OBRAZEM: Bobři ve Slezských Rudolticích vyrábí upomínkové tužky

Lidé si lámou hlavu s tím, jak zadržet vodu v krajině. Bobři už na to přišli dávno. Může se o tom přesvědčit každý, do si udělá výlet za bobry do Slezských Rudoltic.

Bobří tužka je originální suvenýr ze Slezských Rudoltic. | Foto: Jan Kuba