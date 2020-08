Vcházím do areálu, míjím minigolfové hřiště, nafukovací a jiné dětské atrakce a pak také koupaliště, které je docela v obležení návštěvníků. Ani se nedivím, padesátimetrový bazén s průzračnou vodou je dostatečným lákadlem. Navíc je jeho část oddělená pro různé vodní atrakce jako zorbing, dětské čluny a podobně. Nikde jinde na Novojičínsku to nemají.

Jsem na konci bazénu přecházím krátký travnatý úsek a vcházím menší dřevěnou bránou do chatoviště. Upozorňuji turisty, že budu fotit, ale ti mi s úsměvem říkají, že jim to nevadí. Napravo od chatek je ohniště vedle něj krb s grilem. Přestože je z chatoviště vidět na bazén, dá se říci, že chataři tady mají soukromí.

Provozovatel areálu Rudolf Korčák mi později upřesňuje, že kapacita kempu je 30 míst v chatách, tři místa jsou pro karavany a sedm pro stany. Místo pro stany je na opačné straně bazénu a je v něm právě příměstský tábor.

Rudolf Korčák mi sděluje, že čeští turisté sice kemp navštěvují, ale není to o moc víc než v předcházejících letech. „Ten trend je v posledních letech stoupající, turistika formou kempování se vrací, ale že bychom zaznamenali nějaký výrazný nárůst, to ne. To jak se proklamuje, že je u nás nastartovaný cestovní ruch je jen nafouknutá bublina. Není to pravda. Hotely zejí prázdnotou, koupaliště, pokud není přes třicet stupňů tak také téměř zejí prázdnotou,“ říká Rudolf Korčák s tím, že slova o návratu českých turistů do českých rekreačních a hotelových zařízení v souvislosti s koronavirovou pandemií jsou jen mediální kampaň. „Lidé jsou hodně v lesích, v chalupách, mají strach,“ poznamenává Rudolf Korčák. Nato připouští, že červen a červenec byly špatné také kvůli počasí.

Návštěvnost se oproti minulosti moc nezměnila, podle provozovatele možná přibylo stanařů. „Ale jsou to velmi krátkodobé pobyty – spíše jde o to si to vyzkoušet,“ dodává s tím, že příborský kemp má návštěvníkům co nabídnout. „Jezdí tady kvůli bazénu, děláme různé programy jako noční prohlídky města a podobně, promítáme letní kino, vaří se tady ně od rána do večera, nabízí se cykloturistika, půjčujeme segwaye, posíláme je do Beskyd. A nesmím zapomenout na různé vodní aktivity,“ zakončuje výpočet Rudolf Korčák.

Opouštím příborský areál kempu a koupaliště a říkám si, že když se vydaří počasí, může tam člověk strávit příjemnou dovolenou.