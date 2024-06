Jak si užít nastávající víkend? Na Frýdeckomístecku můžete vyrazit jen na Beskydské hry bez hranic či den obce v Dolních Domaslavicích. Spoustu se toho ale děje i na jiných místech našeho kraje, více v tipech Deníku.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Beskydské hry bez hranic

KDY: sobota 15. června, 12.30 hodin

KDE: Metylovice, fotbalové hřiště

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Beskydské hry bez hranic nabídnou i doprovodný program. Akce začne ve 12.30 hodin a během odpoledne program nabídne bubenickou show Groove Army, kapely Like-It či HTK Band. Dále akce nabídne parkourové vystoupení, parkourový workshop pro děti i dospělé či skákací hrad.

Den obce Dolní Domaslavice

KDY: sobota 15. června, 14 hodin

KDE: Dolní Domaslavice, areál za hasičským domem

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vystoupí Šlágr kluci s Petrem Šiškou, Jan Kalousek s kapelou, Petr Bende, či Elvis Presley Revival. Děti se mohou těšit na kolotoč, malování na obličej a další.

OSTRAVSKO

Oslava 100. výročí Velké Ostravy

KDY: sobota 15. 6. (13.00 – 18.00 hodin)

KDE: Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oslavy 100. výročí vzniku takzvané Velké Ostravy vyvrcholí velkým průvodem a dobovými i současnými workshopy a aktivitami na Masarykově náměstí v Ostravě. Ve 13:00 vyrazí z Vítězné ulice u Komenského sadů historický průvod. Stovky účastníků v historických kostýmech připomínajících první republiku projdou po Sokolské třídě na Masarykovo náměstí, kde bude připraven bohatý program. Masarykovo náměstí jako takové rozvlní swingové rytmy skupiny Swingalia, dále zahrají Elis Mraz & Gangsters of Orchestra, zazpívá Tomáš Savka. Připraveny budou zajímavé workshopy a aktivity pro děti i dospělé. Na místě bude prvorepubliková kavárna, vystaveny budou historické vozy Veteran Car Clubu Ostrava.

Ostravská muzejní noc 2024

KDY: sobota 15. 6.

KDE: Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Patnáctý ročník kulturního festivalu Ostravská muzejní noc je tady. Až do pozdních nočních hodin můžete nahlédnout do ostravských institucí a organizací, které se věnují kultuře, vzdělávání a dalším sociálním aktivitám. Otevřeny budou radnice, Plato, GVU, Galerie Gong, hasičské či železniční muzeum, DPO a spousta dalších organizací, většinou od 17 či 18 hodin.

Koncert hudebních výletů – Jazzové trio Kahoma, In the Woods

KDY: sobota 15. 6. (19-20.30 hodin)

KDE: Studio S1 Českého Rozhlasu v Ostravě

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přijďte na koncert Jazzové trio Kahoma. In the Woods, který Svatováclavský hudební festival pořádá v rámci Hudebních výletů. Kahoma Trio představuje materiál z jejich posledního alba, která je velice kladně hodnocena kritikou v Česku i v zahraničí. Hudba je improvizační, založena na písňové formě s elementy rubátového a témbrového způsobu hraní.

Slavnosti Jihu 2024

KDY: sobota 15. 6., neděle 16. 6.

KDE: Hřiště Svazácká, Ostrava-Zábřeh

ZA KOLIK: 200 Kč/den (v předprodeji), 400 Kč/den (na místě). Děti do 15 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Hudebně-zábavný festival městského obvodu Ostrava-Jih. Program pro celou rodinu. Hlavními taháky sobotního programu jsou Kapitán Demo (15:00), Aneta Langerová (17:00), Petr Bende zpívá největší hity Petra Nováka (19:30) a Vojtěch Dyk & D.Y.K. (22:15). V neděli se návštěvníci mohou těšit na Báru Polákovou (14:00), No Name (18:30), Jelen (20:30). Připraveny jsou aktivity pro rodiny s dětmi včetně vystoupení kapel a uskupení pro dětské publikum jako jsou Čiperkové (15. 6., 12:15) nebo Karol a Kvído (16. 6., 10:30).

Martinovské slavnosti – 600 let Martinova

KDY: sobota 15. 6. (13.30 hodin)

KDE: Hřiště za hasičárnou, Ostrava-Martinov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ostravská městská část Martinov slaví 600. narozeniny. Připraven je bohatý nejen hudební program. Hlavními hvězdami budou kapela Desmod, zpěvačka Debbi či oblíbený Rock&Roll Band Marcela Woodmana. Nezapomenutelný zážitek připraví všem návštěvníkům freestyle motokrosař Libor Podmol, který přímo na místě předvede od 15 hodin své motokrosové skoky. Dorazí také průvod svatého Martina.

Loutky na Hrad!

KDY: víkend 15. a 16. 6. (10-17 hodin)

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: Výstava Divadla loutek Ostrava v prostorách galerie Slezskoostravského hradu. Výstava loutek z depozitáře divadla, v průběhu Pimprléta, od 21. července do 18. srpna, bude výstava navíc obohacena o lektorské programy.

