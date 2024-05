Jak si užít nastávající víkend? Nejen Frýdecko-Místecko bude patřit dětem, respektive Dni dětí a rozličným akcím k jejich svátku. Vypravit se můžete i na nový cirkus do Frýdku-Místku či přehlídku historických vozů do Milíkova. Bohatý program proběhne i na dalších místech regionu, více v tradičních tipech Deníku.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Muzikantské žně

KDY: pátek 31. května a sobota 1. června, 17 hodin

KDE: Frýdek-Místek, Sokolík

ZA KOLIK: 250 Kč/den, 400 Kč oba dny

PROČ PŘIJÍT: V programu letos vystoupí 70 muzikantů - např. Honza Nedvěd ml. & Příbuzní, Tony Joch & Přátelé, Thom Artway, Tomáš Průša Band, F-M Band, Malina Brothers, Láďa Zíťka a další.

Den dětí v Třinci.Zdroj: MěÚ Třinec

Dětský den s Cirkulum na cestách

KDY: neděle 2. června, 14-19 hodin

KDE: Frýdek-Místek, Sady Bedřicha Smetany

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Nový cirkus, tanec, hudba, pantomima nebo pouliční, pohybové a improvizační divadlo a další doprovodný program v Sadech Bedřicha Smetany. Umělci z různých koutů světa a Česka rozproudí Frýdek-Místek.

Den dětí v Jablunkově.Zdroj: MěÚ Jablunkov

Burácení pod Kozubovou

KDY: sobota 1. června (10-24 hodin)

KDE: Milíkov

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přijďte si prohlédnout krásné historické i aktuální vozy, je zde další sraz veteránů, mustangů & US Cars, v programu je i kapela YoYo band, žonglérská a kouzelnické vystoupení.

KARVINSKO

Výstava kaktusů a sukulentů

KDY: 30. května - 1. června

KDE: Havířov, KD Leoše Janáčka

ZA KOLIK: 30 Kč dospělí, 10 Kč děti

PROČ PŘIJÍT: Ukázky pěstování exotických rostlin, poradenství a další.

Den pro celou rodinu na Lodičkách

KDY: neděle 2. června, 13 hodin

KDE: Karviná, Lodičky

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Máme tady den pro všechny děti široko daleko. Pro ty nejmenší ale i ty větší! Pro všechny dobrodruhy připravujeme skvělé soutěže s cenami a překvapeními! Děti ale i rodiče si můžou otestovat své schopnosti na soutěžní stezce. Čeká nás spousta zábavy a radosti! A kdo nám v tento den vystoupí? Míša Růžičková, Lollipopz, Karvinští talenti a další.

Taneční večírek před prázdninami

KDY: pátek 31. května od 20 hodin

KDE: Jazzklub Střelnice Český Těšín

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Poslední taneční večírek před prázdninovou pauzou je tu. Hrát se budou největší hity minulých dekád. Na nostalgické cestě do éry nestárnoucí muziky vás bude doprovázet DJ Márty. Akce potrvá do druhé hodiny noční.

Den dětí 2024 v Orlové

KDY: sobota 1. června (15-19 hodin)

KDE: areál Letního kina, Orlová

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Slaví se Den dětí. Soutěže pro děti budou probíhat na určených stanovištích v lesoparku od 13 do 15 hodin a výdej soutěžních kartiček bude probíhat u vstupu do areálu letního kina. Děti se mohou těšit na balonovou show, velkou nafukovací skluzavku, skákací hrad a malování na tvář. Vystoupí Heidi Janků, zhlédnete klaunskou show a všechny pobaví Maxim Turbulenc. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá do DDM Orlová.

