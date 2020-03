Krajská hygienická stanice v Hradci Králové vyřizuje každý den kvůli koronaviru spoustu dotazů. “Denně to jsou jinak desítky a od minulého týdne kvůli koronaviru stovky hovorů. Lidé se ptají nejvíc na to, když se vracejí ze zemí, kde se objevil, jestli ta jejich oblast spadá do rizikových,” uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice v Hradci Králové Veronika Krejčí. V Královéhradeckém kraji je momentálně v domácí karanténě 67 osob. Více ZDE.