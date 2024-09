„Těší nás, že destinace Severní Morava nabízí i spoustu gastronomických zážitků a že se do projektu Pojez, který sdružuje osvědčené podniky v kraji, zapojuje stále více bister, kaváren, restaurací i farmářských prodejen,“ řekl Petr Koudela, jednatel krajské centrály cestovního ruchu Moravian-Silesian Tourism, která ve spolupráci s krajem Pojez fest pořádá.

„Jsem ráda, že si Pojez festy našly u milovníků dobrého jídla a pití své pevné místo. Gastro se v posledních letech v našem regionu dynamicky rozvíjí, funguje u nás mnoho podniků, které stojí za to navštívit a na které můžeme návštěvníky lákat. Spolu s historickými nebo industriálními památkami, krásnou přírodou a velkými kulturními nebo sportovními akcemi je to další oblast, která velkou měrou přispívá k rozvoji cestovního ruchu u nás v regionu,“ řekla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková.

Ostravice nabídne v sobotu to nejlepší z krajské gastro scény a desítky stánků a foodtrucků s nepřeberným množstvím skvělého jídla a pití.

„Festival vnímáme jako skvěle strávený den pro rodiny s dětmi, takže nejmenší se v Ostravici nudit nebudou. Po celý den na ně čekají v dětské zóně s Technotrasou dílny, soutěže. Technotrasa propojuje zajímavé technické památky našeho kraje, takže děti se i něco zajímavého při soutěžích dozví. Dále se mohou těšit na krmení domácích zvířat nebo třeba workshop, kde si budou moci vyrobit v poslední době hodně oblíbený sliz,“ doplnil Petr Koudela.

Kraj nechá na festival mezi Ostravou a Ostravicí posílit vlakovou dopravu. „Kvůli dlouhodobě plánované opravě silnice I/56, kterou má v gesci Ředitelství silnic a dálnic, bude provoz v Ostravici pro automobily omezen. Abychom předešli dopravním komplikacím a kolonám, doporučujeme návštěvníkům, aby na festival přijeli pohodlně vlakem. Nádraží v Ostravici prakticky sousedí s areálem, kde se festival koná, takže vlak cestující zaveze přímo do místa dění. Auta mohou lidé nechat ve Frýdlantě nad Ostravicí, odkud jsme do Ostravice v maximální možné míře nechali posílit vlakovou dopravu a mimořádně nasazujeme hned několik vlaků navíc. Vlaky budou mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Ostravicí jezdit co půl hodiny. Posíleny budou i spoje mezi Ostravou a Ostravicí a ke stávajícím spojům necháváme připojit vagony navíc,“ řekl náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu Radek Podstawka.