Jak si užít nastávající víkend? Na Frýdeckomístecku se koná ples i koncert v klubu Stoun. Spousty se toho ale děje i jinde v kraji. Více již v Tipech Deníku.

Ilustrační foto. Ples. | Foto: Deník/Pavel Netolička

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Ples v Relax centru Třinec

KDY: pátek 9. února, 19 hodin

KDE: Třinec, Relax centrum

ZA KOLIK: 850 Kč

PROČ PŘIJÍT: Vystoupí dětský folklorní lidový tanec, mažoretky, bohatá tombola, hraje Orchestra Party.

Sweetsen Night 3

KDY: sobota 10. února, 21 hodin

KDE: Frýdek-Místek, klub Stoun

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Warm-up největšího mejdanu ve městě, Vystoupí Downbelow a Ligsts Off.

OSTRAVSKO

Innogy Winter Run Ostrava 2024

KDY: sobota 10. února (9 – 13.30 h.)

KDE: Prokešovo nám., Ostrava

ZA KOLIK: 200,- / 300,- / 700,- / 1200,- (dle kategorií)

PROČ PŘIJÍT: 9. ročník zimního běhu pro každého a za každého počasí. Registrace, start a cíl bude na Prokešově náměstí. Můžete si vybrat z běhů 4 km nebo 8 km. Dětské závody na 400 m (1 okruh) a 800 m (2 okruhy), dle kategorií. Štafeta 2 x 4 km. Novinkou je sprint na 1 km.

Valentýnská zábava pro všechny zadané i svobodné

Valentýnská zábava pro svobodné i zadané.Zdroj: MěO Ostrava-Jih

KDY: neděle 11. února (17 h.)

KDE: KD K-Trio, Ostrava-Hrabůvka

ZA KOLIK: 120,-

PROČ PŘIJÍT: Přijďte si zatančit a pobavit se s přáteli na tradiční nedělní taneční zábavě, kde Vám k poslechu a tanci zahraje kapela DUO DOMINO.

Maškarní karneval pro děti

KDY: neděle 11. února (15 h.)

KDE: KD Akord, Ostrava-Zábřeh

ZA KOLIK: 150,- (děti do 2 let zdarma)

PROČ PŘIJÍT: Maškarní karneval se Zdeňkem Kačorem zaručuje, že děti se budou celou dobu bavit. Čeká je karnevalový průvod masek, písničky, soutěže a hlavně spoustu tance a legrace.

Masopust 2024

Masopust 2024 proběhne na náměstí v Ostravě-Jihu.Zdroj: MěO Ostrava-Jih

KDY: neděle 11. února (10 – 16 h.)

KDE: náměstí Ostrava-Jih

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Svátek plný bujarého veselí, masek, zábavy a hodování oživí v neděli 11. února 2024 náměstí Ostrava -Jih, které se na jeden den promění v tradiční rynek. Návštěvníci se mohou těšit na celodenní zábavu, nebude chybět pravá moravská zabijačka s ochutnávkou výrobků, hudební zábava a povídání o zvycích a tradicích spojených s masopustem.

BRUNTÁLSKO

Nirvana Czech Tribute band

KDY: pátek 9. února (20 h.)

KDE: Kofola Music Club, Krnov

ZA KOLIK: 200,- / 220,- / 250,-

PROČ PŘIJÍT: Přijďte si poslechnout a zadovádět na nesmrtelné hity americké grunge rockové legendy Nirvana v podání její české tributní kapely.

Kurz pečení pro mlsné jazýčky

KDY: sobota 10. února (10 – 12 h.)

KDE: Středisko volného času, Krnov

ZA KOLIK: 150,-

PROČ PŘIJÍT: Vezměte s sebou třeba celou rodinu a přijďte si k nám upéct báječné dobroty. Co si tady upečete, to si také sníte (nebo odnesete domů). Nezapomeňte si přinést zástěru, přezůvky a větší krabičku na upečené výrobky. Veškeré pomůcky a suroviny na pečení budou zajištěny.

KARVINSKO

HC Orlová - HK Baník Karviná

KDY: sobota 10. února, 15 hodin

KDE: Orlová, zimní stadion

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Prestižní okresní derby v krajské hokejové lize. Očekávat lze boj na ledě i bouřlivá atmosféra v hledišti, z Karviné se na utkání chystá řada skalních fanoušků.

MFK Karviná - Sparta Praha

KDY: sobota 10. února, 15 hodin

KDE: Karviná, městský stadion

ZA KOLIK: 100 - 260 Kč

PROČ PŘIJÍT: Další domácí utkání karvinské kopané, tentokrát se soupeřem zvučného jména, Sparta Praha.

Miloš Meier - Drumming Syndrome

KDY: sobota 10. února, 19.22 hod.

KDE: Karviná, Hard Cafe

ZA KOLIK: 350/400 Kč

PROČ PŘIJÍT: Bubenická one-man show.

