Ve kterém okamžiku svého života jste se opravdu přesvědčila, že bylinky pomáhají?

Bylinky používám už od mládí, ale stále to bylo jen jako prevence nebo doplněk klasické léčby. Na sobě jsem experimentovala bez problémů, ale bála jsem se léčit bylinami ostatní, včetně svých dětí. Když selže klasická léčba, je za selhání zodpovědný lékař. Když selžou moje bylinky, jsem za zhoršení zdravotního stavu druhých zodpovědná já. To pro mě bylo nepřijatelné, nedokázala jsem se vyrovnat s představou, že bych jim mohla ublížit.

Kdy nastal zlom?

Ve chvíli, kdy oba moji kluci dostali chřipku a po ní přetrval kašel, kterého se nemohli zbavit. Lékař to řešil nejprve různými prášky a sirupy, potom několika antibiotiky… Nic nezabíralo. Nakonec nás poslal na ORL, kde nám řekli, že bychom mohli zkusit vyndat mandle, prý to možná pomůže. A tehdy jsem si řekla, že s bylinami svým dětem snad víc ublížit nemůžu. Nasadila jsem čaje a kapky a do týdne bylo po kašli.

Kdybyste měla vyzdvihnout účinky jediné bylinky, kterou byste zvolila?

To je hodně těžká otázka, protože neexistuje žádná zázračná univerzální bylina, která pomůže komukoli na cokoli. Řeknu to jinak: nemám ráda tropické byliny a cizokrajné směsi, i když mohou být účinné. Myslím si, že bychom měli používat to, co roste v našem nejbližším okolí, protože naše bylinky mají úplně stejné účinky jako ty exotické, jen nám občas připadají moc obyčejné. Obrovskou sílu má kopřiva, pampeliška, jitrocel, svízel (všechny druhy včetně přítuly), lopuch… Prostě to, co obvykle považujeme za nepříjemný plevel. Až někdy budete nadávat nad pampeliškami na záhoně, uvědomte si, že je to obrovský dar. Třeba je to takový pokyn shůry, že zrovna vám by pampeliška udělala dobře.

Existuje bylina, která je skvělá, ale přitom se mezi lidmi o jejích účincích ví jen velmi málo?

Tady bych asi vyzdvihla eleuterokok (Eleutherococcus senticosus). Je to trnitý keř, který pochází ze Sibiře, ale dá se bez problémů pěstovat i u nás. Sbírají se kořeny a zpracovávají se především na tinktury. Ty stimulují imunitu, pomáhají tělu vyrovnat se se stresem a celkově zvyšují fyzickou a psychickou odolnost a vitalitu. Neměly by je užívat malé děti, ale pro dospělé je to dobrá volba při všech chronických onemocněních, v rekonvalescenci pro rychlejší uzdravení, při častých infekcích pro zvýšení imunity nebo jako podpůrný lék při nádorovém onemocnění. Může se brát i dlouhodobě a určitě jím nic nezkazíte.

Mohou byliny hrát vhodnou doplňkovou roli v případě léčby vážných nemocí, třeba rakoviny?

V léčbě rakoviny jsou byliny klíčové. Spousta z nich dokáže přímo usmrcovat rakovinné buňky nebo alespoň zabraňovat jejich množení a šíření. V poslední době se na toto téma objevuje stále více vědeckých výzkumů i studií. U nás sice žádná taková léčba schválena není, ale přesto bylinky mohou v mnoha ohledech pomoci. Dokážou zmírnit žaludeční potíže (zázvor, konopí, pampeliška, levandule), posílit imunitu, zvýšit účinek chemoterapie a radioterapie a zmírnit jejich nežádoucí účinky (eleuterokok, leuzea, rozchodnice, medicinální houby).

Co obnáší vaše „bylinné směsi míchané na míru“?

Zohledňují pouze diagnózu, nebo i osobnost člověka? To je problém současného zdravotnictví, které je zaměřené na škatulkování, čili léčení diagnózy. Na každou diagnózu existuje doporučený postup a medikace. Bylinná léčba (ale třeba i holistická medicína) se nezaměřuje na diagnostiku, ale na celého člověka. Pokud budu mít tři různé lidi se žlučníkovými kameny, každý dostane jiné bylinky, protože jeden má k těm kamenům ještě stres v práci, druhý slabé ledviny a třetí oslabenou imunitu a špatné trávení. Dobrá bylinná směs by měla odstranit nebo alespoň zmírnit největší zátěž a nastavit v těle podmínky pro aktivaci imunitního systému. Ten už si potom většinou poradí sám.

K jakým nejvýznamnějším poznatkům jste dospěla v rámci svého studia fytoterapie?

Moje práce mě naučila pokoře a trpělivosti. Příroda má svůj řád a i když se snažíme něco urychlit, většinou to nevede k trvale dobrým výsledkům. Při léčení jde o totéž – pokud si nějakou nemoc „hýčkáme“ několik let, nemůžeme očekávat, že se uzdravíme za měsíc. A ta pokora? Bylinky dobře zabírají u akutních nemocí – to jsou ty, u kterých známe příčinu a netrvají obvykle moc dlouho – chřipka, nachlazení, průjem, drobná poranění… Pokud ale trpíme chronickou nemocí, jako například vysokým tlakem a cholesterolem, cukrovkou 2. typu, artritidou, zánětem střev apod., obvykle samotné bylinky nestačí. Chronická nemoc je známka toho, že naše tělo je těžce nespokojené s tím, jak s ním zacházíme. A pokud to nezměníme, nedostaneme se dál. Čili spolu s bylinnou léčbou je třeba změnit i stravu, zařadit pohyb, eliminovat stres, vyřešit si vztahy a další problémy, které nás zatěžují. Jinými slovy nespoléhat pouze na pomoc zvenčí, ale začít se aktivně podílet na svém uzdravení.

Co všechno lidem ohledně bylinek, jejich poznávání a vlastní léčby nabízíte?

K tomu, abych věděla, jaké bylinky doporučit, používám automatickou kresbu. Je to vlastně způsob, jak se dostat k informacím ukrytým hluboko v podvědomí. Při osobní konzultaci využívám i psychologické poradenství, protože většina lidí reaguje slovy: „Já vím, že jsem v permanentním stresu, ale co s tím mám dělat?!“ Se vším jde něco dělat, stačí jen chtít a umět určit zdroj problému. Pokud jsme ale problémem už delší dobu pohlceni, nemusíme sami vidět příčinu ani cestu ven. Kromě individuálních konzultací dělám také bylinkářské, kde se lidé mohou dozvědět o bylinkách vše, co je zajímá, včetně výroby domácích mastí, tinktur a dalších přípravků. Také jsem napsala pár knih.