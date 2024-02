Jak si užít nastávající víkend? Na Frýdeckomístecku vás čeká kvalitní házenkářské derby, hokej i rocková akce ve Stounu. Spousty se toho děje i jinde v kraji. Více již v Tipech Deníku.

FRÝDECKO-MÍSTECKO



HC Oceláři Třinec - Dynamo Pardubice

KDY: pátek 1. března, 17.30 hodin

KDE: Třinec, Werk Arena

ZA KOLIK: 265 - 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Další domácí utkání Ocelářů z Třince.

Pepino SKP Frýdek-Místek - HCB Karviná

KDY: sobota 2. března, 18 hodin

KDE: Frýdek-Místek

PROČ PŘIJÍT: Špičkové utkání v házené, tradiční derby regionálních soupeřů.

Sweetsen Night vol. 4

KDY: sobota 2. března, 20 hodin

KDE: Frýdek-Místek, klub Stoun

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pravidelný minifestiválek místních kapel, který bude završen největším mejdanem ve městě. V druhé edici vystoupí Fell On Mad Days, Hell Paso, Slepí Křováci.

OSTRAVSKO

5. ročník Knižního festivalu Ostrava

KDY: pátek 1. a sobota 2. března

KDE: Černá louka

ZA KOLIK: 12O,- / 220,- (dvoudenní)

PROČ PŘIJÍT: Prodej knih, besedy, autogramiády s Top autory z ČR, workshopy.

Prodaná nevěsta

KDY: neděle 3. března od 18.30 hodin

KDE: Divadlo Antonína Dvořáka

ZA KOLIK: 400 Kč

PROČ PŘIJÍT: Nejpopulárnější česká národní opera a jedna z nejlepších komických oper světového repertoáru.

Jarní prázdniny v ostravské zoo

KDY: víkend 2. a 3. března od 9 do 17 hodin

KDE: Zoo Ostrava

ZA KOLIK: 60 až 110 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jarní prázdniny jsou skvělou příležitostí k prohlídce expozic, poklidné procházce po botanických stezkách i nahlédnutí do jinak pro návštěvníky nepřístupného výukového centra.

Winefest – festival vína

KDY: sobota 2. 3. v 10 hodin

KDE: BrickHouse - Dolní oblast Vítkovic

ZA KOLIK: 1000 Kč

PROČ PŘIJÍT: Vinařská naturální špička z Rakouska, Francie, Slovenska, Španělska, Maďarska i Česka se sejde ve vinném baru HokusPokus na premiérovém ročníku Winefestu. Společně s vínem se návštěvníci mohou těšit taky na výběrovou kávu, špičkové čaje, dobré pivo, výborné jídlo, doprovodný program a afterpárty s vinaři.

Drum & bass ples

KDY: sobota 2. 3. v 19 hodin

KDE: Multifunkční aula Gong

ZA KOLIK: 1250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Vůbec první čistě drumandbassový ples se vším, co ke kvalitnímu plesu patří.

HC Vítkovice Ridera – Mountfield HK

KDY: neděle 3. března v 16.30 hodin

KDE: Ostravar Aréna

ZA KOLIK: 259,- / 49,- (děti)

PROČ PŘIJÍT: Na závěr základní části si Vítkovice zahrají s Hradcem Králové. Vylepší si pozici pro play off?

Tomáš Garrigue Masaryk ve Vítkovicích

KDY: víkend 2. a 3. března od 10 do 18 hodin

KDE: Galerie výtvarného umění v Ostravě

ZA KOLIK: 30 Kč

PROČ PŘIJÍT: Komorní výstava v Kabinetu grafiky Tomáš Garrigue Masaryk ve Vítkovicích se uskutečňuje v rámci oslav 100 let Velké Ostravy 1924–2024. Dne 25. června 1924, v roce, kdy vznikla Velká Ostrava, přijel na slavnostní návštěvu do Ostravy tehdejší prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Navštívil i železárny ve Vítkovicích, kde byl přijat s velkou okázalostí a speciálně postavenou zdviží byl dopraven na vyhlídku z vysoké pece č. III.

