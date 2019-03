Společnost Ryanair zredukovala provoz a od letního letového řádu bude nabízet pouze tři lety týdně namísto stávajících čtyř. „Pravidelně zkoumáme výkonnost všech našich více než 1800 tras. S letním letovým řádem jsme zredukovali počet letů ze čtyř na tři týdně,“ řekl portálu Zdopravy.cz mluvčí Ryanairu Denis Barabas.

Firma zruší podle rezervačního systému nedělní frekvenci. Celý listopad a polovinu prosince bude Ryanair létat z Ostravy do Londýna jen dvakrát týdně. Barabas uvedl, že další změny budou komentovat až s představením celého zimního letového řádu.

O tom, že to není příznivá zpráva pro vedení ostravského letiště, respektive jeho majitele Moravskoslezský kraj, svědčí i další skutečnost. Ryanair ruší linky jen někde, třeba z Brna bude do Londýna nadále provozovat všechny tři linky.

Ryanair přitom potvrdil, že v Česku počítá s dalším velkým růstem, jen to nyní vypadá, že to bude asi z jiných letišť než v Ostravě… S nástupem letního letového řádu posílí firma výrazně v Praze, odkud bude nabízet už lety do 32 destinací.

Horší a horší

Náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka se v posledních týdnech a měsících snažil veřejnost v médiích opakovaně uklidnit, kdy opakoval, že o nových pravidelných linkách vedení letiště i Moravskoslezský kraj intenzivně jednají. Výsledky jeho manažerských schopností v letecké dopravě jsou ale nadále tristní.

K dlouhodobým kritikům poměrů na Letišti Leoše Janáčka Ostrava patří spolek Létejme z Ostravy. Jeho předseda Radim Gál Deníku potvrdil, že situace se v posledních měsících výrazně zhoršila.

„Vzhledem k tomu, že se nepodařilo udržet ani linku do italského Bergama a na letišti se stále v oblasti osobní přepravy nic neděje, bereme další snížení počtu letů do Londýna už bez nějakého údivu. Můžeme jen čekat, jak dopadne jednání o linkách nových. Je tady měsíc březen, kdy měla být dle slibů a dřívějších prohlášeních oznámena nová linka. Pokud jednání krachne, bude to opravdu hodně špatné,“ dodal Radim Gál.

Poznámka Martina Plevy

Bída a zmar Mošnova neberou konce

Bída a zmar mošnovského letiště neberou konce! Máme ho sice za humny, vypadá skvěle a má mimo jiné i moderní vlakové napojení, jen z něj nic moc nelétá. Ba co víc místo aby nové linky přibývaly, tak ty stávající končí. V lednu dolétala po 83 letech provozu linka ČSA do Prahy, poté Ryanair oznámil konec spojení do Milána, nyní stejný dopravce hlásí snížení počtu letů na posledním pravidelném spoji do Londýna, který má přitom velmi dobrou obsazenost cestujícími.

Pro investory a zahraniční firmy v regionu, ale i pro běžné obyvatele kraje, kteří chtějí poznávat svět, je pohled na úpadek Letiště Leoše Janáčka Ostrava zdrcující. Kdo chce létat, musí zamířit do Katovic, Krakova, Vídně či Prahy. Je třeba přiznat, že zápas s konkurencí o to, kdo k sobě naláká nízkonákladové linky, Mošnov prohrál už před více než deseti lety, kdy nám doslova uletěla zejména polská konkurence. Kus másla na hlavě proto mají všichni krajští náměstci pro dopravu, kteří za tu dlouho dobu měli na „rozvoj“ letiště vliv. Současné vedení tomu už jen nasazuje korunu. Aktuální rušení pravidelných linek totiž vypadá na definitivní pád Mošnova do okresního přeboru. Vzdušná brána do Moravskoslezského kraje se zavírá. Ke zlepšení situace zatím nepomohly ani vzletné řeči a vize současného hejtmanova náměstka pro dopravu Unucky, ani „práce“ nového ředitele letiště Radkovského. Tohle chce rychlou výměnu trenéra, záchrannou strategii a konečně i usilovnou práci při postupném návratu zpět na nebe. Nebo ať kraj raději na rovinu přizná, že na tohle zkrátka nestačí a nabídne letiště schopnějšímu soukromému provozovateli.