Nemoc covid-19 se objevila mezi zaměstnanci společnosti Varroc Lighting na Novojičínsku. Je jich jen za dnešní den 23. Hygienici nařídili plošné testování celkem 1500 lidí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Začne v úterý. Novinářům to dnes řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Požádal vládu, aby při plošném testování nasadila armádu. Vojáci by měli pomoci příští týden, kdy by se mělo testovat 6000 zaměstnanců OKD.