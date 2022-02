Zhruba hodinu před avizovaným příjezdem prvního z humanitárních vlaků, kterým měli v sobotu odpoledne do Bohumína přicestovat lidé, prchající z válečné zóny na Ukrajině, začali do haly přicházet lidé s kartony balené vody, taškami plnými hygienických potřeb, jídla, oblečení a hračkami pro děti a dalšími věcmi. To všechno přivezli pro ty, kteří opustili svou zemi zmítající se ve válce a přesouvají se do bezpečí v Česku – k příbuzným či přátelům.