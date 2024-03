Jak si užít nastávající víkend? Na Frýdeckomístecku se rozjíždí hoejové play off, je tu i výstava lidových nástrojů. Bohatý kulturní program proběhne i v dalších regionech Moravskoslezského kraje. Více již v Tipech Deníku.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Oceláři rozjíždějí play off

KDY: neděle 17. a pondělí 18. 3.

KDE: Werk Aréna

ZA KOLIK: 300 - 500 Kč

PROČ PŘIJÍT: Vrchol hokejové sezony je tu. Zatímco Vítkovice jsou už mimo hru, jejich rival a nejúspěšnější krajský tým ledního hokeje – stále ještě úřadující mistři HC Oceláři Třinec – teprve vstupují na scénu. Jejich soupeřem ve čtvrtfinále extraligového play off jsou České Budějovice. Mimochodem Oceláři za svou takřka třicetiletou historii v nejvyšší české soutěže narazí na Motor ve vyřazovací části vůbec poprvé..Uspějí na domácím ledě? V neděli se hraje v 15 hodin, v pondělí pak v 17 hodin.

Muzikanti zahrají v Jablunkově

KDY: sobota 16. 3. od 9 do 17 hodin

KDE: Muzeum Trojmezí, Jablunkov

ZA KOLIK: 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: Muzikanti, hrajte! Výstava tradičních hudebních nástrojů v lidové kultuře. Kromě muzejních sbírek je představena i současná tvorba – výroba lidových hudebních nástrojů Miroslavem Puczokem z Havířova, například vlastnoručně vyrobené fujary, gorolská třístrunná basička a několik typů lidových houslí.

OSTRAVSKO

Včela!!! Včelařský jarní veletrh

Oblíbený veletrh Včela!!! se koná na Černé louce i letos.Zdroj: Výstaviště Č. louka

KDY: pátek 15. a sobota 16. března (9 – 17 h.)

KDE: výstaviště Černá louka, pavilon A

ZA KOLIK: 110 Kč dospělí / 60 Kč (děti od 6 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP/P)

PROČ PŘIJÍT: Veletrh Včela!!! se rozrostl letos o další výstavní halu. Přijďte objevit svět včelařství, léčebné účinky včelích produktů, nakoupit kvalitní medové speciality a potřeby pro včelaře na největší včelařský veletrh v České republice. Své produkty a služby přijede představit více než 80 včelařských firem z tuzemska, Slovenska a Polska. Na výběr tak bude z široké nabídky včelařského vybavení, pomůcek, výrobků a zboží s včelí tematikou. Na své si přijdou zkušení včelaři, začátečníci i návštěvníci z řad laické veřejnosti. Bohatý bude tradičně doprovodný program nejen v podobě přednášek, ale i workshopů.

RockOpera v Ostravě – Frankenstein / Trója

Rock Opera Praha zavítá do Gongu hned se dvěma představeními.Zdroj: Rock Opera Praha

KDY: pátek 15. března a sobota 16. března (19 h.)

KDE: Gong, Dolní oblast Vítkovice

ZA KOLIK: 690 / 790 / 890 / 990 Kč

PROČ PŘIJÍT: Trója s Frankensteinem či Trójou v Gongu: RockOpera přiveze do Ostravy další velké příběhy a metal. RockOpera Praha se vrátí do Ostravy. Naposledy tam vystoupila s operami Antigona a Vymítač. Představení v aule Gong sklidila ze strany diváků tak nadšené ohlasy, že už nyní je jisté, že divadlo na místo zamíří zase další rok. 15. března 2024 tam odehraje hororového Frankensteina a 16. března velkolepou antickou Tróju. Vystoupí například Žántí, Viktor Dyk, Jan Tláskal, Daniela Langrová, Kamil Střihavka nebo Jiří Zonyga. „V Ostravě hrajeme moc rádi. Je to metalové město se spoustou opravdových milovníků tvrdé hudby. V roce 2024 jim nabídneme další tituly, s nimiž jsme u nich ještě nevystupovali,“ říká výkonná ředitelka, libretistka a zpěvačka Pavla Forest.

Africké trhy Ostrava

KDY: sobota 16. března (9 - 16 h.)

