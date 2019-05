„Myslím si, že účast bude ještě nižší než v předchozích volbách do Evropského parlamentu před pěti lety. Lidé příliš nechodí. Myslím si, že by se mělo volit v jeden den jako to mají některé evropské země,“ reagoval Ivan Lauber, předseda volební komise v 2. ZŠ Rakovník.