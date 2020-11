Kdo tudy pár let nešel, to místo by skoro nepoznal. Dříve vysokou trávou porostlé brownfieldy na návozu, dnes zcela nové ulice, bytové domy a dokonce už i pár obchodů v přízemí. To je dnešní pohled na Rezidenci Nová Karolina II, kde se za rok a čtvrt budou stěhovat desítky rodin a investorů.

Přitom od začátku první etapy bytové výstavby před asi deseti lety tam vzniklo už na 350 bytů. „V průběhu tehdejší výstavby jsme vychytali nejrůznější mouchy a nyní nás v zásadě už nic nemůže překvapit. Měl by to být pravý ideál moderního bydlení,“ říká Kateřina Švecová ze společnosti New Karolina Residential Development II.

Ne pro každého

Nejde vždy o nejlevnější bydlení a už vůbec ne o tuctové, nýbrž o moderní byty, navíc v samotném centru Ostravy. Metr čtvereční na Nové Karolině seženete od 45 tisíc korun, v nabídce jsou byty od 1+kk s lodžií až po 4+kk s terasou. Ty nejmenší začínají na 2,5 milionu korun, ty nejluxusnější a v nejvyšších patrech aktuálně vznikající šestipatrové budovy A1 stojí i přes devět milionů.

Přesto jdou na odbyt rychlostí světla. Bytové domy označované jako E a F, které byly dokončeny v minulém a předminulém roce, se vyprodaly prakticky ještě v průběhu výstavby a stejný cíl mají vlastníci i s budovou A1, z níž nyní stojí už čtyři patra. Aktuálně je tam prodaných přes padesát bytů ze 134.

„Nadále počítáme s dokončením v plánovaném termínu v lednu 2022, máme sice drobné covidové zpoždění asi tři týdny, ale počítali jsme s tím, a není to nic závratného,“ vysvětluje Švecová, podle níž bude dokončená celá stavba, včetně vnitroblokového parčíku, nových ulic i parkovacích stání.

Zajímavá zkušenost

Členitá budova, která umožňuje vznik lodžie či terasy pro každý z bytů, bude mít navíc bezmála 160 míst v podzemní garáži. Stavba to však není jednoduchá, což potvrzuje hlavní stavbyvedoucí Ondřej Kocian ze společnosti GEMO. „Je to zajímavá zkušenost, už jen s ohledem na to, co tam před výstavbou bylo. Specifické je i založení objektu, protože podloží bylo nesourodé.

V 90. letech probíhala sanace a postupně se tam navážela ‚celá Ostrava‘,“ prozrazuje zajímavosti z výstavby Kocian, podle něhož pod částí právě vznikajícího domu je podloží sanované, pod další částí je vysokopecní struska a mikropiloty, na nichž dům částečně stojí, byly vrtány do skály.

Bytová výstavba je podle něj tuctová jen na první pohled. „Každá ta stavba má specifika, na konci navíc byty vždy někomu předáváme a každý klient má své požadavky. Pokud se přání klientů řeší s předstihem, lze se s nimi na všem domluvit a upravit, nelze však zasahovat do statiky a obálky budovy, do vnitřních dispozic však ano,“ říká Kocian, kterak se původní projekt v průběhu mění k obrazu nových majitelů. Až se tento objekt dostaví, mají na Karolině vzniknout ještě další tři. Hotovo by mohlo být do deseti let, ale klíčová bude situace na trhu.

K TÉMATU

Počet bytů a garážových míst v Rezidenci Nová Karolina



I. ETAPA (dokončeno 2012 – 2013)

všechny objekty: 242 bytů 242 stání



II. ETAPA (dokončováno 2018 – ???)

objekt F (dokončeno 2018) 65 bytů 65 stání

objekt E (dokončeno 2019) 39 bytů 42 stání

objekt A1 (dokončení 2022) 134 bytů 158 stání

objekt A2 (výstavba ???) 69 bytů 96 stání

objekt B1 (výstavba ???) 63 bytů 74 stání

objekt B2 (výstavba ???) 45 bytů 48 stání

CELKEM II. ETAPA 415 bytů 483 stání*



* vedle 483 stání v podzemních garážích se při výstavbě 2. etapy počítá s dalšími 89 parkovacími místy na nově vzniklých ulicích. Několik dalších desítek pouličních stání v areálu vzniklo už při výstavbě budov E a F.



