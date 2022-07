Beats for Love jede dál, takto si Ostrava užívá obří party a hvězdy, najděte se

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Festival Beats for Love vstupuje do druhé poloviny. Také dnes areál Dolní oblasti Vítkovic přivítá to nejlepší z české i světové scény DJ´s, intepretů a poducentů elektronické taneční hudby, včetně největších hvězd. Zahrají třeba Timmy Trumpet, Wilkinson, Camo & Krooked. Pojďte si představit druhou půli programu a podívat se, jak si festival užíváte vy či vaši známí. Fotogalerie pro vás nafotili Lukáš Ston, Jiří Baran a Roman Kuzmin. Takhle to tam žije!

Beats fot Love 2022, party video, červenec, Ostrava. | Video: se svolením Romana Kuzmina