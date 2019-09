Prim hraje Bohačík, který se ve včerejším závěrečném utkání osmifinálové skupiny o všechno stal jedním z hrdinů, když s pětadvaceti body jako nejlepší střelec týmu udržel na kontakt favorizované Řeky. Těm výhra 84:77 nestačila.

Američané totiž následně jasně přehráli Brazilce, což posunulo mezi nejlepší osmičku i Čechy. Výběr kouče Ronena Ginzburga mohl prohrát až o 11 bodů.

„Jarda Bohačík dal hrozně důležité střely. Zase to bylo o tom sebevědomí, co tady máme,“ vykládal český lídr Tomáš Satoranský.

„Je to obrovský úspěch a musím smeknout. Jarda Bohačík, to je neuvěřitelná síla, velká opora. Ostatní Ostraváci sice dostávají minimum šancí, ale jsou tam a to se počítá,“ řekl Deníku bývalý úspěšný trenér reprezentace Zdeněk Hummel.