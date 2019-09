České zdravotnictví je podle štábu v krizi, prvním místem, kde vyhlašovatelé petice odstartovali svou cestu, byla Orlová.

Vše o nemocnici v Orlové

„Protože Orlová už si to zažila, díky rozhodnutí kraje se tady velmi významným způsobem omezila část zdravotní péče a my si myslíme, že je to špatně. Lidé jsou čím dál tím více nemocní, populace stárne a pro starého člověka je problém zajet do nemocnice i třeba dvacet kilometrů. A to nehovořím o jeho příbuzných, kteří by ho při případné hospitalizaci měli pravidelně navštěvovat a podporovat,“ uvádí mluvčí Krizového štábu - 9 proti kolapsu zdravotnictví Dagmar Žitníková, jinak též předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče.

Do zeleného stanu s nápisem Polní nemocnice mezi tím i přes vytrvalý déšť přicházejí jednotliví lidé a podepisují petiční archy. „Stejně to nemá moc cenu, ti nahoře už rozhodli,“ podotýká jeden z mužů, který ale i tak nakonec podpis přidává.

„S panem ministrem zdravotnictví není žádná domluva, on tvrdí, že ve zdravotnictví žádný velký problém není. My mu chceme prostřednictvím petice i debat s personálem místních nemocnic dokázat, že opak je pravdou,“ pokračuje mezi tím mluvčí petiční akce. Její tým se pak ještě v pondělí přesunul také právě do místní nemocnice na setkání s jejím personálem.

Celkem chtějí vyhlašovatelé petice navštívit devět měst v republice. „Vadí nám, že se neustále oddalují termíny na operace pro pacienty, termíny na CT vyšetření, magnetickou rezonanci, například na výměny kyčelních kloubů se v Česku čeká i roky. Zaměstnanců v nemocnicích je málo, zdravotníci jsou přetížení, sestřičky pracují i dvaceti dvou hodinové směny, doktoři mají až sto hodin přesčasů měsíčně,“ vysvětluje další důvody petičního protestu Dagmar Žitníková.

Podle organizátorů akce přitom peníze, které by pomohly vše vyřešit, existují. Jde jen o to přesunout je tam, kam podle organizace patří. „Peníze leží na účtech zdravotních pojišťoven. Podle nás jsou tam neopodstatněně, protože ze zákona tam mají být peníze na rezervním fondu, což má činit cca 4,5 miliardy, nicméně na účtech zdravotních pojišťoven je dnes skoro 60 miliard,“ říká Dagmar Žitníková, která celkovou současnou situaci v českém zdravotnictví vidí spolu se svými kolegy jako ohrožující. „Ostatně, i Evropská komise už naší zemi doporučila, aby se veřejné výdaje na zdravotnictví vyšplhaly alespoň na 9 procent z hrubého domácího produktu, nyní je to pouhých 6,8 procenta,“ zní další z argumentů.

Petiční tým sice již z Orlové odjel, místní i lidé z okolí ale hudou moci podepisovat petiční archy až do konce září. Najdou je v místním domě kultury a v Městském informačním centru.