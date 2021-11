Díky výtěžku, který činil krásných 65 274 korun, bude moci Rostík pokračovat ve svých rehabilitacích.

Jeho maminka Janka Vegelová byla nadšená. „Jsem šťastná a velmi mile překvapena, že se vybrala taková částka, i vzhledem k situaci, která kvůli opatřením panuje. Musím říci, že to byl pro mě silný zážitek i proto, že mě několik žen, které samy mají postižené děti, přímo na veletrhu oslovilo. Je úžasné, že peníze darovali i lidé, kteří jsou sami sociálně slabí, ale i přesto jim osud dalšího nemocného človíčka není lhostejný,“ svěřila se dojatá Janka Vegelová.

Šestý ročník Kabelkového veletrhu Deníku v opavské Bredě. Opava, 19. listopadu 2021, Opava.Zdroj: se souhlasem Fourcase

Internetová dražba vynesla téměř čtrnáct tisíc

V Bredě se začaly kabelky prodávat úderem patnácté hodiny. Ceny byly symbolické, od třiceti korun do dvou stovek. Všechny peníze ihned putovaly do zapečetěné kasičky, k nim přibyla také částka 13 600 korun, což byl výtěžek z internetové aukce, ve které mohli zájemci opět získat zajímavé kousky ze šatníků známých osobností.

Dražily se kabelky herečky Dany Morávkové, zpěvačky Markéty Konvičkové, youtuberky Týnuš Třešničkové a české Miss Earth 2015 Karolíny Mališové, pod jejíž záštitou se veletrh už od prvního ročníku koná. Nechyběl fotbalový míč SFC Opava podepsaný týmem a dva basketbalové míče – jeden s podpisy týmu BK Opava, další s podpisy DJských es B4L.

Dražil se i ručně malovaný klobouk Roxtara a kravata hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka.

Kromě zmíněného výtěžku z prodeje kabelek a z internetové aukce podpořili Kabelkový veletrh i další. OC Breda&Weinstein věnovala 10 tisíc korun a EMS Studio Body Express darovalo 20 tisíc korun.

Kabelkový veletrh v nakupním centru Breda, 19. listopadu 2021 v Opavě.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Vyhrávaly se zajímavé ceny

Novinkou letošního veletrhu byla tombola. Každý, kdo si koupil kabelku, automaticky obdržel lístek do tomboly, ve které se hrálo o pěkné ceny. Odnést si lidé mohli třeba – poukazy do Slezského divadla Opava, do prodejny Marimóda, značkového outletu London Station a balíček Yves Rocher.K dokreslení pohodového odpoledne se pak postarali zpěváci z ostravské kapely Cup od Jam a studenti Pop academy Tomáš Bečka a Pavel Hrnčíř. Zazněly skladby světových jazzových interpretů. Součástí veletrhu byl také stánek Yves Rocher. Dámy si totiž mohly odpoledne zpříjemnit nejen nákupem kabelek, ale také se nechat zdarma nalíčit.

„Bylo to úžasné. Zavítala jsem na veletrh poprvé. Velmi ráda podpořím naše partnery, Opavský a hlučínský Deník a OC Breda&Weinstein. Charita je nám v BK Opava velmi blízká,“ sdělila své dojmy manažerka opavského basketbalového klubu Alexandra Šimonová, která si zakoupila několik kabelek.

Moderátorkou veletrhu byla Nikola Birklenová. „Moc se mi líbí akce, během nichž se projeví, že lidé ještě stále nejsou lhostejní ke svému okolí. Úplně mě proto nadchlo, když jsem před patnáctou hodinou přijela, že už tady byl dav žen, které nakukovaly přes pásku, že si něco zakoupí. Je to pro mě hrozně osvěžující, že to není jen práce, ale i takový příjemný zážitek, sledovat lidi, jak chtějí pomoci a když se dozvědí a zaslechnou, že je to akce, která má podpořit nemocného chlapečka, jdou a utrácejí za kabelky, které třeba nikdy nepoužijí. Ale chtějí udělat radost,“ prozradila Nikola Birklenová, která sama přispěla do veletrhu zcela novou kabelkou.

Sečteno podtrženo, veletrh se i přesto, že se konal po roční „covidové“ pauze, povedl a zájem veřejnosti o něj rozhodně neochabl. „I přes veškerá opatření a restrikce, které bylo potřeba dodržovat, byl letošní ročník velmi úspěšný. Velmi bych chtěla poděkovat všem dobrovolnicím, které nám každoročně s přípravou pomáhají i kolegyním z Deníku. A také partnerům Deníku – OC Breda&Weinstein, EMS Studio Body Express, svatebnímu salonu Ariana a rovněž i ostatním, kteří se na veletrhu podíleli, zpěváci Tomáš Bečka a Pavel Hrnčíř a moderátorce celé akce Nikole Birklenové. Obrovský dík patří i všem, kteří přispěli ať už v internetové aukci, anebo zakoupením kabelky přímo v Bredě,“ uvedla jedna z organizátorek Kabelkového veletrhu Veronika Königová z Opavského a hlučínského Deníku.