Sjíždějí se za ním klienti ze sousedních zemí, ale například i z Nizozemska. Boris Hendrych, který sedm dní v týdnu na ostravské Autoburze u Jeremenka prodává náhradní díly, je v branži ověřený „dodavatel“. Prodejní plochu má tak velkou, že na autoburze žije.

BORIS HENDRYCH prodává na ostravské autoburze už 31 let. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Boris Hendrych z Ostravy měl odmala rád auta. A když v roce 1989 začal na nově vzniklé autoburze prodávat auto-moto sortiment, netušil, že ještě za 31 let bude mezi náhradními díly na veterány, pneumatikami a dalším sortimentem v podstatě bydlet. „Zpočátku jsem tu jezdil jen s přívěsným vozíkem, kde jsem naložil náhradní díly, které jsem uvezl s sebou. No a postupně se to vyvinulo tak, že jsem tu už zůstal.