NOVOJIČÍNSKO

Netradiční noční prohlídka muzea automobilů

KDY: pátek 31. května, 18-22 hodin

KDE: Kopřivnice, Muzeum nákladních automobilů Tatra

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci budou mít možnost nahlédnout do interiérů a pod kapoty vystavených vozů, které budou netradičně nasvíceny tak, aby byla umocněna jedinečná atmosféra noční prohlídky. Kromě toho bude připraven edukační koutek se spoustou her a nebude chybět ani oblíbený stylový fotokoutek. Jedinečným zážitkem bude zpřístupnění velkoformátové makety areálu závodu Tatra.

Kouzelný den v Hückelových vilách

KDY: sobota 1. června, od 12 hodin

KDE: Nový Jičín, Hückelovy vily

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční akce v jedinečném prostředí vil Augusta a Johanna Hückelů s komentovanou prohlídkou jedné z těchto úžasných staveb a bohatým doprovodným programem v zahradách. Odpoledne nám zpříjemní pohodová muzika, módní přehlídka klobouků, dozvíme se něco o minulosti, přítomnosti i budoucnosti těchto unikátních staveb. Ti, co vydrží do večerních hodin čeká neopakovatelná atmosféra tohoto místa ve spojení poslechové hudby, světel, obrazu v podání místních umělců.

Velký Den dětí

KDY: neděle 2. června, od 10 hodin

KDE: Nový Jičín, SVČ Fokus

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oslava Mezinárodního dne dětí přinese spoustu zábavy.

OSTRAVSKO

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka 2024

KDY: 30. květen až 3. červenec

KDE: různá místa v Ostravě a okolí

ZA KOLIK: od 750 Kč

PROČ PŘIJÍT: Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka (MHFLJ) představil pro letošní ročník pestrý program. Diváci se mohou těšit na tři desítky festivalových akcí v Ostravě na dalších místech Moravskoslezského kraje. Jeden z nejvýznamnějších festivalů klasické hudby se ve svém programu snaží kontinuálně uvádět stěžejní díla české a světové hudby od 17. století po současnost, skladby Leoše Janáčka a jeho současníků, a to i v celosvětovém kontextu. Pravidelně uvádí tvorbu regionálních skladatelů minulosti i současnosti.

Den dětí na Landeku

KDY: sobota 1. června (10-16 hodin)

KDE: Landek Park

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Den plný zábavy pro děti je tu. Přijďte se na Landek seznámit a pobavit s bytostmi z Landeckých pověstí jako je landecká paní, landecký rytíř, ovčák a vodníci. Na několika stanovištích v Landek Parku si pro vás připravili speciální úkoly. Když pak všechny jejich úkoly splníte, získáte svůj malý díl z bájného landeckého pokladu.

Den dětí v Zoo Ostrava

KDY: sobota 1. června (11-16 hodin)

KDE: Zoo Ostrava

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Také v ostravské zoologické zahradě proběhne svátek všech dětí a všechny, které tento den do zoo přijdou, se mohou těšit na program připravený partou pohádkových bytostí.

Každé dítě dostane i malý dárek. Speciální program nabídne setkání nejen se zvířátky, ale i s Červenou karkulkou, udatným rytířem, spanilou princeznou a dalšími pohádkovými a zvířecími postavičkami.

Hudební žně 2024 v Porubě

KDY: pátek 31. 5. (od 18 hodin) až sobota 1. 6. (do 23 hodin)

KDE: DK Poklad

ZA KOLIK: 690 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hudební festival v srdci Poruby v kulturním prostředí. Těšte se na kapely jako Monkey Business, Sto zvířat, Tomáš Klus, Vesna, Katarzia a další umělci jako Vladivojna La Chia, Jiří Schmitzer, Květy, Lomnické Čháve, Funky Chicken, Kazachstán Dva a Self Made. Kromě toho si můžete vychutnat gastro, workshopy a doprovodný program pro celou rodinu. To vše na několika scénách uvnitř Pokladu i venku v letním amfiteátru.

