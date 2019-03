Cyklobusy jsou běžné autobusy, do kterých si cestující bez problémů může vzít kolo a vyrazit na výlet do Jeseníků. Nabízí přímé spoje z Krnova, z Rýmařova nebo z Bruntálu až na Ovčárnu.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

V sobotu 27. června opět po roce vyjíždějí do Jeseníků cyklobusové linky, které mají konečnou v nadmořské výšce 1300 metrů, tedy přímo pod Pradědem, pod nejvyšším vrcholem Jeseníků. Cyklobusy z Olomouce a ze Šumperka přes Rýmařov budou jezdit o víkendech a svátcích až do konce srpna. Cyklobus z Krnova bude jezdit do 30. srpna každodenně.