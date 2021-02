Ale pozor! Nejsme v Česku, nýbrž v polském městě Jastrzębie-Zdrój, asi 15 kilometrů od Karviné. Právě toto obchodní centrum s hypermarketem a vedlejším hobbymarketem značky OBI je kromě polského Těšína častým cílem nákupů Čechů z příhraničí poblíž Karviné.

Polsko totiž v pondělí 1. února opět povolilo otevřít obchody v nákupních galeriích, otevřela se muzea a umělecké galerie. Restaurace, stejně jako v Česku, zůstávají zavřené, mohou operovat jen v režimu výdejního okénka.

„Dnes je celkem klid, ale včera jsme měli nápor,“ říká mi mladá prodavačka v obchodě se sportovním zbožím 4F. Nejvíc prý lidé kupují bundy. „Někteří říkali, že si rychle něco koupí, protože se obávají, že se obchody za pár dní zase zavřou,“ dodala.

Žádné davy nakupujících

Je úterý odpoledne, ale žádný extrémní nápor tu není. Lidé přišli na běžné nákupy potravin. „Spokojnie,“ říká prodavačka v prodejně s oblečením H&M. Přeloženo do češtiny to znamená, že v prodejně je klid, žádný nápor zákazníků se nekoná.

Podobné je to v prodejně s botami anebo obchodě značky Pepco. „Neměli jsme tu žádný velký nápor zákazníků. Je to možná i tím, že lidé, kteří chtějí nakupovat u naší značky, jezdili do prodejen v nedalekých Pavlovicích anebo Těšíně. Tam nejsou součástí obchodní galerie, a tak byly otevřené,“ vysvětluje prodavačka Urszula.

Protože se zima pomalu chýlí ke konci, znovuotevřené obchody (nejen v galeriích) lákají zákazníky na výprodeje. Poutače na slevy bijí do očí prakticky z každé výlohy.

Češi raději nakupují za hranicí

Někteří Češi už zaznamenali, že v Polsku jsou otevřené všechny obchody v nákupních centrech, a tak vyrazili za nákupy. „Jezdíme sem nakupovat běžně, hlavně potraviny. A dnes jsme šli najisto, manžel potřeboval zimní boty, protože ty staré se mu rozpadly. Pěkné si vybral, navíc byly ve slevě,“ pochvalovali si Navrátilovi z Karviné.

Oživení přinesli čeští zákazníci také v polském Těšíně. I když jak říkají polští prodejci, českých zákazníků není tolik, jako kdysi. Na nákupy se vydali i manželé z Havířova.

„Přijeli jsme pro maso a taky sháníme koberec. Už nás nebaví čekat, až se otevřou obchody u nás, tak jsme něco vybrali tady,“ pochvalovali si.

Kromě nákupů si ale Češi v Polsku nemohou dopřát návštěvu restaurace, ani lyžování. Podle včerejších informací na stránkách jednotlivých lyžařských resortů zůstanou sjezdovky v Polsku zavřené nejméně do 14. února.