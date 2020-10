Ve středu v podvečer se tvořily sáhodlouhé kolony například v okolí Avion Shopping Parku, kam lidé před nucenou zavíračkou vyrazili opravdu ve velkém. A rušit objednané zákazníky musely například i pánská holičství.

Ambassador Barbershop v centru Ostravy nejprve během hodiny narychlo zaplnil všechny odpolední a podvečerní termíny. A když provozovatelé měli plno, přitom zákazníků k přeobjednání zbývalo ještě spoustu, zvolili netradiční cestu. „Začali jsme lidem nabízet i noční termíny. Někteří sice reagovali ve smyslu, jestli jsme se zbláznili, stříhat v noci, řada jiných to ale uvítala,“ řekl Deníku barber a majitel Thomas Niesner.

Barbershop nakonec fungoval až do šesté hodiny ranní, kdy už musel podle nařízení vlády zavřít. V průběhu večera se venku před podnikem tvořily i menší fronty objednaných zákazníků. „Myslím si totiž, že 4. listopadu situace v pořádku nebude. Podle mě zůstane vše zavřeno až do konce měsíce,“ tuší Niesner, podle něhož letošní léto byla příliš krátká doba na to, aby se živnostníci po jarním zásahu a nyní další podzimních omezeních stihli finančně zotavit.

Ambassador Barbershop přitom už od února plánuje otevřít druhou pobočku hned naproti té stávající, ale zpomalená úřední sféra a dva lockdowny veřejného života mu to zatím neumožnily.