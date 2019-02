V závodě na 1500 metrů zaostala na druhém místě časem 4:05.73 o 51 setin za vítěznou Polkou a novou rekordmankou mítinku Sofii Ennaouiovou.

„Že se povede kilometr, jsem čekala, ale o patnáctistovce jsem si myslela, že ji nezvládnu. Hodně mi ale pomohla Sofia. Věděla jsem, že mě v cíli předběhne, ale pořád jsem musela běžet nadoraz,“ uvedla Vrzalová, která by se na blížícím se halovém ME v skotském Glasgow ráda dostala do finále.

Letošní maxima si vylepšily i další české mílařky Kristiina Mäki (4:12,18) a Diana Mezuliáníková (4:12,42). Druhá jmenovaná se tak stala třetí českou mílařkou, která splnila A limit českého svazu pro účast na halovém mistrovství Evropy.

Nejlepším evropským a čtvrtým světovým časem (0:32.79) vyhrál běžec a trojnásobný halový mistr Evropy Pavel Maslák na nemistrovské trati 300 metrů. „Čas není, jaký bych čekal. Myslel jsem, že poběžím rychleji, ale musel jsem se vyrovnat s nachlazením a asi se to projevilo,“ přiznal Maslák.

Tyčku pak ovládla Amálie Švábíková, která stejně jako Švýcarka Pascale Stöcklinová překonala s totožným zápisem 425 cm a pak na této výšce zvládla první pokus v rozeskakování.

„Vítězství chutná sladce, ale nejsem spokojená s výsledkem, protože 425 centimetrů určitě není dobrý výkon směrem k Evropě, ale snad se nějak proberu a povzbudím,“ řekla Švábíková, která se podle svých slov pere s technikou. „Budu muset potrénovat a poladit to, aby to bylo dobré,“ dodala.

Sprinter Zdeněk Stromšík na šedesátce zaostal časem 6,72 o pět setin za svým letošním maximem a obsadil čtvrtou příčku. V rozběhu byl o čtyři setiny rychlejší. Výškařka Michaela Hrubá v předprogramu skončila výkonem 187 centimetrů druhá za Ukrajinkou Julií Čumačenkovou. Z Czech Indoor Gala se kvůli zranění omluvil koulař Tomáš Staněk.

Rekord mítinku na 800 metrů překonal bronzový medailista z MS 2015 Amel Tuka z Bosny (1:46,75). Za ním skončil druhý Filip Šnejdr (1:46,99), který se poprvé v životě dostal pod hranici 1:47. K osobním rekordům se vytáhli Filip Sasínek (1:47,75) a objev loňského ME Lukáš Hodboď (1:48,35), kteří rovněž splnili limity na HME v Glasgow.

VÝSLEDKY Czech Indoor Gala v Ostravě:

Muži:

60 m: 1. Rodgers (USA) 6.56 s, 2. Robinson (USA) 6.69, 3. Olszewski (Pol.) 6.70, 4. Stromšík (ČR) 6.72,… 6. Hampl (ČR) 6.80.

300 m: 1. Maslák (ČR) 32.79 s, 2. Omelko (Pol.) 33.32, 3. Tesař (ČR) 33.48.

800 m: 1. Tuka (Bosna a Herc.) 1:46.75, 2. Šnejdr (ČR) 1:46.99, 3. Bol (Aus.) 1:47.70, 4. Sasínek 1:47.75,… 6. Hodboď 1:48.35, Symerský (všichni ČR) 1:51.24.

Dálka: 1. Shiroyama (Jap.) 769 cm, 2. Yamakava (Jap.) 758, 3. Šimič (Chor.) 736, 4. Juška (ČR) bez platného pokusu.

Koule: 1. Bertemes (Luc.) 20.50 m, 2. Nedow (Kan.) 20.43, 3. Pezer (Bosna) 20.16,… 6. Prášil 18.97, 8. Novák 18.94 (oba ČR).

Ženy:

60 m: 1. Eftimovová (Bul.) 7.42 s, 2. Lizová (Bra.) 7.44, 3. Pírková (ČR) 7,50,… 5. Slaninová 7.55, 6. Jiranová 7.59, Kaiserová (všechny ČR) 7.76.

60 m př.: 1. Zabloudilová 8.57 s, 2. Štolová 8.87, 3. Luzarová 8.87 (všechny ČR).

300 m: 1. Vaičuleová (Lot.) 37.44 s, 2. Zupinová (Slo.) 37.79, 3. Nádházyová (Maď.) 37.89.

800 m: 1. Štuková (Svk.) 2:05.94, 2. Hluchá (ČR, Opava) 2:06.50, 3. Šimková (ČR, Slavia Praha) 2:10.22, 4. Sasynová (ČR, Třinec) 2:13.38, 5. Borová (ČR, Vítkovice) 2:13.78, 6. Zemaníková (ČR, Vítkovice) 2:15.10.

1500 m: 1. Ennaouiová (Pol.) 4:05.22, 2. Vrzalová (ČR) 4:05.73, 3. Mišmašová (Slo.) 4:08.09,…. 6. Mäki 4:12.18, 7. Mezulianíková 4:12.42, 10. Sekanová 4:22.01.

4x 400 m: 1. ČR (Vondrová, Petržilková, Pírková, Hofmanová) 3:35.82, 2. Maďarsko (Nádházy, Kőszegi, Molnár, Simon) 3:38.80.

Výška: 1. Chumachenko (Ukr.) 190 cm, 2. Hrubá (ČR) 187, 3. Klintsovová (Ukr.) 184,… 5. Krejčiříková 184, Sajdoková 170 (obě ČR).

Tyč: 1. Švábíková (ČR) 425 cm, 2. Stöcklin (Švýc.) 425, 3. Šilhanová a Jiroutová (obě ČR) 410, 5. Pöschlová (ČR) 390.

Dálka: 1. Nguyenová (Maď.) 635 cm, 2. Grivaová (Litva) 620, 3. Filipičová (Slo.) 613, 4. Velďáková (Svk.) 584.