Jak se píseň rodila, jak se líbila samotným ochráncům zákona a musel ji známý bavič a humorista upravovat? „Policie mě oslovila, abych pro ni při prosincovém oceňování zahrál nějakou show. Covid to ale změnil, vše bylo zrušené. Tak se na mě obrátili, zda bych neudělal nějakou veselou písničku na Policii České republiky,“ prozradil úvodem Krhut.

Překvapilo vás to?

Hodně mě to zarazilo. Na jedné straně to byla výzva, na druhé straně jsem si ale řekl, že dělat něco pro policii je dost ošemetné.

Nakonec jste to ale vzal.

Řekl jsem jim, že pokud mi dovolí si z nich trochu dělat legraci, tak to vezmu. Jsem zvyklý pracovat s humorem. Třeba když jsem dělat parahokejovou hymnu, tak jsem taky používal humor. Se svolením celého štábu jsem si mohl dělat srandu z jejich postižení. Samozřejmě vkusně a decentně. Humor jsem chtěl použít také u policie. Říkal jsem, že to může být reklama i pro ně, ať ukáží, že i policie má svou lidskou stránku, a že je to těžké povolání. Že to není jen buzerace a stíhání řidičů na dálnici, jak to někteří na první pohled vnímají.

Kde jste hledal inspiraci pro svou píseň?

Procházel jsem různá oddělení policie, abych si představil nějaké vtipné momenty. Dostal jsem to do nějakého tvaru, se kterým jsem se ztotožnil a stál jsem za tím.

Nelze přeslechnout, že zpíváte „po ostravski“.

Je to písnička o moravskoslezských policajtech, je to o Moravskoslezském kraji, tak jsem do toho potřeboval dát i charakteristický dialekt.

Zasahovala policie do textu?

O zasahování se nedá hovořit. Je ale pravda, že když jsem to skládal, měl jsem jemně jiný obsah. Dělal jsem si trochu legraci i z konkrétních lidí na policii…

V písni ale o konkrétních lidech zmínka není.

Shodli jsme se, že pro veřejnou podobu je lepší, když nejste konkrétní, aby to mělo univerzalitu. Ta píseň měla obecně vyzdvihnout práci moravskoslezských policistů.

Říkal jste, že v původní verzi jste si dělal legraci z konkrétních lidí. Například?

Trochu jsem si střelil do ředitele moravskoslezské policie. Bylo to vtipné, i jemu se to líbilo. Ale pak jsem to po dohodě změnil.

Píseň je na sociálních sítích. Jaké jsou ohlasy?

Podle reakcí na sociálních sítích to lidi opravdu baví. Těší mě to, rád šířím humor. Mám z toho radost.

V poslední sloce se objevilo slovo fízl, které u některých diskutujících vyvolalo emoce.

Policistům se říká fízlové, poliši, benga i jinak. Tak to je. Vždy se najdou negativní reakce. Je to v pořádku, protože tím se to vyvažuje.

Zajímavé jsou i fotografie použité ve videoklipu.

Tady musím vyzdvihnout práci tiskového oddělení moravskoslezské policie. Úzce jsme spolupracovali. Říkal jsem, že by bylo dobré, abych tu písničku obrazově neprezentoval já, abych neprodával svůj ksicht. Domluvili jsme se na prokládání fotografií podle textu písně. Jsou tam i žertovné fotografie. Aby lidé viděli i tu nadsázku a lidskou stránku policie. Chtěl bych zdůraznit, že některé snímky jsou naaranžované.

Kdo je Jiří Krhut?



„Jsem hlavně hudebník, textař a zejména bavič. Když už něco složím, chci vyvolat příjemný pocit. Nejlépe je pobavit publikum,“ říká Jiří Krhut, ostravský bavič, muzikant, skladatel a textař. Jeho domovskou scénou je Klub Heligonka, kde má vlastní pořad s názvem Varieté Krhut. Na svých představeních vtahuje diváka do svých vtipných skečů, scének, básniček, anekdot a scénických písniček. Jako skladatel se autorsky zapsal také do tvorby známých českých interpretů, jako jsou například Ewa Farna, František Segrado, Vojtěch Dyk, Lenka Nová nebo také česká legenda Marie Rottrová. Na konci roku 2019 vydal Jiří Krhut svou sólovou desku s názvem Čapkárna, album vtipných a veselých písniček z jeho kabaretních i varietních představení.



S hercem Štěpánem Kozubem nedávno rovněž vydal album Prásknu bičem.



V posledním roce se spolu se skladatelem Borisem Urbánkem a režisérem Vojtěchem Štěpánkem autorsky podílí na vzniku původního muzikálu „Harpagon je lakomec?”, které připravuje Národní divadlo moravskoslezské.