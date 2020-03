Lékaři nemocnice v Havířově mohou od minulého týdne využívat při léčbě pacientů nové přístroje, které věnovala soukromá společnost Vinamet z Havířova. Jedná se o infuzní pumpy a lineární dávkovače, které pomohou zkrátit proces ošetřovatelské péče podání léků.

Soukromý dárce věnoval havířovské nemocnici přístroje na dávkování léčiv. | Foto: Jana Grygarová Zenzingerová

Nemocnice dosud takové přístroje vůbec neměla. „Jsou pro nás velice důležité, protože usnadní personálu práci, jsou to lineární dávkovače infuzní pumpy, to znamená jsou to přístroje k přesnému dávkování infuzí a léčiv. Tím pádem sestrám ušetří jednoznačně čas,” řekl náměstek pro léčebnou péči Martin Sedláček.