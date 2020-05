Hospody otevřou, například do nemocnice na návštěvu ale na Karvinsku nemohou.

Kvůli celkové situaci situaci v pondělí zasedá krizový štáb. Hejtman Ivo Vondrák (ANO) pro ČTK uvedl, že pokud se zhorší epidemiologická situace, mohl by být v kraji vyhlášen stav nebezpečí. Nechystá se podle něj ale žádné uzavírání měst. Kraj by však za stavu nebezpečí mohl v místech, kde by byla větší ložiska nákazy, zpřísnit opatření.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch už v neděli médiím potvrdil, že v této souvislosti se na Karvinsku nebudou od pondělí rušit některá omezení.

Nebudou se rušit zákazy návštěv v nemocnicích, což už ve čtvrtek oznámil hejtman Ivo Vondrák, a nebudou povoleny akce nad 100 osob. Opatření budou platit bez časového omezení, podle Vojtěcha to bude přinejmenším 14 dní. „Samozřejmě pokud kraj se rozhodne vyhlásit stav nebezpečí a pan hejtman zvolí nějaké další opatření, tak to bude na něm," uvedl ministr.

Situace v rámci celého kraje ale podle něj není závažná, problém je lokální. Vojtěch také řekl, že zavření Dolu Darkov zatím není na místě.

Ministr rovněž uvedl, že kvůli pokračování restrikcí pravděpodobně bude udělena výjimka, která by umožnila uspořádání zápasů fotbalové ligy, ve kterých hraje Karviná. Karvinští fotbalisté by ve středu měli nastoupit v Opavě, v neděli doma hostit Spartu.

„Pokud by byli pouze hráči a realizační tým, je to akceptovatelné riziko," řekl Vojtěch.