NOVOJIČÍNSKO

Masopustní jarmark

KDY: pátek 9. února od 8 do 17 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Nový Jičín

PROČ PŘIJÍT: Na příchozí čeká spousta dobrot i skvělé zábavy. V prodeji bude kompletní nabídka zabijačkových specialit včetně polévky, ovaru, jelit, jitrnic, tlačenky, bůčkové rolády, škvarků, škvarkové a bůčkové pomazánky, uzeného masa a klobás. Chybět nebude ani rej masek – přidat se může kdokoliv, stačí si doma vyrobit například papírovou čepici s barevnými střapci a vyrazit za zábavou. Sraz masek bude v 9.40 a ve 14.40 hodin na nádvoří Žerotínského zámku. Odtud se průvod i s muzikou přesune na Masarykovo náměstí.

Bubenický syndrom Miloše Meiera

KDY: pátek 9. února od 20 hodin

KDE: kulturní dům, Příbor

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Akce Miloš Meier - Drumming syndrome slibuje jedinečný zážitek nejen pro milovníky hry na bicí.

Závěr japonského týdne ve Studénce

KDY: sobota 10. února od 9 hodin

KDE: Dělnický dům, Studénka

PROČ PŘIJÍT: V 9 hodin bude oficiální zahájení finálového dne japonského týdne, po něm následuje ukázka Jujutsu Studénka. V 9.45 začne bubenický koncert, na nějž naváže bubenický workshop. V 11 hodin Jakub Zeman představí Nihontó - japonský meč. Půl hodiny po poledni bude k vidění akrobatická show, po ní ve 13 hodin ohňová show a následné shakuhachi. Ve 14 hodin festival pro veřejnost oficiálně skončí.

Masopust na Liščím mlýně

KDY: sobota 10. února od 12 hodin

KDE: Liščí mlýn, Trojanovice

PROČ PŘIJÍT: Osmý ročník - start průvodu je v 10.30 hodin od domu č.p. 595 v Trojanovicích, cíl je na Liščím mlýně, kde každý účastník průvodu v masce dostane svařák. Součástí programu bude koňský povoz, nebudou chybět zabíjačkové speciality a živá hudba.

Plesy na Kopřivnicku

KDY: sobota 10. února od 19 hodin

KDE: Lubina, Mniší

ZA KOLIK: v textu

PROČ PŘIJÍT: Katolický dům v Lubině se v sobotu stane dějištěm Hasičského plesu, který pořádá SDH Lubina I, Drnholec. Vstupné je 150 korun a k tanci a poslechu hraje skupina Galia Brothers. V V kulturní domě Mniší se koná tradiční Končinový maškarní ples. Hudbu obstará skupina Meteor, součástí programu je volba nej masky. Vstupné je 120 korun, večeře stojí 200 korun.

Plesy a bály na Frenštátsku a v okolí

KDY: sobota 10. února od 19 hodin

KDE: Lichnov, Trojanovice, Tichá

ZA KOLIK: v textu

PROČ PŘIJÍT: Hasičské končiny se uskuteční v 19 hodin v kulturním zařízení v Lichnově. Hudbu obstará Martin Láska a Band, součástí programu je vystoupení Megan Petrové, tombola a fotokoutek Davida Šrubaře. Vstupné je 300 korun - v ceně je místenka a večeře. Ve stejnou dobu začne v Hotelu Beskyd v Trojanovicích Obecní bál. Vstupné je 200 korun, k tanci a poslechu hraje hudba Hot Strings. V 19 hodin začíná také Obecní ples v Tiché, který se koná v místním kulturním domě. Hraje Taneční a swingový orchestr Zdeňka Pukovce, součástí programu jsou profesionální a společenské tance, mikromagie a stand-up magic, fotokoutek a tombola.

První venkovní pouť patří Valentinovi

KDY: neděle 11. února od 9 hodin

KDE: prostranství okolo kostela sv. Valentina a sokolovny, Příbor

PROČ PŘIJÍT: Veselení a mše o pouti svatého Valentina je první venkovní poutí v České republice. Návštěvníci se vrátí do dob starodávných jarmarků. Tradiční akce začne od 9 hodin na prostranství okolo kostela sv. Valentina a sokolovny Příbor. V 9.30 hodin bude pan farář Jindřich Švorčík sloužit slavnostní mši v kostele sv. Valentina, který bude zpřístupněn do 14 hodin. Program bude proložen pohádkou pro kluky a holky v podání příborského amatérského divadelního spolku Přídlo, kejklířskými kousky, vystoupením pěveckého sboru Valentin a dobové hudby v podání skupiny Lucrezia Borgia. Děti se mohou těšit na tradiční dřevěný kolotoč, prodejci s občerstvením budou nabízet řadu dobrot a tradičních specialit. Na své si přijdou také milovníci rukodělných výrobků, šperků, hraček. I letos otevře v tento významný den mimořádně v neděli Centrum tradičních technologií Příbor s výstavou „Urob si sám. Co dovedou kutilové“. V průběhu dne bude v prodeji „Valentinské štěstí“ a ve 14 hodin nastane losování o pěkné a hodnotné ceny.