KDE: Trojhalí Karolina, Ostrava

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Přivezeme ovoce od drobných farmářů z Ugandy, Indonésie a Tanzánie. Jedná se o původní nešlechtěné druhy ovoce, které je organické, chemicky neošetřované, nehnojené, a hlavně dozrálé v teple na sluníčku v přirozených podmínkách, prostě tak, jak to má být. Přijďte ochutnat, popovídat si, nakoupit a užít si exotickou atmosféru plnou chutí a vůní toho nejlepšího nejen z Afriky.

Lollipopz - Bláznivá show

KDY: sobota 16. března (15 h.)

KDE: KD Akord, Ostrava-Zábřeh

ZA KOLIK: 400 / 700 Kč (Meet & Greet)

PROČ PŘIJÍT: Na jaře 2024 vyjely holky z Lollipopz po českých městech s Bláznivou Show 2024, ve které opět dostanete šanci podívat se na pódium, zazpívat a zatancovat si s nimi nebo plnit jejich bláznivé úkoly! Těšit se samozřejmě můžete i na úplně nové písničky.

Belgické odpoledne v PANTu

KDY: sobota 16. března (15 h.)

KDE: Centrum PANT, Ostrava

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Krásy Belgie vám představí průvodkyně Lenka Drastichová z cestovní kanceláře radynacestu. Během povídání se podíváte do Bruselu, Brugg, Gentu i Antverp. U belgického odpoledne nesmí rozhodně chybět ani Belgičan David Girten z restaurace La Petite Conversation. Belgie není jen Brusel nebo pralinky. David vám představí bohatství belgické gastronomie, ale i kultury či sportu. A řeč přijde také na jeho rodný Lutych. Co má společného metropole Valonska s Ostravou a v čem je tam život zásadně jiný? Co mají Valoni rádi na Vlámech, existuje něco takového? Dozvíte se v rozhovoru Vladimíra Šmehlíka s Davidem Girtenem.

Hvězdný ples ve stylu Velkého Gatsbyho

KDY: sobota 16. března (19 h.)

KDE: KD K-Trio, Ostrava

ZA KOLIK: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přeneste se do 20. let minulého století a zažijte atmosféru slavných longislandských večírků! Ples se uskuteční ve stylu Velkého Gatsbyho. K poslechu a tanci zahraje kapela Stenly Band a těšit se také můžete na tombolu a bohatý doprovodný program včetně stylového fotokoutku.

BRUNTÁLSKO

Ottovy Čechy. Obraz země v letech 1883–1908

KDY: sobota 16. 3. od 9 do 17 hodin

KDE: Flemmichova vila, Krnov

ZA KOLIK: 50 Kč (slevněné vstupné 30 Kč - platí pro děti, studenty a seniory nad 65 let)

PROČ PŘIJÍT: Unikátní možnost seznámit se s krajinou Čech na přelomu 19. a 20. století budou mít v únoru a březnu návštěvníci našeho muzea. Pracovníci Vědecké knihovny v Olomouci připravili výstavu Ottovy Čechy. Obraz země v letech 1883–1908, která představuje monumentální cyklus vydávaný Janem Ottou za účasti předních literátů a výtvarníků své doby.

Tublatanka v krnovském Kofola Music Clubu

KDY: sobota 16. března (20 h.)

KDE: Kofola Music Club, Krnov

ZA KOLIK: 799 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přední slovenská rocková skupina Tublatanka má za sebou velice bohatou historii. Vznikla kolem roku 1982 a v následujících desetiletích přinesla hity jako Pravda víťazí, Žeravé znamenie osudu, Láska, drž ma nad hladinou, Šlabikár, Skúsime to cez vesmír, Priateľ, Dnes a mnoho dalších. Za svou existenci vydala Tublatanka dvanáct řadových alb. Tuto sobotu zahrají na oslavu 32 let Kofola Music Clubu v Krnově.

Módní přehlídka u Miri v Bruntále

KDY: pátek 15. března (17 h.)

