Hostit bude totiž pět olympijských vítězů, patnáct mistrů světa, přičemž ti aktuální budou takřka ve všech technických disciplínách.

Jednou z absencí je šampion z Londýna v dálce Luvo Manyonga, který se zranil na posledním mítinku v Rabatu, a ačkoli do Ostravy přicestoval, absolvoval tu vyšetření, čeká ho dvoutýdenní pauza a rekonvalescence. Favoritem závodu je tak Kubánec Juan Miguel Echevarría.

Ten loni skočil rekord Tretry o hodnotě 866 centimetrů. „Budu ho zkoušet překonat, i když teď nejsem v úplně optimální formě. Tu ladím na mistrovství světa v Dauhá,“ prozradil, když se včera na stadionu díval do doskočiště, kde byl kromě jeho ostravského maxima vyznačen i světový rekord Mikea Powella (895 cm).

„Sezona je dlouhá, ale teď se cítím dobře, těším se na závod a chtěl bych skočit víc než naposledy v Rabatu (834). Zkusím se rekordu mítinku přiblížit. Možná to půjde, možná ne,“ dodal Echevarría.

Že ale má našlápnuto k dobrým výkonům, ukázal už v březnu, kde byť s pomocí větru, přesto zaostal za světovým rekordem jen o tři centimetry. „Bylo to v závěru zimní přípravy, cítil jsem se velmi dobře, ale v tu chvíli jsem vůbec nečekal tak dlouhý skok. Počítal jsem, že to bude nějak kolem 860, a bylo to mnohem dál. Ale na takové výkony teď úplně nemyslím,“ pokrčil lehce rameny Echevarría.

Zajímavá bude i podívaná na dráze, především v nejkratších sprintech. „Povedlo se nám domluvit s olympijským medailistou Andre De Grassem, že poběží nejen sto metrů, ale i dvojnásobnou trať a utká se tak s Colemanem,“ poukázal manažer Tretry Alfonz Juck na bitvu nejrychlejšího muže současnosti s ambiciózním Kanaďanem, který bude mít mezi závody asi hodinovou pauzu.

„Už jsme to s ním konzultovali. To stačí,“ pokračoval Juck. „Dvoustovku jsme dali do programu jako poslední, půjdeme tak v Boltových tradicích. Končíme disciplínou, v níž je hlavní sprinterská hvězda,“ doplnil.

Zranění však nepromluvilo do programu jen v případě dálky. Chybět bude i mistr světa v oštěpu Johannes Vetter, ze souboje na čtyři sta metrů pak vypadl další šampion Nor Karsten Warholm.

„Co se dá dělat? To je úděl atletiky, s ním musíme umět žít. Můžete se s někým dohodnout v únoru, ale život přináší změny. Jinak nám ale startovní listina drží dobře, všechny důležité body jednotlivých disciplín máme, hlavní jména v nich jsou a takřka všechny hvězdy jsou už v Ostravě. S podobnými věcmi se ale potýkají všechny mítinky,“ připomněl Juck.

Organizátory může také těšit zájem o letošní ročník. Včera v poledne zbývalo v prodeji už jen okolo dvou tisíc vstupenek. Juck a spol. doufají, že se stadion zaplní do posledního místa.

„Víme, že mentalita diváka v Ostravě není taková, že si kupuje lístky moc dopředu. Tento týden běží prodej dobře a spoléháme se, že během dneška a zítřka dopoledne bude plno,“ uvedl Juck.

„Věřím, že bude vyprodáno a Ostrava vytvoří atmosféru, kterou je známá, o níž atleti mluví a proč sem přijíždějí,“ dodal na závěr.