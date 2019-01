Karvinsko – Manželství není atraktivní stav. Alespoň podle statistik to tak vypadá. Počet uzavřených sňatků na Karvinsku každý rok klesá.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

„Zatímco v roce 2000 jsme oddali 141 párů, o deset let později jich bylo jen 119," potvrzuje vedoucí oddělení organizačních a správních agend Městského úřadu v Českém Těšíně Jana Mašková.

Osmadvacetiletá Jana Hrmczová je jednou z těch, kteří chápou úbytek uzavřených manželství. S přítelem žije již devět let a „do chomoutu" se určitě nechystá. „Svatba je pouhý papír, který stanovuje ve vztahu podmínky. Nikdy jsem po svatbě netoužila a zřejmě to tak zůstane," říká, i když připouští, že přítel by si ji rád vzal oficiálně za ženu.

„Vysvětlili jsme si to. V dnešní době se lidé příliš bojí rozchodů a následných rozvodů a soudních tahanic o majetek. Beze svatby je to v nejhorším případě o něco jednodušší," dodává Jana Hrmczová.

Podobně jako Jana smýšlí mnoho dalších párů, které se chtějí nechat otevřená zadní vrátka pro případ, že by se jejich vztah rozpadl.

Méně svatebních termínů

Pokles zájemců o uzavření manželství se v praxi projevuje také tak, některá města ruší oddací termíny. Český Těšín od září oddává snoubence pouze každou druhou sobotu v měsíci a každé poslední pracovní úterý v měsíci.

A sňatků ubývá například i v Havířově. Zatímco ještě v roce 2012 se konalo 325 svateb, letošní rok bylo oddáno pouze 183 párů a do konce roku není šance dohnat předchozí léta. Stejně tak je na tom i Karviná, která letos prozatím oddala 113 párů, což je o polovinu méně, než tomu bylo před třemi lety. A s úpadkem svateb se setkávají i menší obce na Karvinsku. Například v Rychvaldě bylo do dnešního dne oddáno pouze osm párů, kdežto v roce 2010 jich bylo dvaatřicet.

Svatba není levná věc

Tereza Jiskrová z Dolní Lutyně by se naopak klidně ráda vdávala, nicméně vrásky na čele jí způsobují záležitosti kolem sňatku. „Svatba by mi nevadila, ale když si představím, kolik peněz by to stálo. Vím, že můžu mít i skromný obřad se svědky, ale jak bych to pak vysvětlila rodině?" klade si otázku.

Jen z její rodiny by bylo hostů kolem padesáti, stejně tak pak ze strany nastávajícího manžela. „To máte tak, že nepozvete jednoho, ale druhého ano a už se to s vámi veze napořád. Řekli jsme si proto, že zatím, z finančních důvodů, odložíme svatbu do nedohledna," dodává Tereza Jiskrová.

BIBIÁNA BALICKA