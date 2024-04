Jaro a léto patří hudební festivalům. Redaktoři Deníku si roztáhli festivalovou mapu Česka a vybrali pro čtenáře trojici akcí, které by neměli milovníkům muziky na Frýdecko-Místecku uniknout. Těšit se můžou na jeden z největších tuzemských hudebních festivalů ve Frýdku-Místku, roztančenou atmosféru na Čeladné a také na originální dramaturgii frýdeckých umělců a patriotů.

Festival FM CITY FEST 2023 | Video: Pryček Vladimír

K teplému počasí kromě zmrzliny, grilování a líných dnů u vody patří i hudební festivaly. Výjimkou není ani Frýdecko-Místecko.

Sweetsen Fest

Už ve čtvrtek 13. června vypukne Sweetsen Fest ve Frýdku-Místku a potrvá až do soboty 15. V areálu stadionu TJ Slezan budou účinkovat jen soubory a osobnosti s vazbou na Frýdek-Místek a všichni vystupující umělci se vzdávají nároku na honorář. Neméně důležitý je charitativní podtext festivalu, kdy diváci sice mají tradičně vstup zdarma, ale mohou přispět a také přispívají v samostatných finančních sbírkách pro místní humanitární organizace. Oficiální parkoviště není k dispozici, ale návštěvníci mohou zaparkovat v okolí areálu na místech k tomu určených. Více o Sweetsen Festu najdete na stránkách www.sweetsenfest.cz.

FM City Fest

Největší hudební akce regionu se koná 28. června. Ve Frýdku-Místku proběhne šestý ročník FM City Festu. Koná se od pátku do soboty v areálu Marlenky, dříve Lembergerovy textilní továrny ve Frýdku-Místku. Hudební festival s kapacitou 20 tisíc návštěvníků letos díky přestěhování do nového, mnohem většího areálu přiveze i zahraniční hvězdy jako duo Ofenbach a DJ Alle Farbena. Festival ale staví na domácích a slovenských interpretech jako jsou Kryštof, Mirai, Divokej Bill, Čechomor, Richard Müller, Ben Cristovao, Sima a další. Krom hudebního programu je nachystaný i ten doprovodný spolu s pořadem 7 pádů Honzy Dědka.

FM City Fest hlásí ze 70 procent vyprodáno. Tři měsíce před začátkem akce

Více než 30 interpretů na 3 pódiích, nabušená Stand Up zóna, vymazlená Chill Out zóna, Design Zóna, ale třeba i Food zóna, afterparty, doprovodný program pro děti i dospělé se koná v pátek 28. a v sobotu 29. června. Vstupné na oba dny stojí 1 199 korun. Stání pro auta bude nedaleko od areálu a za 599 korun je možné si koupit místo ve stanovém městečku. Další informace o o festivalu a kapelách najdete na www.fmcityfest.cz.

Ladná Čeladná

Hudba rozezní i Čeladnou. A taky roztančí. Přijedou totiž kapely jako Monkey Businees, Tata Bojs, Lenny, Rozálie a další čeští interpreti. Do malebné obce v srdci Beskyd vyražte v pátek 2. srpna. Až do soboty se v areálu Základní školy Čeladná koná festival Ladná Čeladná. Ten láká i na doprovodný program v podobě tanečního workshopu s Janem Onderem, divadelní představení, tvořivé dílny a hry. Vstupenka na oba dny vyjde na 670 korun a parkování je zdarma u nedaleké kavárny Kovárna.

Samoobslužný obchod. Unikát v Čeladné budí nadšení, ale na smršť zákazníků čeká

Kemp se nachází vedle festivalového areálu u řeky Čeladenky a je vybaven mobilním WC, vodou, elektřinou a lednicí. Místo pro stan stojí 150 korun, stávku zaplatí každá stanující osoba, přičemž děti do dovršení 4 let mají vstup do kempu zdarma. Pro další informace navštivte web www.ladnaceladna.cz.