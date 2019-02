Stojany s veřejnými koly, které jsou typické převážně pro evropská velkoměsta, budou od léta příštího roku i v Ostravě. Město v rámci pilotního projektu vybuduje v centru až čtyřicet stanovišť se třemi sty koly.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Attila Racek

Půjčit si kolo na náměstí a vrátit ho třeba při vstupu do zoo? A pokud to člověk nevezme přes půl města, tak i zadarmo? Taková možnost se lidem v Ostravě naskytne už příští léto. Do té doby chce magistrát zprovoznit síť třiceti až čtyřiceti odstavných míst se třemi stovkami kol. Nejprve na zkoušku v širším ostravském centru, ale pokud se takzvaný bikesharing uchytí a o kola bude zájem, je ve hře zvýšení jejich počtu i rozšíření do dalších částí města.

Podle náměstkyně primátora Kateřiny Šebestové se město rozhodlo projekt zrealizovat na základě provedeného průzkumu, který ukázal, že lidé o kola stojí.

„Do konce roku bychom tak chtěli vypsat zakázku na dodavatele kol, který by byl jejich majitelem i provozovatelem," uvedla náměstkyně s tím, že na jednom stanovišti by mohlo být až patnáct kol.

CHVÍLI ZDARMA, POTOM NA ODISKU?

Místa se stojany vzniknou například u Slezskoostravského hradu, před budovou radnice, u nákupních center Futurum a Nová Karolina, v Dolní oblasti Vítkovice či u zoo a úřadů.

„Vzdálenosti mezi stanicemi budou do pěti set metrů a první půlhodina až hodina výpůjčky bude zdarma. Dále se bude platit menší poplatek, kterým zajistíme i to, aby lidé kola vraceli na stojany," doplnila Kateřina Šebestová.

„Uvažujeme proto, že by se na bikesharing vztahovala i ODISka či bezkontaktní platební karta, stejně jako v MHD, ale detaily budou záležet na poskytovateli služby," dodala Kateřina Šebestová s tím, že kola v sobě budou mít zabudovaný i GPS systém proti krádeži.

VE HŘE BYLA TAKÉ ELEKTROKOLA

Podle mnohých je to krok směrem k evropskému standardu. „Věřím, že se bikesharing uchytí a rozšíří se i do dalších částí města. Podle mých informací by o něj stáli například v Porubě a na Jihu. Klíčové bude, aby se kola nestala terčem vandalů. Víme, jak to tady s nimi je," připojil svůj postřeh Michal Bača, předseda sdružení Ostravounakole, které s přípravou projektu a dotazníku pomáhalo.

Projekt by měl obsahovat i mobilní aplikaci, kde lidé zjistí, na kterých odstavných místech se volná kola nacházejí. Vedle klasických kol magistrát uvažoval i o elektrokolech, od toho ale ustoupil, protože s vybudováním nabíjecích stanic by se projekt zpozdil přibližně o další tři roky. Vybudování sítě a pořízení kol provozovatele vyjde asi na 12 až 15 milionů korun s tím, že investice bude vratná. Město totiž po dobu pětileté smlouvy bude provoz hradit pěti miliony korun ročně.