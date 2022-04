Z Havířova až na Dálný východ, a když to klapne, tak až do Japonska se vydávají bratři Honza a Tomáš Rendlové z Havířova. Na svou expedici, jak půlroční cestu sami nazývají, se chtějí vydat tzv. jižní cestou, tedy přes Balkán, Turecko, Pákistán, Indii a Nepál, pak do Číny a poté lodí do Japonska.