Sportovní nadšenec dodává, že jezdil na Olešnou na in-line bruslení. Vadilo mu, že ve Frenštátě pod Radhoštěm to z hlediska individuálních sportů a dalšího vyžití skoro nic není. „Bavil jsem se s Michalem Greplem z Centra volného času, že tady existuje skatepark. Jenže ten je v nevyhovujícím místě v Martinské čtvrti a nesplňuje ani současné požadavky na provozování. Tak jsem dostal nápad, že bych tady postavil pumptrack. A sešel jsme se i s lidmi, kteří by chtěli skatepark, který by splňoval současné trendy, tak jsem si řekl, že něco musím vymyslet. Měl jsem vybraných nejprve asi deset míst s pozemky, pak pět , udělal jsem si plusy a minusy a vyšla mi z toho vodní nádrž Siberie a její okolí. Zahájil jsem jednání s městem, kterému vodní nádrž a některé okolní pozemky patří, o případné výpůjčce. Končící vedení města mi doporučilo posečkat a jednat již s novým vedením města. To je tomu předběžně nakloněno,“ pokračuje Lukáš Turek.

Zakrátko byla na světě studie – u vstupu do areálu od hlavní silnice by měl být skatepark, který má obepínat pumptrack, o kousek níž odpočinkový prostor s ohništěm a letním kinem, na opačné straně areálu má být část pro rodiče s menšími dětmi, který kromě dětského hřiště zahrnuje i molo. Součástí záměru je také vodní nádrž. „Vyčistili bychom ji, koupání by bylo na vlastní nebezpečí, ale určitě bychom instalovali bezpečnostní prvky, například záchranné kruhy. Když se domluvím s majitelkou dvou zbývajících pozemků a nebude problém s životním prostředím, tak postavíme i in line. Vodní plocha v horku krásně ochlazuje, takže je cílem vymyslet i nějakou běžeckou dráhu ze štěrku. Bude to koncipováno tak, aby si cyklisté a běžci nepřekáželi. Ale to je další etapa. Prvotní by byly pumptrack, skatepark a přírodní koupání,“ poznamenává Lukáš Turek a doplňuje, že u vstupní komunikace v areálu mají stát v jedné části stánky, které by zároveň tvořily protihlukovou bariéru od rodinného domu, jež stojí nedaleko.

„V současné době je do toho projektu zapojeno okolo pětadvaceti lidí, já a dva další se na tom podílíme intenzivněji. Mám předjednané nějaké financování, ale zatím do toho vkládám vlastní zdroje a pomáhají lidi, kteří do toho šli se mnou. Kdyby ale někdo chtěl finančně pomoci, budeme určitě rádi. Děkujeme za každou pomoc,“ uzavírá Lukáš Turek s tím, že založil transparentní účet, údaje k němu zájemci najdou na webových stránkách www.rekonstrukcesiberie.cz.

Vodní nádrž Siberie vznikla v první polovině sedmdesátých let minulého století a stala se vyhledávaným cílem milovníků slunění a koupání. Velká vodní plocha 1,25 hektaru s hloubkou vody od zhruba půl metru do tří metrů vyhovovala plavcům i neplavcům. Počátkem 90. let koupání v nádrži skončilo.