OPAVSKO

Prajzská rallye v Kravařích

KDY: 1. června (9-16 hodin)

KDE: zámek Kravaře

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Pro milovníky historických vozidel je zde 22. ročník Prajzské rallye - mezinárodní sportovně orientační soutěže právě historických vozů - veteránů, které mezi sebou budou „soutěžit“ na okruhu, kdy rychlost nebude nejdůležitějším parametrem. V 8 hodin se na zámku v Kravařích uskuteční přejímka veteránů, v 10 hodin se startuje. Na parkovišti Globus Opava proběhne ve 12 hodin výstava vozů, ve 14 hodin se čeká příjezd startujících veteránů opět k zámku Kravaře, kde v 16 hodin proběhne i vyhodnocení celé soutěže.

Festival ZUŠ Open Opava

KDY: pátek 31. května od 14 hodin

KDE: Smetanovy sady, ZUŠ a muzeum, Opava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na festivalu opavské „zušky“ si z pestré programové nabídky vyberou všichni návštěvníci. Na hlavní scéně ve Smetanových sadech vystoupí soubory a orchestry KA-PE-LA, akordeonový orchestr Cantabile a dechový orchestr s populárním, rockovým i jazzovým repertoárem, prostor dostanou i taneční vystoupení a happening výtvarného oboru doprovázený bubenickým orchestrem Ivo Samiece, Na zahradě ZUŠ vystoupí pěvecké sbory, cimbálová muzika, smyčcový orchestr a sóloví zpěváci. Slezské zemské muzeum bude zase patřit komorní a artificiální hudbě v provedení žáků hry na klavír, akordeon, housle a kytarovému orchestru. ZUŠ Open Opava je součástí celostátního open air festivalu, který upozorňuje na význam a přínos základních uměleckých škol.

Do obce se sjedou motocykly

KDY: pátek 31. května a sobota 1. června

KDE: Bumbálka, Chlebičov

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

PROČ PŘIJÍT: Na své si přijdou milovníci motorek i hudebních kapel. V pátek začíná program od 17 hodin a kapela Kapriola vystoupí jako první od 21 hodin. Po ní bude následovat soutěž o nejlépe laděný výfuk, koncertem kapely Herodes a program uzavře od 01 hodiny Miss mokré tričko. Sobotní program zahájí ve 14 hodin vyjížďka motocyklů a od 15 hodin se budou střídat kapely až do losování tomboly ve 20.30 hodin. Po koncertu další kapely bude znovu následovat soutěž o nejlépe laděný výfuk a celý program uzavře od 01 hodiny rockotéka.

Kácení máje se smažením vajíček

KDY: sobota 1. června od 14.30 hodin

KDE: hřiště u ZŚ, Slavkov

PROČ PŘIJÍT: Přítomná omladina bude soutěžit ve všem, co jí pořadatelé nabídnou a v 16-30 hodin přijde chvíle pro majitele koloběžek, na kterých budou závodit. O hodinu později padne k zemi májka, zavoní smažená vejce a od 18 hodin budou siláci házet kládou. Pro všechny přítomné děti budou k dispozici různé zábavné atrakce.

Den obce s hudbou a sportem

KDY: sobota 1. června od 8 hodin

KDE: atrium ZŠ Štěpánkovice

PROČ PŘIJÍT: Dopolední část oslavného programu vyplní sportovní turnaje a od 13 hodin vystoupí mažoretky, bubeníci a další děti z mateřské i základní školy. Návštěvníci mohou sledovat parkur a děti se povozí na ponících. Hodinový koncert cimbálové muziky Grunt začíná v 16.30 hodin a po něm budou koncertoval skupiny Boney M. Revival, ABBA revival a rocková kapela Mantl. Pro děti budou připraveny různé zábavné atrakce a vstup na vystoupení bude zdarma.

