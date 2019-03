Tahle zpráva potěší všechny obyvatele Moravskoslezského kraje. Od příštího zimního letového řádu budou mít více možností, kam létat. Nikoliv však z letiště Leoše Janáčka Ostrava, ale z nedalekých polských Katovic.

Svoji pozici na tamějším letišti výrazně posílí irský Ryanair. Od konce října bude mít v Katovicích základnu se dvěma letadly. Zprovozní celkem 12 nových linek!

Půjde o lety do Boloně (2x týdně), Brindisi (2x týdně), Corku (2x týdně), Dortmundu (10x týdně), Göteborgu (2x týdně), Catanie (2x týdně), Kyjeva (4 xtýdně), Kolína nad Rýnem (3x týdně), Manchester (2x týdně), Milána (2x týdně), Osla (3x týdně) a na kyperský Paphos (1x týdně).

Sečteno, podtrženo: celkem bude od zimy nabízet Ryanair 17 linek z Katovic! Nové lety přidá i z dalších polských letišť, včetně Krakova. Ryanair je v Polsku podle počtu cestujících největší aerolinkou.

Katovické letiště hojně využívané i českými cestujícími zažívá velký boom, své působení tu nedávno rozšířil také Wizz Air. Loni v Katovicích odbavili celkem 4,8 milionu cestujících, meziročně tak počty pasažérů narostly o 24,3 %.

Tyto opravdu pozitivní zprávy kontrastují s mizernou situaci v Mošnově. Letiště Leoše Janáčka Ostrava loni pro srovnání odbavilo 377 936 cestujících. Proto nikoho zasvěceného nepřekvapilo, že Ryanair tam své působení omezil, kdy zrušil linku do Milána, v příštím zimním letovém řádu sníží počty spojů do Londýna na dva až tři týdně.

Vedení Moravskoslezského kraje i letiště se ale nevzdává a opět vyslalo, stejně jako mnohokrát v minulosti, do světa prostřednictvím médií optimistické signály.

Už delší čas se spekuluje o nové pravidelné lince z Ostravy do Varšavy, která by umožnila přestup na linky do celého světa. „Finalizujeme smlouvu s přepravcem, který s jedním přestupem spojí Ostravu a Moravskoslezský kraj s celou Evropou a destinacemi v severní Americe a Asii. V současnosti se pracuje na detailech smlouvy a letového řádu. Nové spojení oznámí přepravce v květnu, počítáme s tím, že létat začne letos v září,“ oznámil generální ředitel Letiště Ostrava Jaromír Radkovský.

Náměstek hejtmana Unucka neztrácí optimismus

Moravskoslezský kraj, který je majitelem letiště, dále uvedl, že připravuje veřejnou soutěž na pravidelné a vícenásobné denní spojení pro dvě klíčová letiště (huby) v západní Evropě. Ty by měly umožnit obchodní klientele jednoduché a komfortní spojení s klíčovými trhy v Německu, Francii a Holandsku. Všem cestujícím z regionu by pak nabídly spojení s leteckou aliancí Star Alliance po téměř celém světě.

„Ve spolupráci s Letištěm Ostrava se momentálně v rámci předběžného průzkumu trhu setkáváme s potenciálními přepravci. Právníci připravují celý složitý proces veřejné zakázky pro Evropskou komisi. Předpokládáme, že tendr vyhlásíme letos v červnu tak, aby první lety mohly být spuštěny nejpozději v listopadu 2019,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

Zda tento krok povede ke zlepšení situace ale není jasné. Zkušenosti z minulosti totiž vybízejí k opatrnosti. Už před dvěma lety totiž takto kraj zkoušel najít dopravce na linky do Helsinek a Amsterdamu, nikdo se ale nepřihlásil.

„Potřebujeme pravidelné přímé letecké spojení do západní Evropy, do destinací, jejichž hospodářství je orientováno na odvětví, která jsou stěžejní pro další ekonomický rozvoj Moravskoslezského kraje. Jde především o IT technologie a služby, logistiku a lehké strojírenství. Potřebujeme spojení s významným mezinárodním dopravním uzlem, který by zlepšil dopravní dostupnost regionu. Jen tak udržíme v kraji dnešní investory a přilákáme nové. Proto jsme připraveni tyto lety spolufinancovat formou závazku veřejné služby, podobně jako je tomu u vlaků a autobusů,“ vysvětlil Jakub Unucka s tím, že samostatnou kapitolou je rozvoj nákladního carga.

Zdůraznil, že se problematice věnuje. „Jen v posledních 14 dnech jsem absolvoval čtyři jednání s potenciálními zájemci o stavbu hangáru a nákladní cargo. Vedení kraje je proto připraveno vyjít investorům vstříc a nabídnout jim pozemky s přímou návazností na pojezdovou dráhu. Samozřejmě pouze za předpokladu reálného zahájení a kolaudace stavby v dohodnutém termínu a poskytování leteckých služeb,“ dodal náměstek hejtmana Jakub Unucka. Nákladní letecká doprava loni přepravila 5448 tun materiálu.