KDE: kino Centrum, Bruntál

ZA KOLIK: slosovatelné vstupné / 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: V rámci přehlídky vám budou představeny nejnovější trendy půvabného spodního prádla společnosti Timo a Triola ve všech střizích i barvách pro rok 2024. Bude zde i noční prádlo pro váš klidný spánek, a také sportovní prádlo. Dále se můžete také těšit na ukázky společenské módy i módy pro běžné denní nošení. Uvidíte i taneční, gymnastické a pěvecké vystoupení. Představena bude také kolekce šperků. Po předváděcím molu pro modelky se projdou děvčata a chlapci ze škol v Rýmařově a Bruntále.

Maškarní bál pro děti v Třemešné

KDY: sobota 16. března od 14 hod.

KDE: kulturní dům Třemešná

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Spolek Dámský klub Třemešná za finančního příspěvku obce uspořádá tuto sobotu maškarní bál pro děti. Můžete se těšit na bublinkovou show, přehlídku masek a nebo na různé soutěže, jako například ta o nejhezčí masku.

KARVINSKO

Hokejisté Havířova vyzvou Žďár

KDY: sobota 16. 3. v 17.30 hodin

KDE: zimní stadion Havířov

ZA KOLIK: 130 Kč

PROČ PŘIJÍT: Havířovský favorit na návrat do I. ligy má před sebou nelehkou cestu vyřazovacími boji. Prvním soupeřem AZetu je v sérii hrané na tři vítězství Žďár nad Sázavou. Havířov už odehrál první zápasy v úterý a čtvrtek, v sobotu na domácím ledě hostí Žďár podruhé a netřeba připomínat, že každé ušetřené síly se náramně hodí. Čili čím dříve Havířov přes soupeře postoupí, tím lépe.

Záchranářský souboj ve fotbalové lize

KDY: sobota 16. 3. v 15 hodin

KDE: stadion v Ráji

ZA KOLIK: 150 - 260 Kč

PROČ PŘIJÍT: Karvinští fotbalisté hostí v jednom z nejdůležitějších soubojů jara v nejvyšší české soutěži České Budějovice, které jsou namočeny v záchranářských pracích stejně jako oni. Pro svěřence trenéra Juraje Jarábka půjde zřejmě o poslední šanci, jak se ještě plnohodnotně dostat do bojů o udržení.

NOVOJIČÍNSKO

Keramika nejen v kuchyních našich babiček

KDY: sobota 16. 3. do 16 hodin

KDE: Muzeum Novojičínska ve Frenštátě

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Výstava užitné a dekorativní keramiky, doplněná o dobový nábytek, textilie a předměty v Muzeu Novojičínska ve Frenštátě pod Radhoštěm představí výrobky místních a regionálních keramických dílen a továren.

Zimní prohlídky zámku Nová Horka

KDY: pátek 15. 3. od 8 do 15 hodin

KDE: Zámek Nová Horka

ZA KOLIK: 110 Kč

PROČ PŘIJÍT: Ve 40. letech 18. století nechal Karel Josef František Vetter přestavět starou tvrz na velkorysý barokní zámek, který se stal kulturním i hospodářským centrem širokého okolí, díky čemuž dostalo sídlo přídomek „malá Vídeň“. Tu si nyní můžete prohlédnout. Prohlídky se konají každou celou hodinu (kromě 12. hodiny).

Pilotem ultralehkého letadla

KDY: neděle 17. 3. od 9 do 18 hodin

KDE: letiště Mošnov

ZA KOLIK: 6900 Kč

PROČ PŘIJÍT: Akce pro milovníky létání a ultralightů. Povídání s instruktory o této tematice a seznamovací let ultralightem v době trvání 20 minut.

OPAVSKO

Paul Batto & Robert Christian

KDY: pátek 15. března od 18 hodin

KDE: KUPE, Opava

ZA KOLIK: 190 Kč

PROČ PŘIJÍT: Díky společnému hudebnímu cítění obou aktérů se daří vytvořit širokou paletu nálad a zvuk, který jim je vlastní. Paul Batto je stálicí na evropské scéně už řadu let let. Je plodný skladatel, kytarista a zpěvák, který prostřednictvím hluboce osobních textů nabízí posluchači pohledy do své stále neklidné duše. K posluchačům přicházejí jako písně mnoha stylů a barev. Robert Christian dokáže svou schopností současně splynout a vyniknout udělat každou dobrou píseň ještě lepší.

