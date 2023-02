Po slovních výpadech došlo na pěsti

Podle informací Deníku vše začalo ve chvíli, kdy se školáci bavili a smáli. Budoucí agresoři to vztáhli na sebe. Následovaly slovní výpady typu: „Máte nějaký problém?“ Padala i ostřejší slova.

Na místo postupně dorazili další násilníci, celkem deset až patnáct lidí převážně mladšího věku. Školáci se před nimi snažili ukrýt, pak je požádali, aby jim umožnili odejít. Místo toho však byli napadeni.

Romové demonstrovali ve Stodolní ulici v Ostravě proti násilí

Po slovních výpadech došlo i na pěsti. Jeden z Romů se ohnal po mladíkovi, nejdříve však zasáhl dívku, která má natržené oční víčko. „Vyběhla jsem z obchodu. Byla tam holka, která brečela a držela se za hlavu. Všude samá krev. Byli tam i její kamarádi. Ale co tomu předcházelo, nevím. Pak přijala policie a záchranka,“ řekla Deníku prodavačka jednoho z obchodů.

Otec zraněné dívky odmítl, že by se dcera a její kamarádi někomu posmívali. „Je to nesmysl. Děcka se normálně bavila. Nikomu se neposmívala, to je hloupost,“ řekl Deníku otec, který do nákupního centra dorazil několik minut po incidentu. „Volaly mi kamarádky dcery,“ uvedl.

Jeden z napadených mladíků se choval zmateně, nevěděl, jaký je den a snažil se zraněné dívce pomoci. Jak se následně ukázalo, měl otřes mozku. Byl hospitalizován.

Napadení a demonstrace Romů ve Stodolní ulici

„Ti, co je napadli, tu nebyli poprvé. Už jsem je viděla, občas se tady objeví,“ řekla Deníku prodavačka, jež závěrečnou fázi incidentu sledovala ze svého prodejního stánku. „To holčina hrozně plakala,“ řekla.

Otec zraněné dívky se v závěru pozastavil nad jinou akcí, která ve středu v podvečer v téměř stejnou dobu proběhla na jiném místě Ostravy. Ve Stodolní ulici demonstrovali Romové, kteří se tímto způsobem snažili upozornit na případy napadání Romů v této oblasti - více zde.

Případem se zabývá policie. „Dne 1. února 2023 po 19. hodině došlo v prostorách nákupního centra v Ostravě k napadení tří mladistvých dosud neustanovenými osobami. Byli přivoláni zdravotníci, jeden z napadených mladíků je hospitalizován. Policisté věc prověřují pro podezření z přečinů ublížení na zdraví a výtržnictví a nadále provádí úkony trestního řízení,“ uvedla na dotaz Deníku Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

Kriminalisté mají k dispozici kamerový záznam z obchodního centra, kde je průběh surového napadení zachycen. Nikdo zatím nebyl zadržen.

Deník ve středu navštívil správu nákupního centra se žádostí o vyjádření. „Je to čerstvá záležitost,“ uvedl muž na recepci.