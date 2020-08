Buskerfest neboli festival pouličního umění se uskuteční v neděli 9. srpna od jedenácti hodin dopoledne do večera v ulicích Štramberka. Lidé se mohou přijít podívat na umělce, kteří se zaměřují na různé druhy umění od hudby, přes básně a karikatury až k bublinám. Pokud návštěvníky festivalu umělci zaujmou, mohou jim vhodit dobrovolný příspěvek do klobouku, který budou mít před sebou položený.

Busking. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Kamil Košun

Jeden z organizátorů pouličního festivalu Tomáš Hubáček pro Deník řekl, že se každým dnem přihlašují další a další umělci a v současné době jich je přihlášených asi třicet. „Oficiálně akce probíhá od jedenácti dopoledne do čtyř hodin odpoledne, ale je pravděpodobné, že muzikantu budou hrát i později. Celý festival je postaven na tom, že je to opravdu pouliční umění, takže se to snažíme regulovat co nejméně, a je to vlastně na účinkujících v kolik přestanou hrát, čím déle se budou lidé dívat, tím déle budou vystupovat,“ doplnil Tomáš Hubáček.