MichalFest 2024

KDY: sobota 15. 6. (19-20.30 hodin)

KDE: Ostrava-Michálkovice

ZA KOLIK: 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: I na letošním devátém ročníku čeká na návštěvníky nejen pestrý mnohahodinový koktejl skvělé hudby, ale také spousta doprovodných soutěžních, sportovních a kreativních aktivit, venkovních her a atrakcí pro děti, z nichž za naprostou většinu rodiče nezaplatí ani korunu. Můžete si rovněž prohlédnout interiéry hornického areálu, projít řetízkovou šatnou, koupelnami a dalšími zajímavými prostory areálu. Festival se odehrává v nádherném industriálním areálu NKP Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích s okouzlující technickou infrastrukturu a zelenými trávníky.

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

KDY: 14. až 16. června

KDE: MS kraj

ZA KOLIK: od 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: MHFLJ je jeden z nejvýznamnějších festivalů klasické hudby s přesahem do dalších žánrů v České republice. Je to dáno nejen jeho rozsahem, ale především jeho kvalitou. Svým zaměřením patří festival k unikátním akcím nejen města Ostravy, ale celého Moravskoslezského kraje (Hukvaldy, Opavsko). V Ostravě proběhne na několika místech, a to Kostel sv. Václava, Vítkovický zámek, Hornické muzeum Landek Park, Dům kultury města Ostravy, Divadlo Petra Bezruče, Janáčkova konzervatoř, evangelický Kristův kostel, Centrum Pant a BrickHouse DOV. Zazní stěžejní díla české a světové hudby od 17. století po současnost a samozřejmě skladby Leoše Janáčka a jeho současníků.

Komentované prohlídky v Grossmannově vile

KDY: víkend 15. a 16. 6. (10-17 hodin)

KDE: Grossmannova vila, 28. října 1674, Ostrava

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Po dlouhých letech je veřejnosti opět zpřístupněna prvorepubliková pohádková vila stavitele Františka Grossmanna. Tato stavba vždy lákala veřejnost svou velkolepostí a mnozí Ostravané si ji dodnes pamatují z návštěvy družiny či mateřské školy. Vilu si můžete prohlédnout se zkušenými průvodci, kteří vás seznámí nejen s její historií, ale také se životem Františka Grossmanna a jeho podílem na vývoji Ostravy. Dozvíte se také o budoucnosti vily a její nákladné a složité rekonstrukci.

NOVOJIČÍNSKO

Novojičínské léto

KDY: víkend 15. a 16. 6.

KDE: Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Novojičínské léto zahrnuje koncerty, divadelní vystoupení, akce pro děti, festivaly, dechové orchestry a další typy akcí, které se již staly pevnou kostrou programu. Postupem času se k těmto událostem přidaly další, např. sportovní události a také další pořadatelé. Akce nejsou už jen na Masarykově náměstí, ale také na dalších místech, na území města (Amfiteátr Skalky, Kamenné divadlo, Zahrada Nové Slunce, a další).

Dny města Fulnek

KDY: sobota 15. 6.

KDE: náměstí Komenského, Fulnek

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Den města Fulnek nabídne celou škálu zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na ohnivou show, místní stánkaře, airbush tetování, malování na obličej, vystoupení dětí ze ZŠ a ZUŠ, cirkusový animační program. Vystoupí Abba revival, Katapult revival, Michal David revival, revival Věry Špinarové.

Komentované prohlídky věže kostela sv. Mikuláše

KDY: sobota 15. 6. (11-16 hodin)

KDE: Bílovec

ZA KOLIK: 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: I v červnu budou pro zájemce v Bílovci opět probíhat pravidelné komentované prohlídky věže kostela sv. Mikuláše. Prohlídky budou vždy v sobotu a neděli a také ve svátky v časech 11 až 16 hodin. Děti do 6 let zdarma.

Oderské dny

KDY: 14. a 15. 6.

KDE: Odry

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Multižánrový festival Oderské dny se letos koná 14. a 15. června 2024. Těšit se můžete na vystoupení žáků a žaček ZUŠ, mažoretek, dětí i z mateřské školy, ale také na koncert Anety Langerové či večerní DJ stage.

KARVINSKO

Římské legie v Chotěbuzi

KDY: sobota 15. června, 9 - 17 hodin

KDE: Archeopark Chotěbuz

ZA KOLIK: 120 Kč (děti 50 Kč)

PROČ PŘIJÍT: Dies Romanus v Chotěbuzi. Vydejte se po stopách římských legií a seznamte se s jejich vojenskými taktikami, výstrojí i každodenním životem. Hradiště se stane táborem římských vojsk. Po celý den možnost prohlédnout si římský tábor. V programu je ukázka římských formací, římské obléhací a střelné zbraně či bojové ukázky a výcvik dětí.

Prolínání kultur

KDY: sobota 15. června, 13-19 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Festival národnostních menšin. Festival bude doplněn prodejem typických národních gastronomických specialit.

