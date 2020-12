Zdroj: DeníkIvo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje:

Dodneška si vybavuji ten šok, když jsem se v telefonátu o této tragédii dozvěděl. Pamatuji si bezmoc, kterou ve mně zpráva o zbytečně ztracených životech vyvolala. Právě jsem se připravoval na cestu do Rychnova nad Kněžnou, kde měla Rada Asociace krajů projednávat pro náš region velmi důležité téma financování oprav krajských silnic. Bez zaváhání jsem služební cestu zrušil a okamžitě do nemocnice vyrazil, považoval jsem za svou povinnost být rychlému zásahu osobně přítomen.

Zdroj: DeníkTomáš Macura, primátor Ostravy:

O střelbě ve FNO jsem se dozvěděl hned ráno, a to téměř současně od ředitele HZS MSK generála Vlčka a krajského ředitele PČR generála Kužela. Prvotní informace byly velmi neurčité. Bylo to v úterý, kdy pravidelně zasedá rada města. Po vyhodnocení situace jsem předal řízení schůze zastupujícímu náměstkovi a odjel na místo události, kde jsem strávil prakticky celý den až do pozdní noci a podílel se na koordinaci opatření. Tragédie samozřejmě zásadním způsobem ovlivnila můj program nejenom tento den.

Zdroj: DeníkJiří Havrlant, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava:

V ten den jsem přišel do práce okolo sedmé hodiny a zhruba dvacet minut po sedmé hodině mi volali z Polikliniky, že se tam střílí. Nejdříve jsem tomu pochopitelně nevěřil. Zrovna v té chvíli byl u mě na jednání přednosta chirurgie. Rychle jsme se oba zvedli a vyrazili na Polikliniku. Když jsme tam došli, dovnitř už nás Policie nepustila. Nejprve bylo potřeba okamžitě jednat, spustit krizový plán, zajistit lidem psychologickou pomoc, postarat se o pacienty a personál. Potom bylo nutné co nejdříve obnovit běžný chod nemocnice.

Zdroj: DeníkAleš Uher, šéfredaktor Moravskoslezského deníku:

Pro všechny redaktory Deníku to byl nejhorší pracovní den v kariéře. Hlavně proto, že tato tragická událost se stala ve městě, kde žijeme… Navíc v nemocnici, kterou zná snad každý z nás, pracuje tam spousta přátel. Na místě činu jsme měli reportéra i fotografa prakticky okamžitě po střelbě, protože jeden z kolegů bydlí přímo naproti FNO. Proto jsme hned věděli, o jak velkou tragédii se jedná. I rok po události si vždy, když jedu kolem, vzpomenu, co se zde odehrálo, na pozůstalé, kteří v tento tragický den přišli o své nejbližší.

Zdroj: DeníkBrig. generál Vladimír Vlček, ředitel HZS Moravskoslezského kraje:

Musím říci, že i když se složky IZS na takovouto událost připravují a zásah cvičí, prvotní zpráva je vždy poněkud překvapivá. Souvisí to i s faktem, že vstupní informace byly kusé a situace poněkud nepřehledná. Po informování představitelů kraje a města jsem měl aktuální přehled o činnosti našich jednotek a dalších složek IZS z místa události prostřednictvím velícího důstojníka HZS MSK. Nicméně následně jsme se domluvili s hejtmanem kraje, že má přítomnost na místě události je nezbytná z důvodu koordinace. Ve FNO jsem nakonec setrval až do večerních hodin. V každém případě mi je nesmírně líto nevinných obětí, což je bezesporu ta nejsilnější vzpomínka.