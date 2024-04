Prodloužený víkend je samozřejmě i na Frýdecko-Místecku ve znamení Velikonoc, pro děti je v Třinci připravena tlapková párty. Spousta dalších akcí se děje i jinde v kraji, více v tipech Deníku.

Velikonoční městečko ve Frýdku-Místku, 6. dubna 2023. | Video: Radek Luksza

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Velikonoční městečko ve Frýdku-Místku

KDY: 28. - 31. března

KDE: Frýdek-Místek, Náměstí Svobody

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Program na pódiu pro děti i dospělé, trhy s řemeslnými výrobky a nejrůznějšími dobrotami místní gastronomie, živá zvířátka a dílničky pro děti – to vše přinese letošní tradiční Velikonoční městečko, tak neváhejte a pojďte s námi oslavit jaro a prožít společně tyto jedinečné svátky!

Tlapky v Třinci

KDY: neděle 31. března, 11.00 a 15.30 hodin

KDE: Třinec, KD Trisia

ZA KOLIK: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Oblíbená tlapková párty míří podruhé do Třince! Dětská diskotéka plná tance, bublinek a pohádkových kamarádů! Tento den bude patřit všem našim dětem.

KARVINSKO

Metal Mass vol. 2

KDY: sobota 30. března, 18 hodin

KDE: Karviná, Hard Cafe

ZA KOLIK: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Druhá iterace velikonoční besídky v podobě Metal Mass, tentokrát v karvinském klubu Hard Cafe! Zahrají Purulent Spermcanal, Praselizer, Anime Torment a další.

Karneval s kouzelnicí Radanou

KDY: sobota 30. března, 15 hodin

KDE: Orlová, dům kultury

ZA KOLIK: 100 Kč/doprovod 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Bohatá tombola, stanoviště, hry a soutěže s velikonoční tématikou, dětská diskotéka.

NOVOJIČÍNSKO

Jízda okolo osení v Lukavci

KDY: neděle 31. 3. od 13 hodin

KDE: Lukavec (Fulnek)

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Nejznámější zvyk obce Lukavec je tzv. rajtování nebo také tzv. jízda okolo osení. Je to starodávný křesťanský zvyk, jehož původ sahá až do středověku. Přijďte se podívat na starý lidový zvyk v období Velikonoc. Sraz ve 13 hodin u kostela.

Velikonoční jarmark v Novém Jičíně

KDY: 28. a 29. března od 9 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Velikonočním jarmarkem ožije Masarykovo náměstí v Novém Jičíně a kromě prodeje velikonočních dekorací, pochutin a dalšího zboží nabídne i tradiční dílničky, zvyky a bohatý kulturní program.

Jarní burza knih

KDY: pondělí 1. 4. v 9 hodin

KDE: knihovna NJ

PROČ PŘIJÍT: Knihovna nabízí odprodej vyřazených starších knih ze svého fondu. Jedná se o knihy pro děti i dospělé, knihy starší nebo multiplikáty. Cena knihy 20 Kč. Burza probíhá v provozních hodinách knihovny.

70 let horolezeckého oddílu

KDY: neděle 31. 3. od 8 do 17 hodin

KDE: Návštěvnické centrum Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Výstavu sbírkových předmětů členů oddílu si můžete prohlédnout v placené expozici klobouků.

OSTRAVSKO

Velikonoční workshop v Galerii Gong

KDY: pátek 29. 3. od 10 hodin

KDE: Gong, Dolní Vítkovice

ZA KOLIK: 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jaro dorazilo. Děti se seznámí s technikou mramorování pomocí, které budou vytvářet jarní dekorace. Barevnou plochu mohou děti dále dotvářet, dokreslovat, dolepovat. Dospělí jim samozřejmě pomohou.

Leoš Mareš turné

KDY: sobota 30. a neděle 31. 3. od 19.30 hodin

KDE: Multifunkční aula Gong, DOV

ZA KOLIK: 1990 Kč

PROČ PŘIJÍT: Leoš Mareš uvede sám sebe v originální, okázalé show, s níž se vypraví přímo za vámi do vašich měst. Připravil si pro vás vodopád podívané, na které uslyšíte všechny jeho hity, ale také skladby, které znají pouze fajnšmekři, kteří jeho alba před dvaceti lety projeli celá.

