S alkoholem za řídítky není rozhodně radno žertovat. Opilí cyklisté sice nemohou přijít o řidičský průkaz, nehrozí jim ani trestné body, přesto velmi riskují. A to nejen kvůli možné nehodě, zranění sebe nebo někoho jiného. Do potíží se mohou dostat i tehdy, když nic nezpůsobí. Stačí, aby je zastavili ochránci zákona a provedli zkoušku na alkohol. A pokud si někdo myslí, že situaci vyřeší odmítnutím testu, šeredně se mýlí.

„Odmítnutím dechové zkoušky se cyklista dopouští přestupku, za který mu může být uložena pokuta od 25 tisíc do 50 tisíc korun,“ uvedl Petr Směták z moravskoslezské policie.

Cyklisty může kontrolovat nejen státní, ale i městská policie. „Povinnost podrobit se dechové zkoušce má na výzvu strážníka každý cyklista,“ potvrdil mluvčí ostravské městské policie Michael Beneš.)

Veškeré alkoholické přestupky cyklistů se řeší v rámci správního řízení. Například odbor dopravně správních činností ostravského magistrátu projednává každým rokem řadu případů. Zkušenosti úředníků potvrzují, že mnozí cyklisté netuší, jaké pokuty jim hrozí.

Do problémů se před časem dostal čtyřiapadesátiletý cyklista, kterého v Ostravě zastavila hlídka městské policie. Muž odmítl dechovou zkoušku, a to i přes upozornění, že jde o přestupek s možností výrazné finanční sankce. Velmi se pak divil, když dostal rozhodnutí o uložení pokuty ve výši 25 tisíc korun. „Odvolal jsem se. Zdálo se mi to nespravedlivé,“ řekl Deníku.

V rámci správního řízení neuspěl. Nejenže mu finanční pokuta ve výši 25 tisíc korun zůstala, ještě musel zaplatit tisíc korun. „Prý je to správní poplatek,“ pokrčil rameny muž.

KURIÓZNÍ NEHODY

Opilí cyklisté někdy figurují v kuriózních případech. Jako vloni na Opavsku. Ve večerních hodinách policejní hlídka předjížděla muže na neosvětleném kole. Ochránci zákona se jej rozhodli zastavit. Hříšník ale šlápl do pedálů a snažil se zmizet. Přitom narazil do boku služebního vozidla. Při pádu se lehce zranil. V krvi měl přes tři promile alkoholu. Podobné nehody jsou hlášeny i z dalších regionů republiky. Vloni například opilý cyklista na Valašsku „sestřelil“ vozidlo BMW, na kterém způsobil škodu za 300 tisíc korun. Nadýchal 3,15 promile alkoholu.

K TÉMATU

Jaké sankce hrozí cyklistům za alkohol

Do jednoho promile je sankce od 2500 do 20 tisíc korun

Od 1 promile je sankce od 25 000 do 50 000 korun

Za odmítnutí zkoušky je sankce od 25 tisíc do 50 tisíc korun

Co nehrozí cyklistům za alkohol

Cyklistovi nemůže být zadržen či odejmut řidičský průkaz, tento doklad opravňuje k řízení motorového vozidla, kterým jízdní kolo není. Nelze také uložit bodovou sankci. Bodový systém se vztahuje pouze na řidiče motorových vozidel na území ČR.

Co dokáže alkohol

Vliv alkoholu na cyklisty je podobný jako u řidičů aut.

Alkohol snižuje vnímání a vyhodnocování dopravní situace.

Zpomaluje reakce.

Generuje více jízdních chyb již s půl promile alkoholu.

Zhoršuje se přesnost a smysl pro rovnováhu.

Na kole pod vlivem alkoholu se zvyšuje riziko zranění sama sebe nebo dalších účastníků silničního provozu.



*Zdroj: BESIP