OPAVSKO

Sluníčkové odpoledne po cestě časem

KDY: pátek 14. června od 14.30 hodin

KDE: areál Charity Opava v ulici Přemyslovců 26, Jaktař

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Těsně před letními prázdninami bývá každoročně čas na tradiční Sluníčkové odpoledne, pořádané pro tříkrálové koledníky i širokou veřejnost. Letos se účastníci vydají na vzpomínkovou cestu časem. K dalším lákadlům bude patřit mimo jiné skákací hrad, vystoupení mažoretek Banimo i žáků Základní školy a Praktické školy Slezského odboje, malování na obličej nebo fotokoutek. Proslýchá se, že by mohl přijít i klokan Skippy.

Obec bude slavit svůj den

KDY: pátek 14. a sobota 15. června

KDE: Dohnálkův park, Háj ve Slezsku

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oslavy zahájí v pátek od 18 hodin koncerty pozvaných kapel. Sobotní část oslav zahájí od 14 hodin vystoupení dětí z mateřské i základní školy a žáci z místní ZUŠ. Po nich hrábnou znovu do strun muzikanti z pozvaných kapel a budou koncertovat do 20 hodin, kdy přijde čas na hlavní hvězdu programu, zpěváka Dalibora Jandu s kapelou Prototyp. Oslavy uzavře od 22 hodin Rock and Roll Band Marcela Woodmana.

U rybníku bude veselo

KDY: sobota 15. června od 15 hodin

KDE: rybník, Matkvartovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Rybáři a přátelé Koridoru pobaví děti i dospělé. Přednost dostanou děti v programu Dětské odpoledne s hudbou a mohou si přitom opékat uzeniny. Čas na zábavu pro dospělé nastane v 19 hodin, kdy začíná pořadí třetí ročník Oldies party, hudebně zajištěné pražským DJ Hannysem.

Zaběhnout si Cool Run

KDY: sobota 15. června od 10 hodin

KDE: start od kulturního domu, Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Další ročník běžeckého závodu Cool Run - Městské běhy přiláká k účasti jednotlivce i týmy bez věkového rozdílu. V nabídce jsou tratě v délce 2.5 až 10 kilometrů a k jejich zdolání je rozhodující pouze fyzická připravenost účastníků, pro čtyřčlenné týmy je připravená štafeta. Pro děti účastníků je připravený zábavný program.

Sportovně hravý den s překvapením

KDY: sobota 15. června od 13 hodin

KDE: ZŠ Kravaře

PROČ PŘIJÍT: Úvodem programu dojde k představení místních oddílů a potom vystoupí děti z kroužků CVČ, Malí návštěvníci si dosyta zaskáčou na nafukovacích hradech a nechají si pomalovat obličeje, dospělí ocení projekci EURO 2024 ve fotbalu a všichni se mohou těšit na závěrečné překvapení, které si pro ně pořadatelé připravili.

BRUNTÁLSKO

Vyprávění starého vlka aneb Kejklířský víkend na Sovinci

KDY: sobota 15. a neděle 16. června vždy od 9 hod.

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 180 Kč, snížené 120 Kč, rodinné 530 Kč a děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na Sovinci připravili další letošní akci s názvem Vyprávění starého vlka aneb kejklířský víkend na hradě. Můžete se těšit na kejklíře, žongléry, komedianty, akrobaty, šermíře a další umělce či herce a kumštýře. Své dovednosti představí úžasný kejklíř, fakír a krotitel myší Zdeněk Vlček a těšit se můžete nejen na žonglování, ale třeba i na desku plnou hřebů, a pokud dorazí i závodníci, tak i na myší dostihy. Další účinkujícím je Kejklířské divadlo Vagabundus se svou kejklířskou rozcvičkou. A co tak akrobacie? No proč ne. Dorazí totiž i provazochodkyně Kristýna. Ale každý hrad musí mít svou posádku, kterou pro tuto akci bude zastupovat Skupina historického šermu Nuntius Regis a zahraje vám své příběhy a pověsti z dávných dob. A pro děti se po delší odmlce vrací Loutkové divadlo Kašpárkův svět.

Dětský den před Kofola clubem v Krnově

KDY: neděle 16. června od 16 hod.

KDE: Kofola music club, Krnov

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

PROČ PŘIJÍT: Dětský den se letos uskuteční i před krnovským Kofola clubem, a to od 16 hodin. Děti se mohou těšit na soutěže a zasloužené odměny, různé atrakce, koně, skákací hrad, kolotoče, malování na obličej nebo hasiče z Krnova-Kostelce. Připravené bude i bohaté občerstvení.

Dny města Bruntálu 2024

KDY: pátek 14. a sobota 15. června od 13 hod.

KDE: náměstí Míru v Bruntále

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Městské slavnosti - Dny města Bruntálu se letos uskuteční jako každý rok v červnu. Tentokrát je termín pátek 14. a sobota 15. června. Po oba dny bude náměstí Míru dějištěm pestrého festivalového programu. Objeví se velká jména české popové scény, jako jsou třeba Marie Rottrová, Josef Vojtek, O5 a Radeček, ale také mladé kapely. Návštěvníci poznají mnoho muzikantů v nových hudebních projektech. V rámci městských slavností si bruntálské Středisko volného času připomene 70. výročí založení velkou přehlídkou činnosti organizace.