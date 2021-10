„Svým jednáním zasahoval dívkám do jejich pohlavní sféry. Rovněž měl přechovávat materiály s dětskou pornografií,“ dodala policejní mluvčí Štětínská.

Kriminalisté ho vypátrali díky tomu, že muž musel při odchodu z koupaliště doplatit útratu platební kartou. Obviněný je ve vazbě od 16. října. Podle policie se měl pro vlastní sexuální uspokojení od roku 2018 do roku 2020 na různých veřejně přístupných místech Kraje Vysočina a Moravskoslezského kraje, včetně koupališť a aquaparků, obnažovat a vyhledávat dívky mladší patnácti let.

„Obviněný vinu přiznal a souhlasí s trestem odnětí svobody na pět let a s ústavní sexuologickou léčbou. Dohodu ještě bude muset schválit Krajský soud v Ostravě,“ konstatoval žalobce Bartoš. Veřejné zasedání by se mělo konat v druhé polovině října.

Vyšetřování skončilo, obžaloba je na stole. Pět až dvanáct let vězení hrozí jednapadesátiletému muži z Opavy, který má podle kriminalistů na svědomí třináct sexuálně motivovaných útoků vůči nezletilým. V jednom případě měl dokonce jedno z dětí znásilnit.