Dvě věže v Ostravě

KDY: pátek 1. března

KDE: DOV a Prokešovo náměstí

ZA KOLIK: 260 Kč (4vstupenka 509 Kč)

PROČ PŘIJÍT: Dvě nejvyšší dominanty Ostravy – Bolt Tower a Vyhlídková věž Nové radnice – jsou dostupné všem milovníkům výšek za jednotné vstupné. Vybírat lze i z dalších variant. Součástí akce jsou i komentované prohlídky dalších prostor.

Czech Repubrick: Svět LEGOkostek v Ostravě

KDY: víkend 2. a 3. března

KDE: Dolní oblast Vítkovic

ZA KOLIK: 120 až 220 Kč

PROČ PŘIJÍT: Na výstavě Czech Repubrick si na své přijdou všichni fanoušci Lega. Z kostiček stavebnic jsou vytvořeny náměty ze světa filmu, hudby, skrytých vtípků, architektury a dalších. V prostorách Světa techniky jsou k vidění obří modely postavené bez sériových návodů z milionu kostek Lega.

Bigbeatová Ostrava s kapelami Moribundus a R.U.R.

KDY: sobota 2. 3. v 17 hodin

KDE: Klub Parník

ZA KOLIK: 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: Bigbeatová Ostrava 60.-70. let ve spolupráci s ostravskými bigbíťáky. Od 17 hodin vystoupí skupina Moribundus, od 18 hodin je plánována derniéra celovečerního hudebního dokumentu o ostravských bigbíťácích. Od 21 hodin se pak představí skupina R.U.R. Group.

NOVOJIČÍNSKO

Jakub Jalůvka, křest desky Our Reflection

KDY: pátek 1. března, 20 hodin

KDE: Nový Jičín, Stará pošta

ZA KOLIK: 120 Kč předprodej / 150 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Fusion trio rodáka z Nového Jičína Jakuba Jalůvky pokřtí společně s hostem Zdeňkem Bínou ( z kapely -123min.)

Ladislav Zibura – S mámou a tátou do Afriky

KDY: sobota 2. března, 19 hodin

KDE: Nový Jičín, kino Květen

ZA KOLIK: 250 Kč předprodej i na místě / 190 Kč student, senior

PROČ PŘIJÍT: Ladislav Zibura vám přijede vyprávět o tom, jak vzal své rodiče na safari. Usednete do terénního land cruiseru a společně se vydáte na 6 000 kilometrů dlouhou jízdu Namibií a Botswanou. Těšit se můžete na národní parky plné zvířat, plavbu po řece Okavango, nejstarší poušť světa plnou života a nádherné scenérie, které znáte z National Geographic.

OPAVSKO

Fotovýstava a nová kniha

KDY: pátek 1. a sobota 2. března

KDE: kulturní centrum KUPE, Opava

PROČ PŘIJÍT: V pátek se od 17 hodin uskuteční komentovaná projekce výstavy Fotografové a fotografky se představují. Jako speciální host se jí zúčastní David Macháček. Program nabídne výběr z fotodeníku, dotazy bude zodpovídat Jiří Siostrzonek a zazní něco z poesie. Od 19 hodin začne krátký fotografický workshop. Vstupné je dobrovolné. V sobotu začíná od 16 hodin představení nové knihy Davida Bátora a koncert Pepy Nose pod názvem Bytí snu. Poetický název pořadu je názvem Bátorova prvního výběru poesie, který vychází k autorovým padesátinám. Vstupné je 100 korun.

Divadelní představení

KDY: sobota 2. března od 18 hodin

KDE: sál pohostinství Velké Hoštice

PROČ PŘIJÍT: Milovníci divadelní zábavy si nenechají ujít komedii Kutloch, kterou jim přiveze amatérský divadelní soubor Berani z Těškovic. Postarají se jim o příjemně strávený podvečer, plný zábavy s vědomím, že i muži mívají své dny. Velmi komická černá komedie plná ironie vypráví o těžkém údělu muže v současném světě. Doba je v krizi, svět je v krizi, vztahy jsou v krizi, to je všeobecně známo, ale pozor: I muži jsou v krizi! V kotelně pod supermarketem Happycentrum se každou sobotu scházejí čtyři stateční muži, aby se na pár hodin stali znovu pořádnými chlapy.