Kateřina Švecová, která je jednou z předních tváří Rezidence Nová Karolina II, v rozhovoru pro Deník říká:

Lidé, kteří zaplatí za byt devět milionů, nechtějí kompromisy

Zdroj: Deník/Petr JiříčekO jaké byty ve vznikající rezidenci je největší zájem?

Vždy se prodají jako první velké byty s terasami nahoře, protože tyto byty v Ostravě nejsou a poptávka po nich je velká. U nich to ale vesměs funguje tak, že klienti dopředu vědí, že se bude realizovat nějaký projekt, a byty si zarezervují. Když je pak oficiálně spuštěn prodej a zveřejníme projekt, většinou se stává, že ty velké byty už nejsou k mání. Jdou na odbyt jako první, v závěsu za tím investiční byty. Čím výše budovou jdeme, tím je byt zajímavější a má i vyšší cenovku.

Existuje typická cílová skupina pro moderní bydlení v centru?

Mívali jsme velkou poptávku cizinců, to už ale v posledních letech opadá. Týkalo se to spíše menších bytů v první etapě, kde pro ně byly zajímavé zahrádky. Jinak je rozptyl široký – od klasických mladých rodin až po movitější klientelu. Vesměs ale byty kopírují stejnou křivku – mladá rodina si zde nejdříve byt pronajme od investora a potom dojde do nějaké další životní etapy. A jelikož jsou tady už etablovaní a líbí se jim tady, tak si svou nemovitost pořídí. Ty největší byty nejčastěji kupují velké rodiny s dětmi. Stěhují se tady i mimoostravští obyvatelé, ale vždy z nějaké spádové oblasti.

Počítáte napevno i s výstavbou dalších tří budov?

Všechny budou stát, je to jen otázka času. Tou proměnnou v této věci je situace na trhu, prodejnost, situace s hypotékami. Vždy stavíme z vlastních zdrojů a sami si určujeme vhodný okamžik pro další výstavbu. Nemáme nad sebou banku, která by nám říkala, kdy máme stavět a prodávat. Nemáme však důvod stavět dál, když nemáme doprodanou rozestavěnou budovu A1, jen bychom si tím vytvářeli vlastní konkurenci. Aktuálně řešíme stavební povolení na objekt A2. Samozřejmě bychom chtěli s výstavbou jednotlivých budov navazovat, ale odhadovat, kdy vzniknou další, by bylo jen věštění z křišťálové koule. Nepsaným přáním je dostavět vše do deseti let.

Máte už klienty, kteří na tyto další budovy netrpělivě čekají?

Ano, už nyní máme poměrně širokou skupinu lidí, kteří čekají na to, až zveřejníme finální dispozice v budově A2 a ceník. Tito lidé si nechtějí koupit byt v A1, protože tam není konkrétní byt, který oni chtějí, a raději si počkají. To je typický příklad 4+kk s terasami. Jsou to lidé, kteří si chtějí počkat, protože nemají potřebu řešit bytovou situaci okamžitě. Když si navíc budete chtít koupit hotový byt, nemusí se vám líbit dispozice a uspořádání bytu a vždy budete muset udělat nějaký kompromis. Toto jsou ale lidé, kteří si za byt zaplatí osm nebo devět milionů a tyto kompromisy dělat nechtějí. Byty umíme prodat před či během výstavby fyzické i právnické osobě jako nebytový prostor a umíme jej upravit téměř jakkoliv. Zejména ty velké byty vypadají nakonec oproti projektu zcela jinak.