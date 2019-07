Jubilejní 40. ročník Rožnovských slavností byl jedním z tradičních vrcholů hlavní letní sezony. Během čtyř festivalových dnů se v třiceti programech představilo na 800 účinkujících z Lašska, Slovácka i z Čech, ze Slovenska, Bosny a Hercegoviny, Ukrajiny a z Mexika. Nechyběly ani domácí soubory Rahošť, Javořina, Soláň, Ovečky a Bača z Valašského Meziříčí, Kordulka, či Malá Jaénka a BLAženky ze Vsetína.

Pořadatelé představili dva fenomény zapsané do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. „Ze zahraničí to bylo mexické Mariachi, souhra strunných a dechových nástrojů v podání mexického souboru s tanečníky Monarca de Mexico a z naší vlasti se jednalo o modrotisk, který byl nedávno nově připsán do seznamu UNESCO,“ přiblížil Marek Havran z rožnovské radnice.

Program slavností připravuje tým pořadatelů mnoho měsíců.

„Není to jednoduché. Program skládáme tři čtvrtě roku. Máme základní linku, kterou v září představíme a pak dolaďujeme. Odzemek a některé jubilejní záležitosti se opakují, letos je to například ohlédnutí za čtyřiceti lety,“ prozradil předseda programové rady Pavel Trčka.

„Snažíme se i o jakýsi přesah, zařadit do programu něco zvláštního. Letos je to pořad Beránci a vlci, kde se propojí folkloristi, jazzmani a další žánry. Vychází z lidové hudby východní Moravy, navíc je pořad spojený s promítáním filmu,“ upřesnil.

Pestrý program se nakonec podařilo sestavit, pořadatelé ale přiznávají složitý proces shánění souborů. „Sezona je moc krátká. Po kvalitních souborech je velká poptávka. A doba se mění. Dnes už členové raději tráví čas s rodinou, než aby jeli na čtrnáct dní se souborem do světa,“ uzavřel Pavel Trčka.