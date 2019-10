Aktuální výzkum společnosti IPSOS Instant Research však ukázal, že drtivá většina (až 85 procent) to chce změnit.

Přestat kouřit chce 47 procent, alespoň omezit zapalování cigaret pak 38 procent. „Zajímavé je, že přejít na méně rizikové formy užívání tabáku chce devět procent dospělých kuřáků,“ uvedl Petr Šebek, ředitel komunikace společnosti Philip Morris pro ČR, Slovensko a Maďarsko.

Zajímavý je i další pohled na výsledek průzkumu. „V České republice kouří přibližně 25 procent obyvatel, což kopíruje situaci v Moravskoslezském kraji,“ upozornil Petr Šebek.

Přestože obecný trend je spíše nekouřit, počet kuřáků stále zůstává vysoký. Více než 65 procent kuřáků z našeho regionu podle aktuálního výzkumu vykouří šest a více cigaret denně. Měsíčně tak vydají za kouření nemalou část svého rodinného rozpočtu. „Částka na osobu se pohybuje v rozmezí dva až tři tisíce korun měsíčně,“ poznamenal Petr Šebek.

Respondenti průzkumu z regionu se ale shodují v tom, že při snaze omezit nebo zastavit kouření potřebují něčí pomoc a podporu.

Pomohl by jim především odborník (39 %), podpora rodiny (33 % ) nebo inspirativní příběhy lidí, kterým se podařilo přestat kouřit (31 %).

„Pro 17 procent kuřáků je pak důležité pro podporu v omezování kouření mít dostatek informací, jak k omezování kouření přistoupit – například v podobě informačních letáčků a dalších materiálů,“ zdůraznil Petr Šebek.

Přestat kouřit totiž není vůbec jednoduché. Svědčí o tom i další pohled do statistik. Celkem 84 procent dospělých kuřáků zkoušelo přestat kouřit už alespoň jednou, ale bez úspěchu. „A řada z nich se o to pokouší opakovaně – dvakrát to zkoušelo 19 procent dotázaných kuřáků, třikrát 22 procent a téměř devět procent dokonce více než desetkrát,“ uvedl Petr Šebek

Na budoucnosti bez kouře a zlepšování úrovně veřejného zdraví ale pracují i firmy z tabákového průmyslu.

Například společnost Philip Morris International vyvíjí výrobky, při nichž nedochází ke spalování tabáku jako u klasických cigaret, ale pouze k jeho zahřívání. Tento přístup se ukazuje jako méně škodlivý. Například při používání výrobku IQOS se tabák v něm obsažený zahřívá jen na teplotu pod 300 ºC, namísto kouře vzniká aerosol, jehož vdechování představuje snížení expozice škodlivých a potenciálně škodlivých látek vůči kouři z hořící cigarety až o 90 procent.

Nejúčinnější cestou, jak se chránit před nepříznivými zdravotními důsledky kouření, je vůbec nezačít. Výrobky se sníženým rizikem jsou určeny pouze těm kuřákům, kteří by jinak v kouření cigaret pokračovali.