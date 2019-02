Ostrava – Mošnovské letiště konečně prolomilo nepříznivou situaci s nedostatkem pravidelných linek. Na spolupráci se dohodlo s nízkonákladovými aerolinkami SmartWings, které během letního letového řádu zavedou hned třináct nových pravidelných linek.

Letiště Ostrava-Mošnov | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

Tento nízkonákladový dopravce tak prolomí dlouhé období, kdy Letiště Leoše Janáčka Ostrava ztrácelo dech v boji s konkurenčními letišti v Katovicích a Brně. Z Mošnova od letního letového řádu zavede kromě Paříže ještě dalších dvanáct linek. Ty ostatní však budou létat do přímořských destinací, a tedy převážně s klienty cestovních kanceláří.

„Naše linky budou směřovat do francouzské metropole Paříže a do dvanácti oblíbených letovisek ve Středomoří. Nová pravidelná linka Ostrava Paříž bude provozována dvakrát týdně, a to ve čtvrtky a v neděle,“ uvedla mluvčí SmartWings Vladimíra Dufková.

Aerolinky provozované českou společností Travel Service budou z Mošnova létat ještě do turecké Antalye, bulharského Burgasu, chorvatského Splitu, na španělský ostrov Mallorca, do kyperské Larnaky a na řecké ostrovy Rhodos, Kos, Lesbos, Lefkada, Kréta (dvě různá letiště) a do Soluně.

„Velice nás těší, že aerolinky SmartWings přišly s rozšířením nabídky a vybraly si Letiště Ostrava ke své další expanzi. Jsem přesvědčen, že je to dobrá zpráva pro všechny cestující, kteří ocení možnost jak přímých leteckých spojení k moři, tak především zavedení nové pravidelné linky Ostrava Paříž,“ konstatoval Pavel Schneider, generální ředitel Letiště Ostrava.

Podle náměstka hejtmana pro dopravu Miroslava Nováka se uzavřela dohoda se SmartWings díky tomu, že letiště nastavilo pro nové dopravce výhodnější podmínky, jako třeba snížení poplatků za odbavování cestujících. Žádné přímé dotace ale aerolinky na rozlétání pravidelných spojů nedostanou.

„Jednání se vedla dlouho a s mnohými společnostmi, nejdál jsme ale došli se SmartWings. Paříž a její centrální letiště Charlese de Gaulla je něco, co v nabídce letišť v okolí chybí. Teď se ukáže, jestli je u nás taková linka životaschopná. Já věřím, že se uplatní a že se následně množství destinací z Mošnova rozšíří,“ vyjádřil se náměstek Novák. Radost z nové linky do Paříže neskrýval ani Radim Gál, šéf sdružení Létejme z Ostravy.

„Je to první pozitivní věc na mošnovském letišti po dlouhé době,“ poznamenal. „Věřím, že se tato linka rozlítá. Bude to první vlaštovka, na které si SmartWings otestuje ostravské letiště, a když se osvědčí, tak podle mě budou uvažovat o dalších linkách, třeba Amsterdamu,“ dodal Radim Gál.