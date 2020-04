Na měsíc je uzavřena silnice první třídy mezi Červenohorským sedlem a Bělou pod Pradědem.

Stavbaři zde dokončují rekonstrukci vozovky, kterou započali loni na podzim. Budují též svodidla a upravují okolí silnice. Celková výše investice přesahuje osmdesát milionů korun.

Silnice je v daném úseku zcela uzavřena. Projet mohou jen vozidla integrovaného záchranného systému nebo linkové autobusy.

Dotčeným obcím se uzavírky nelíbí

Se striktním omezením nesouhlasí obce regionu.

Například Bělá pod Pradědem podala nesouhlas s úplnou uzavírkou, Jeseničtí nesouhlas vyjádřili na dopravní komisi Olomouckého kraje, místostarosta Jeseníku kvůli uzavírce zaslal dopis hejtmanovi. Krajský úřad uzavírky na silnicích prvních tříd povoluje.

„My se na to díváme velice negativně. Vadí nám hlavně to, že s námi kraj nechtěl komunikovat. Byl jsem krajský úředník a tyto uzavírky na silnicích první třídy jsem povoloval. Vím, co to pro podnikatele i místní občany obnáší. Proto jsem vždy v rámci povolovacích řízení dělal ústní jednání, kde jsme dospěli ke kompromisu,“ řekl místostarosta Jeseníku a předseda dopravní komise Sdružení měst a obcí Jesenicka Václav Urban.

Na co nejkratší dobu

Krajský úřad úplnou uzavírku odůvodnil argumentem, že omezení je tak co nejkratší.

„Po projednání se zhotovitelem byla vyhodnocena úplná uzavírka jako nejlepší varianta oproti uzavírce částečné z důvodu rychlejší realizace stavby. Bylo docíleno omezení uzavírky na nejkratší možnou dobu,“ stojí ve stanovisku krajského úřadu k námitkám obce Bělá pod Pradědem.

Situace na hranicích

Uzavřená silnice navíc vede k hraničnímu přechodu v Mikulovicích, který je mezi Českem a Polskem aktuálně v provozu jako jediný v kraji. Od 18. března zde policisté odbavili téměř čtyři a půl tisíce aut.

„Projíždějících nákladních vozidel neubývá. Zastavil se však průjezd „pendlerů“ pracujících v českých podnicích, kteří musí být po návratu do Polska čtrnáct dnů v karanténě. Průjezd přes tento hraniční přechod je plynulý i díky všem řidičům, kteří jsou ohleduplní a respektují nařízení vlády České republiky,“ popsala situaci policejní mluvčí Tereza Neubauerová.

Postup považujeme za arogantní

Proti úplné uzavírce se postavila rovněž Hospodářská komora. Upozornila, že zakázka na opravu komunikace byla vysoutěžena jen při částečné uzavírce a že za dílčích omezení proběhla podzimní etapa prací. Navíc v Jeseníkách běžně sněží i v dubnu. Při vydatnějším sněžení bývá objízdná cesta přes Ramzovou i Vidly pro kamiony nesjízdná.

„Hospodářská komora považuje postup Olomouckého kraje za arogantní přehlížení potřeb a zájmů odlehlých regionů zvláště pak v době kdy je vyhlášen stav nouze,“ stojí ve stanovisku komory.

Objízdné trasy na Jesenicko jsou dvě. Pro osobní auta a kamiony do výšky 3,9 metru vede objížďka přes Ramzovou, rozměrnější vozy musí jet přes Bruntál, Vrbno pod Pradědem a Vidly.

Uzavírka na Sedle však není jediným důvodem, proč se při cestě na Jesenicko silnici I/44 vyhnout. Až do konce letních prázdnin je omezen provoz v ulici Šumperská v Rapotíně. Uzavřen bude střídavě vždy jeden jízdní pruh. Objížďka vede Vikýřovicemi a Petrovem nad Desnou souběžnou silnici třetí třídy. Práce v Rapotíně si vyžádaly rozsáhlé změny v obsluze zastávek veřejné dopravy.