Jiří Korn v Ostravě

KDY: pondělí 1. dubna v 19.30 hodin

KDE: Multifunkční aula Gong, DOV

ZA KOLIK: 990 až 4990 Kč

PROČ PŘIJÍT: Show velkolepého elegána, který se již na vždy zapsal do dějin České hudební scény, nejen díky své celoživotní originalitě, unikátní barvě hlasu, ale především i svou vášní pro muzikál, tanec a step. Legendární Jiří Korn zazpívá na velikonoční pondělí v Ostravě.

Hornické jaro

KDY: 28. 3. až 1. 4. v 9, 11, 13 a 15 hodin

KDE: Důl Michal, Ostrava (Československé armády 413)

ZA KOLIK: 100 až 160 Kč (děti do 5 let zdarma)

PROČ PŘIJÍT: Zdař Bůh! Zažijte atmosféru industriální památky s netradiční jarní výzdobou.

Toyen – Knihy bez hranic

KDY: 28. 3. až 1. 4. od 10 do 18 hodin

KDE: Galerie výtvarného umění v Ostravě

ZA KOLIK: 60 až 120 Kč

PROČ PŘIJÍT: Toyen (Marie Čermínová, 1902–1980), jedna z nejvýznamnějších evropských autorek minulého století, se celý svůj život vedle malířské tvorby věnovala knihám. GVUO pro vás připravila výstavu na toto téma.

BRUNTÁLSKO

Výstava obřího leporela Lucie Seifertové

KDY: pátek 28. až 31. 3. od 9 do 17 hodin

KDE: Flemmichova vila Krnov

ZA KOLIK: 50 Kč (zlevněné vstupné 30 Kč - platí pro děti, studenty a seniory nad 65 let)

PROČ PŘIJÍT: Obří leporelo o českých dějinách od známé výtvarnice a autorky Lucie Seifertové je po 15 letech opět ke zhlédnutí v krnovském městském muzeu. Dějiny udatného českého národa vtipně a s nadhledem popisují a komentují historii na našem území od pravěku po dnešek. Výstava od roku 2024 stále cestuje Českou republikou, ale byla k vidění i v USA, Belgii, Itálii, Jihoafrické republice, Velké Británii, Slovinsku, Německu, Mongolsku, Rusku i Zambii.

Velikonoce na Sovinci

KDY: pátek 29. března - pondělí 1. dubna

KDE: Hrad Sovinec

ZA KOLIK: celodenní vstupné - od 15 let 180 Kč, snížené 120 Kč, rodinné 540 Kč, děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Čtyřdenní oslava svátků jara na hradě Sovinec. Na Velikonoce na Velký pátek, v sobotu, neděli a na Velikonoční pondělí budou připraveny tematické prohlídky s průvodcem, kde se dozvíte více o historii hradu Sovinec a o velikonočních zvycích. Kromě prohlídek s kostýmovanými průvodci bude po všechny čtyři sváteční dny na pátém nádvoří připraven bohatý doprovodný program, během kterého uvidíte tanečnice, šermíře a mnoho dalšího.

The Pant + Metal Factory v krnovské Kofole

KDY: pátek 29. března od 20 hod.

KDE: Kofola music club - Krnov

ZA KOLIK: 220 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přijďte si užít večer plný hard rocku a heavy metalu v podání kapel The Pant a Metal Factory. Kapela The Pant vznikla v Břidličné, během 28 let na scéně mají na svém kontě již 4 autorská alba a 800 zdařilých živých vystoupení nejen u nás. Také se můžete těšit na poměrně mladou kapelu Metal Factory z Ostravy. Mají na svém kontě třeba singly Burning Dignity a Some Kind of Hell.

Dějiny udatného českého národa

KDY: sobota 30. března od 9 hod.

