost dlouhodobě suplovat.

Pohled do historie…

…která se v případně frýdecko-místecké nemocnice začala psát za první republiky, kdy v kraji vyvstala potřeba bojovat s nedostatkem této zdravotnické péče. Město na březích řeky Ostravice se té své nové dočkalo v roce 1935; vznikla na kopci za bazilikou ve Frýdku a od předchůdkyně se lišila vyšší kapacitou, lepšími hygienickými podmínkami či architekturou, jež připomínala moderní sanatorium.

ANKETA: Bylo zrušení dětské pohotovosti v nemocnici ve Frýdku-Místku správné?

Budovat ji začali přesně před devadesáti lety, mezi lidmi ji nazývali „Jubilejní“, jelikož se o jejím založení rozhodovalo v době oslav 80. narozenin prezidenta T.G. Masaryka. Neobešlo se to ale bez potíží s financemi, kterých se v době světové krize městské kase zrovna nedostávalo. Nakonec náklady na zařízení se 154 lůžky vyšplhaly na tehdejších šest a půl milionu československých korun.

Otevřeli ji za velké slávy při příležitosti výstavy Bezručův kraj a působilo v ní mj. patnáct ošetřovatelek, jeptišek řádu vincentinek. Od města pak nemocnici kvůli dalším potížím s penězi přebral okres Frýdek-Místek. Původní pavilon chirurgie zde sloužil až do roku 2007, pak se totiž při plánování rekonstrukce zjistilo, že ve 30. letech použili zedníci takzvaný hlinitanový cement, který se v nejednom případě stal příčinou zhroucení objektu. Museli ho proto za plného provozu nemocnice zbourat. Nový pavilon chirurgických oborů se tu objevil přesně po osmdesáti letech od otevření nemocnice – v roce 2015.