Velikonoční jarmark

KDY: sobota 2. března od 14 hodin

KDE: kulturní dům Chlebičov

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci si mohou prohlédnout i koupit velikonoční ozdoby, květiny a výrobky, pro děti jsou připravené tvořivé dílničky i oblíbené malování na obličej. Součástí programu bude velikonoční výstava a soutěž O nejoriginálnější kraslici z její tvorby nebo upečené dobroty.

Ludgeřovická 15

KDY: sobota 2. března od 9 hodin

KDE: hřiště, Ludgeřovice

PROČ PŘIJÍT: Tradiční chůze i běh začíná v 9 hodin pro chodce zdoláním patnácti kilometrové trasy. Od 10 hodin přijdou na start běžci. Dospělí vyběhnou na tratě v délce tří kilometrů a pro děti jsou připravené tratě na sto a pět set metrů. Ve 12.15 hodin budou vyhlášeny výsledky a ke slovu přijde oblíbená tombola.

Děti navštíví Strašfuňáci

KDY: neděle 3. března od 16 hodin

KDE: Kulturní centrum Píšť

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Mezi děti přijdou oblíbené postavičky, které jim předvedou Strašfuňákovy pohádky. Do obce je k nim přiveze divadlo Loutkový svět.

KARVINSKO

SVČ Juventus - 50. výročí

KDY: pátek 1. března, 17 hodin

KDE: Karviná, městský dům kultury

ZA KOLIK: 160 Kč dospělí/ 80 Kč děti do 15 let

PROČ PŘIJÍT: Středisko volného času Juventus Karviná zve na vystoupení dětí z kroužků k 50. výročí zařízení.

MFK Karviná - Slovácko

KDY: sobota 2. března, 15 hodin

KDE: Karviná, fotbalový stadion

ZA KOLIK: 150 Kč předprodej / 180 Kč v den zápasu

PROČ PŘIJÍT: Aktuálně poslední Karviná hostí čtvrté Slovácko.

Bublinkový karneval

KDY: neděle 3. března, 15 hodin

KDE: Havířov, Společenský dům

ZA KOLIK: 139 Kč

PROČ PŘIJÍT: Balonky, bubliny, klaun a další zábava pro děti, masky sebou.

BRUNTÁLSKO

Ferda Mravenec v cizích službách

KDY: neděle 3. 3. v 15.30 hodin

KDE: Městské divadlo Krnov

ZA KOLIK: 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Veselý výlet do hmyzí říše za dobrodružstvím známé pohádkové postavičky podle stejnojmenné knížky Ondřeje Sekory. Hraje Divadlo SemTamFór, délka představení 45 minut.

Zahájení výstav v Rýmařově

KDY: sobota 2. března v 16 hodin

KDE: Rýmařovské muzeum

PROČ PŘIJÍT: Po čtyřech měsících uzavření muzea pro veřejnost z důvodu renovace prostor stálých expozic, se znovu rýmařovské muzeum otevře, a to v sobotu 2. března v 16 hodin u příležitosti Zahájení výstavy v galerii Octopus. Nenechte si ujít příležitost otevření mimořádné výstavy kreseb, grafik a fotografií dvou význačných osobností - Adrieny Šimotové a Jindřicha Štreita. Výstavu zahájí Pavel Brunclík, čelní představitel Nadačního fondu Adrieny Šimotové a Jiřího Johna, a sám Jindřich Štreit. Výstavu potrvá do 28. dubna.

Historie města Krnova 770 let

KDY: víkend 2. a 3. března od 9 do 17 hodin

KDE: Flemmichova vila, Krnov

ZA KOLIK: 50 Kč (zlevněné vstupné 30 Kč - platí pro děti, studenty a seniory nad 65 let)

PROČ PŘIJÍT: Nově připravená stálá výstava připomene významné mezníky v dějinách města. Výstava navazuje na venkovní výstavu, kterou mohli lidé vidět od dubna do srpna u Prioru a věnuje se připomenutí první zmínky o Krnovu jako městu.