KDE: Městské muzeum, Krnov

ZA KOLIK: Vstupné 50/30 Kč, snížené vstupné platí pro děti, studenty a seniory nad 65 let

PROČ PŘIJÍT: Obří leporelo o českých dějinách od známé výtvarnice a autorky Lucie Seifertové je po 15 letech opět ke shlédnutí v krnovském městském muzeu. Dějiny udatného českého národa vtipně a s nadhledem popisují a komentují historii na našem území od pravěku po dnešek. Jedná se o obří verzi stejnojmenné knihy. Kdo projde celou výstavou, navštíví lovce mamutů, první zemědělce a kováře, Kelty, Germány, Slovany, Přemyslovská knížata, Lucemburky, Jagellonce, Habsburky… Jednoduše projde celou naší historií.

OPAVSKO

Muzikanti nejsou němí

KDY: pátek 29. března od 20 hodin

KDE: klub Art Opava

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Dvoučlenná skupina Není němý bude koncertovat ve složení Jiří Šedivec (kytara, violoncello) a Tomáš Staněk (klarinety, saxofony). Originální autorská hudební dvojice, jejíž styl by mohl být považován za experimentální folk. Jejich hudba a poetika textů vytváří svéráznou atmosféru a ojedinělost každého koncertu. Doposud dvojice vydala dvě alba. První s názvem Pohádky z kafilerie vyšlo v roce 2018 a druhé, nazvané Pochybná hudba, v roce 2021. Obě alba vyšly u vydavatelství Polí5.

Velikonoce ve znamení folklóru

KDY: sobota 30. a neděle 31. března

KDE: Loutkové a Slezské divadlo Opava

PROČ PŘIJÍT: V sobotu zazní ve Slezském divadle od 17 hodin výroční Koncert opavských folklorních souborů Střediska volného času. V neděli poznají návštěvníci Loutkového divadla od 10 hodin v pořadu Velikonoční zvykosloví tradice a zvyky našeho regionu v pořadu pod názvem Velikonoční zvykosloví. Jak se slavily Velikonoce ve Slezsku jim přiblíží folklórní soubory Úsměv a Vrtek i cimbálová muzika Gizdi.

Bezručova Moravice klepe na dveře

KDY: sobota 30. března od 6 hodin

KDE: Infocentrum Hradec nad Moravicí

PROČ PŘIJÍT: S jarem přichází i oblíbený dálkový pochod Bezručova Moravice. Tento název má nejstarší dálkový turistický pochod v Česku, který díky odborům Vysokohorské turistiky TJ Opava a VHT Opava letos dospěl do svého 64. ročníku. Start je odvozený od výběru zvolených tras. Do sedmi hodin mohou odejít ti, kteří si vybrali padesátikilometrovou trasu, do jedenácti hodin nají čas zájemci o trasy v délce 25 a 26 kilometrů a do pravého poledne mohou vyjít zájemci o trasy v délce 7, 13 a 15 kilometrů, které jsou vhodné i pro první ročník Nordic Walkingu. Pochod se týká i cyklistů, kteří mohou šlápnout do pedálů po vybraných trasách v délce 36, 45 a 60 kilometrů.

Jarní slavnost na náměstí

KDY: sobota 30. března od 14 hodin

KDE: náměstí Jana Zajíce, Vítkov

PROČ PŘIJÍT: Program zahrnuje vystoupení tří pop rockových kapel a dětí z MŠ Husova. Chybět něm nebude ani pletení tatarů, zábavné hry, zdobení perníčků, kreativní dílničky, pantomima, soutěže, jízda na koni, svět her Jiřího Šebesty ani stánky plné sladkých dobrot.

Koncert opavské punkové kapely

KDY: Sobota 30. března od 20 hodin

KDE: Pivotéka 13, Opava

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Opavská punková kapela s názvem Čemu nerozumíš? vystoupí po dvanácti letech a zároveň pokřtí své nové EP s názvem Nepatřím do sběru! After party bude mít v rukou DJ Remo. Celý večer pak nakopne rock´n´rollová partička z Opavy Čemu nezrozumíš? která to umí před sebou pěkně hrnout a zároveň posluchačům vykouzlí úsměv na tváři, který je bude v rytmu dobré zábavy provázet celý večer.