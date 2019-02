Na zatýkání baníkovského komanda, které vloni v říjnu mezi Fulnekem a Opavou přepadlo fanoušky opavského klubu, se podíleli příslušníci speciální zásahové jednotky. Někteří z podezřelých mají totiž za sebou násilnickou minulost, další se věnují bojovým sportům. O objasnění případu psal Deník minulý týden.

Mezi zadrženými byli lidé s kriminální minulosti i vyznavači bojových sportů

Celkem bylo zajištěno a vyslechnuto několik desítek osob. Jedenáct z nich čelí obvinění z trestného činu loupeže. Deset je na svobodě, poslední skončil ve vazbě.

Policie na čtvrteční tiskové besedě potvrdila informace Deníku, že akce byla detailně připravena. I proto jsou všichni aktéři považováni za členy organizované skupiny, což znamená i vyšší trestní sazbu, a to až dvanáct let žaláře. Policie nevylučuje, že se počet stíhaných ještě zvýší.

Zatýkalo se na území Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. „Bylo to náročné, trvalo to několik dnů,“ uvedl náměstek ředitele moravskoslezské policie Radim Wita a dodal: „Vyšetřování pokračuje, nevylučujeme rozšíření trestního stíhání na další osoby.“ Na dotaz Deníku, zda může potvrdit informace, podle kterých se Baníkovci nejprve vmísili do kotle opavských fanoušků, Wita neodpověděl.

K útoku došlo 7. října. Fandové se vraceli z Brna, kde fotbalisté Opavy kvůli rekonstrukci svého stadionu hráli část sezony. Baníkovci jejich vozidlo Škoda Octavia sledovali. Další skupina připravovala past na silnici mezi Fulnekem a Opavou. Před odbočkou na obec Březová ve směru na Opavu fingovali defekt a předstírali výměnu kola.

Když u nich Opavané zastavili, najela další vozidla. Z nich vyskákali muži v kuklách a obestoupili škodovku. Rozbili čelní sklo a okno u řidiče. Ze zapalování vytrhli klíčky, které odhodili do pole. Z kufru ukradli batoh s opavskými vlajkami a dalšími věci.

Vše vyšlo najevo poté, co řidiči nezbylo nic jiného, než kontaktovat policii. Násilníci totiž poničili jeho služební vozidlo. Je pravděpodobné, že v případě poškození svého vozidla by postupoval jinak.