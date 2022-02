„Je potřeba se jasně postavit ruské agresi takovými kroky, které Rusko pocítí. Je třeba podporovat Ukrajinu, jak jen je to možné,“ uvedl premiér země Petr Fiala (ODS) s tím, že Česko vzhledem ke své historické zkušenosti s Ruskou agresí chce udělat ještě další opatření nad rámec sankcí schválených v rámci Evropské unie.

Co to přesně znamená? Vláda schválila poskytnutí 300 milionů korun na naléhavou humanitární pomoc pro Ukrajince, kteří musí kvůli ruskému vojenskému vpádu do země opustit své domovy. Vláda rovněž rozhodla o zastavení vydávání víz ruským občanům s výjimkou humanitárních případů.

Česká armáda může vyslat až 580 vojáků začleněných do sil velmi rychlé reakce Severoatlantické aliance kamkoli na alianční území, řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Vláda podle ní také schválila možnost, aby se po českém území pohybovaly ozbrojené síly spojeneckých zemí z NATO. Česko jim poskytne například možnost tankovat na letištích. Rozhodnutí vlády souvisí s postupem NATO, které ve čtvrtek aktivovalo své obranné plány.

Kolik letů ruských společností se zákaz dotkne? „Ony byly letové řády obecně omezeny už kvůli covidové situaci, ale co se týče třeba toho Aeroflotu, tvoří zhruba 1,4 procenta objemu celkového leteckého provozu nad českou republikou,“ podotkl Richard Klíma z řízení leteckého provozu nad Českem.

Co by se stalo, kdyby se uzavřela cesta pro ruská letadla nad celou Evropou? Pocítili by to Rusové? „Zcela jistě by to pocítili. Aeroflot má v gesci asi 250 letadel, z toho tři čtvrtiny tvoří airbusy a boeingy. Kvůli sankcím by se Rusku citelně narušila kontinuita provozu,“ upozorňuje Klíma.

A pokud by se nějaké ruské letadlo přece jen pokusilo dostat do zakázaného vzdušného prostoru násilím? „Pak jsou tady armádní složky jako záruka integrity vzdušného prostoru,“ dodává Richard Klíma.