Stěhování historického vagonu

KDY: pátek 15. března v 9 hodin

KDE: fotbalové hřiště Březová-Jančí

PROČ PŘIJÍT: Zajímavá podívaná čeká diváky při transportu historického železničního vagónu zpět na Osoblažsko. Kromě zvídavé veřejnosti se této akce, pořádané Tělovýchovnou jednotou Jiskra Jančí a Osoblažskou úzkorozchodnou dráhou, zúčastní i náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslav Kania.

Babinec v Babinci

KDY: pátek 15. března od 17 hodin

KDE: Babinec, Hradec nad Moravicí

ZA KOLIK: 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Na letošním Babinci čeká návštěvnice další zážitková akce. Podívají se na další módní přehlídku a líčení, aby do jara vstoupily IN, pobaví je kouzelnické i taneční vystoupení, tajemno jim odhalí kartářka a užijí si tanec a dobrou zábavu.

Koncert v Šatlavě a bál seniorů

KDY: pátek 15. a sobota 16. března

KDE: klub Šatlava, Budišov nad Budišovkou

ZA KOLIK: 120 Kč

PROČ PŘIJÍT: Milovníci hudby přivítají mezio sebou v pátek od 20 hodin v klubu Šatlava Big Wolf Band. Britská kapela, která se skutečně rychle zařadila mezi uznávané skupiny rockového a bluesového žánru. Její vystoupení pozve návštěvníky na zajímavou bluesrockovou cestu v koncertním programu, plném energie, který nabídne všechno, co se od živé kapely očekává. V sobotu ožije kulturní dům od 14 hodin Bálem babiček a dědečků. Starší generaci zahraje pro potěšení skupuna Alegro a kromě občerstvení si návštěvníci dosyta užijí i napětí možné výhry v tombole.

Velikonoční jarmark s programem

KDY: 15. až 17. března

KDE: Horní náměstí Opava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníky tradičního jarmarku čeká po všechny tři dny jeho konání dobré jídlo, pití i řemeslní výrobky. Navíc si užijí program, který je bude bavít. Začíná v pátek od 14 hodin vystoupením studentů populárního oddělení opavské Církevní konzervatoře a pokračuje od 16 hodin hudebním projektem Marrtina Hampla a Lukáše Lukáše. Závěr bude od 17.30 hodin patřit zpěvačce Kaczi. Sobotní část otevře od 11 hodin koncert žáků ZUŠ a od 16 hodin vystoupí Irena Budweiserová s Jakubem Rackem a program od 17 hodin uzavře Jakub Děkan s Bandem. Nedělní dopoledne bude od 10 hodin patřit Slezské kapele a od 13 hodin cimbálovým muzikám a folklorním souborům SVČ. Velikonoční jarmark zakončí od 16.30 hodin tradiční vynášení Mařeny a Mařáka k řece Opavě.

Velikonoce na zámku

KDY: víkend 16. a 17. března od 9 do 17 hodin

KDE: zámek Kravaře

PROČ PŘIJÍT: Město připravilo na oba víkendové dny Velikonoce na zámku. Kromě ukázek lidových řemesel, doprovodného programu, loutkového divadla, dílniček pro děti a velikonoční stezky s hledáním vajíček nabídnou přítomným i výstavu v zámecké kapli s názvem Velikonoce v krajce!

Velikonoční pohádka

KDY: sobota 16. března od 15 hodin

KDE: kulturní dům Hlučín

PROČ PŘIJÍT: S jarem přicházejí Velikonoce a zahrádky ožívají. O tom vypráví Velikonoční pohádka ze zahrádky aneb Jak se žížalky vypravily pro kloboučky do města. Aby paní Příroda nevyškrtla ze svého seznamu žížalky, vypravily se do města pro kloboučky. Jak se ale vrátí zpátky, když jim po dlouhé cestě docházejí síly? Pomůže jim Devětsil se Sedmikráskou a i brouk Otuk se šnekem Ekem. Než se s nimi vrátí, stihne malý Péťa Zahrádka s babičkou přichystat všechno na jaro a velikonoční pohádka dostane děj.