Víkend bude patřit dětem

KDY: víkend 1. a 2. června

KDE: OKO, knihovna a výstavní budova muzea, Opava

PROČ PŘIJÍT: Svůj svátek si opavské děti dokonale vychutnají v prostorách Opavské kulturní organizace, Knihovny Petra Bezruče v Opavě a Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea. Opavská kulturní organizace je od 14 do 18 hodin pozve na výstavy do Obecního domu i do Domu umění. Knihovna P. Bezruče jim od 14 do 18 hodin nabídne výtvarné dílničky a bojovou hru Dobrodruh Tima, výstavu ilustrací Lenky Dobešové a Jarmily Haškové Sitarové. V Historické výstavní budově Slezského zemského muzea si děti i jejich rodiče mohou od 9-12 a 13-17 hodin prohlédnout výstavy a děti do patnácti let mají vstup zdarma.

Sletí se Sokolové z celého kraje

KDY: neděle 2. června od 14 hodin

KDE: Tyršův stadion, Opava

PROČ PŘIJÍT: Krajský všesokolský slet představí divákům deset sletových hromadných skladeb – Leporelo, Před kamerou, Babí léto, Sokolhraní, Fitness, S tebou mě baví svět, Rocková symfonie, Čmeláčci, Mravenci a V rytmu srdce. Další, nazvaná Louka, se připravuje pro pódiová shromáždění. Akce, konající se s podporou Moravskoslezského kraje, města Opavy a České obce sokolské, se zúčastní krajský hejtman Josef Bělica a jeho náměstek Jaroslav Kania.

BRUNTÁLSKO

Cirkulum na cestách zavítá do Krnova



KDY: sobota 1. června od 9 hod,

KDE: památník Leopolda Bauera, Krnov

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Artisté a umělci z celého světa se v sobotu 1. června opět sjedou do Krnova, aby pod širým nebem, přímo v centru města, představili své umění v rámci akce nazvané Cirkulum na cestách. „Jedná se o druhý ročník této akce v Krnově, ale v rámci Moravskoslezského kraje vyjíždí mezinárodní umělci do jednotlivých měst již šestým rokem,“ upřesňuje Veronika Mazurová, programová pracovnice MIKS Krnov. Dopoledne vystoupí žáci obou krnovských uměleckých škol, děti jistě potěší ukázky představení Loutkářského souboru Krnováček, vystoupení dětí z MŠ Žižkova a program doplní kramářskými písněmi divadelní spolčení Červiven, program Centra Muzika a Střediska volného času Krnov. Nebudou chybět ani stánky s občerstvením, nápoji, cukrovinkami a rukodělnými výrobky.

Cyklotour Na kole dětem zavítá do Bruntálu



KDY: sobota 1. června od 14 hod.

KDE: náměstí Míru, Bruntál

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Veřejná cyklotour Na kole dětem jede napříč Českou republikou a opět se zastaví v Bruntále. Třetí etapa z Králík přes Šumperk dorazí v sobotu 1. června do Bruntálu. Od 14 hodin bude na náměstí Míru připraven doprovodný program, který připraví Středisko volného času a také město Bruntál ve spolupráci s BESIP. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet například různé úkoly z dopravní výchovy. V čele už 15. ročníku cyklotour pojede opět Josef Zimovčák, desetinásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole. Nadační fond Na kole dětem, který založil, získává finanční prostředky na léčbu onkologicky nemocných dětí.

Pocta veteránům na Sovinci



KDY: sobota 1. a neděle 2. června od 9 hod.

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 180 Kč, snížené 120 Kč, rodinné 540 Kč, děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Akce je věnována všem válečným veteránům napříč staletími. Hold jejich odvaze a statečnosti vzdají během svých ukázek kluby vojenské historie a mušketýrská jednotka. Těšit se můžete na poutavé divadelní ukázky a přednášky. Na akci vystoupí mušketýrská jednotka Salva Qardia, Radovan Černohorský - dělostřelectvo 17. a 18. století, Klub vojenské historie Litava, Klub vojenské historie 1. prapor Ostrava, Klub vojenské historie La Resistance, Pionnier Kompanie, Československá obec legionářská - Jednota Ostrava 2 a Klub vojenské historie Dolní Lutyně.