Ani jemné mžení a teplota jen stupeň dva nad nulou neodradily téměř pět desítek amatérských i závodních běžců od toho, aby v neděli dopoledne vyrazili na sedm a půl kilometr dlouhou trať vedoucí od mostu v Koukolné podél Olše k Darkovskému mostu. Letos se závod pořádaný lidmi kolem amatérské běžkyně Táni Červené běžel už popáté.

Nedělní běh místo válení se na gauči

„Přece nebudu v neděli ležet na gauči,“ prohlásil s úsměvem vášnivý cyklista a běžec Luboš Klapka. Dvaašedesátiletý Jaroslav Kondel v barvách oddílu SAK Karviná si připínal startovní číslo a rozmýšlel, jakou zvolí taktiku.

Podívejte se na video běhu od mostu k mostu 2020

Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

„Vždycky říkáme, že důležité je zúčastnit se, takže na pohodu. Ale jak na to tady tak koukám, jsou tu někteří, co to budou „rvát“. Takže možná že to ještě do startu přehodnotím,“ usmíval se potutelně na kolegu.

Na start se nakonec postavilo 48 závodníků - mužů, žen a dokonce i dětí. Nejmladší registrovaný dětský závodník měl 4 roky.

Organizátorka závodu Táňa Červená vzpomínala, jak vlastně tato tradice vznikla. „Trénovala jsem na maraton, ale nenašla jsem parťáka a tak jsem trasu postupně zkracovala a když jsem běhala po této stezce, zalíbila se mi, a tak jsem si řekla, že bychom tu mohli pořádat amatérský závod. Takto nějak to bylo,“ usmívá se běžkyně.

Od mostu přes město k mostu

Poté, co dal startér Radek Orszulik pokyn ke startu, závodníci vyrazili na trať za doprovodu několika cyklistů. Zbytek lidí se přesunul auty do cíle k Darkovskému mostu.

Zdroj: Deník / Tomáš Januszek

Autem to přes město zvládnete za 15 minut, nejrychlejší z běžců potřeboval půl hodiny. Čas těsně pod třicet minut (29:52 min.) zaběhl Petr Kloda. Závod absolvoval podruhé, loni byl druhý i když měl stejný čas jako jeho kamarád Lumír Hlaváč.

„Dělám závodně triatlon, takže jsem si chtěl zaběhat kvůli tréninku,“ řekl vítěz v cíli.

Nejrychlejší ženou byla Ivana Zbořilová, která se závodu zúčastnila poprvé. „Jsem z Šenova, ale běhám s kluky z oddílu SAK ložiska, už asi sedm osm let. Běh je úžasná věc na vyčištění hlavy, proto to dělám,“ svěřila se závodnice, které prý při závodě zima nevadí, nerada ale běhá v dešti. Její čas: 32:03 minuty!

Odměnou závodníkům byla domácí buchta a voda a samozřejmě pamětní list. Vítěz bral talíř domácích koláčů.