OPAVSKO

Pestré masopustní veselice

KDY: sobota 10. února

KDE: Horní náměstí, Opava, Kravaře a Mírové náměstí, Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Na opavském Horním náměstí bude od 9.30 hodin veselo až do večera. V masopustním programu nebudou chybět tradiční zvyky, průvod masek, hudba, folklór, dobré jídlo i pití, kreativní dílny ani slavnostní pochování basy. Návštěvníci mohou ochutnat i malé masopustní koblížky, zvané kreple. Od 15 hodin projde průvod masek s medvědem od Ptačího vrchu kolem Obecního domu a po Ostrožné ulici dojde až na Horní náměstí ke Slezskému divadlu, kde od 15.30 hodin začne pravý karnevalový rej. Vrcholem opavského masopustu bude od 17.30 hodin tradiční pohřeb basy. Hlučínský Masopust začíná od 9 hodin na Mírovém náměstí a naváže na některé místní tradice. Chybět pochopitelně nebude průvod masek s medvědem, který si od 10 hodin při cestě zatancuje s ženami a bude vyhlášena nejlepší maska. Od 10.30 hodin zabaví děti program Kalimero a zahraje harmonikář Eda. Zábavu doplní farmářské trhy, sváteční zabijačkové hody a sladkosti včetně tradičních kreplí, plněných povidly. V Kravařích projde masopustní průvod s hudebním doprovodem od 15 hodin městem a dojde do Areálu chovatelů, kde budou pro účastníky i diváky připraveny zabijačkové speciality. Masopustní zábavu ukončí pochování basy.

Divadelní jeviště ovládne mládí

KDY: neděle 11. února od 17.30 hodin

KDE: Slezské divadlo, Opava

PROČ PŘIJÍT: Středisko volného času pořádá v rámci oslavy svých sedmdesátin působnosti výroční koncert. Na něm představí návštěvníkům představí aktivity svých sportovních a estetických kroužků. Program nabídne rovněž vystoupení tanečních, folklorních i divadelních souborů a návštěvníky pozdraví též pěvecký sbor Domino.

Unikátní nabídka hudebním fanouškům

KDY: neděle 11. února od 18 hodin

KDE: KUPE, Opava

ZA KOLIK: v předprodeji 290 a na místě 350 korun

PROČ PŘIJÍT: Progresivní britská roots rocková kapela Wille and the Bandits nabídne Opavanům hudebně nadupaný koncert, ve kterém vedle rocku zaznívají i názvuky blues, latiny, folku, nebo progressive rocku. Kapela se snaží posunout svůj zvuk za hranice toho, co se od tradiční rockové sestavy očekává a vystupuje na těch největších světových festivalech. Když si vybudovala pověst jedné z nejoriginálnějších britských kapel, přiměly ji následky pandemie přerušit turné. Muzikanti se pustili do tvorby nových skladeb a výsledkem je album silných, hymnických písní, jejichž melodie a texty odrážejí emoce doby, kterou nikdo z nás nečekal. Koncerty Wille and the Bandits jsou prostě skvělým zážitkem, který teď mohou Opavané poznat na vlastní uši.

Zdařilá inscenace štítinských ochotníků

KDY: neděle 11. února od 18 hodin

KDE: kulturní dům Vítkov

ZA KOLIK: 350 korun

PROČ PŘIJÍT: Zhlédnutí komedie s dlouhým názvem Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách v podání divadelního souboru ŠAMU zaručuje skvělou zábavu. Její kvality potvrzují vyprodané sály včetně hlediště Slezského divadla. Soubor ji nastudoval podle celosvětového bestselleru manželů Peaseových. V úpravě herce a režiséra Miroslava Hanuše představují účinkující lehce stravitelnou formou rozdíly mezi myšlením žen a mužů. Nejnovější poznatky z neurologie, evoluční biologie, psychologie a sociologie, které se snaží vysvětlit důvod napětí a rozepří mezi příslušníky obou pohlaví, mají na jevišti podobu hudební komedie.

Plesání pomalu míří ke svému závěru

KDY: pátek 9. až neděle 11. února od 20 hodin

KDE: města a obce na Opavsku

PROČ PŘIJÍT: Plesové nadšení stále nepolevuje a lidé se znovu budou bavit. V pátek v Rohově na Hasičském plese, který se koná v Obecním domě s kapelou Unico za 160 korun a v Hati na Školním plese v hostinci U sv. Mikuláše za 400 korun včetně večeře. V sobotu bude Chovatelský ples v kulturním centru v Píšti s kapelou Duo Mistral za 350 korun, Hasičský ples bude v oldřišovském kulturním domě s kapelou Oldřišovka speciál za 200 korun a také v Sudicích v sále U Zlatého džbánu s kapelou Unico za 200 korun. Sportovní disco ples přivítá návštěvníky v chlebičovském kulturním domě s DJ Baluu za 150 korun a Hať pořádá ve svém kulturním domě Sokolský ples s kapelou Impuls za 250 korun. Nedělní plesání představuje v ludgeřovickém Obecním domě Maškarní ples s kouzelnicí Radanou za dobrovolné vstupné.