Očekávaný směr nabraly události okolo havířovského vlakového nádraží. Sliby exministra dopravy Žáka byly zapomenuty a noví představitelé ministerstva dopravy i Českých drah pokračují v přípravě stavby dopravního terminálu.

Chátrající železniční nádraží v Havířově | Foto: Josef Pintér

Přestože v havířovské nádražní hale ještě stále pokračuje výstavka futuristických prací studentů architektury o tom, jak by si představovali podobu stanice, pokud by zůstala hala zachována, nedávno nově jmenovaní představitelé ministerstva dopravy a Českých drah už rozhodli o její demolici a pokračování v projektu stavby dopravního terminálu.



Zástupci Českých drah při představování budoucí podoby vlakové stanice. Foto: Deník/Libor Běčák

Nádražní hala je majetkem Českých drah. Ty už před dvěma roky rozhodly, že v rámci celkové rekonstrukce stanice bude hala zbourána a jako odbavovací hala bude sloužit současná provozní budova nádraží.

Společně s městem byl připraven projekt dopravního terminálu, ve kterém má radnice na starost využití přednádražního prostoru pro kryté autobusové stanoviště a stavbu dalších objektů a parkovišť.

Projekt se dostal do další fáze po průtazích způsobených několikerým přezkoumáváním, zda je či není nutné nádražní halu chránit jako památku. O záchranu se snažili mladí architekti, kteří se spojili ve sdružení Důl architektury. V hale následně začali organizovat kulturní a společenské akce.

Spoléhali také na rozhodnutí bývalého ministra dopravy Zdeňka Žáka. Ten přijel do Havířova osobně, aby umyl na nádražní budově okna. Přestože v té době a také při další návštěvě regionu v Albrechticích tvrdil, že nádražní hala se bourat nebude, projekt nebyl ukončen a dále se na něm pracovalo. V prosinci dokonce tvrdil, že má řešení: „Řešení máme skutečně několik a jsou výhodnější, než to, které počítá s demolicí haly. Pokud jde o obavu, že bychom přišli o přislíbené evropské dotace, pak si myslím, že je určitě průchodnější přijít s novým návrhem, který přinese úsporu nákladů. A na tom teď pracujeme," řekl ministr Žák.

Ve finále však ministr ve funkci skončil a žádné nové řešení představeno nebylo. Žák buď lhal, nebo skutečně nevěděl, že se za jeho zády dále pokračuje v původním projektu, který počítá s demolicí haly.



Původně navrhovaná podoba doznala některých změn. Nebude ani lávka nad kolejištěm, ani prodloužený podchod na Šumbark. Vizualizace Českých drah

S nástupem nové vlády poslal primátor Havířova Zdeněk Osmanczyk novému ministrovi Antonínu Prachařovi dopis, ve kterém jej vyzval, aby rozhodnutí svého předchůdce zvážil. „Projekt rozhodně není u ledu a stále pokračujeme v tom, aby byl realizován," řekl na začátku února Osmanczyk. Nezapomněl však dodat, že hala nepatří městu, ale Českým drahám: „My jsme investovali nemalé peníze do přípravy naší části projektu, tedy přednádražního prostoru. Co bude s nádražní halou, to si musí rozhodnout dráhy."

Aktivisté teď budou hledat další cesty, jak demolici haly odvrátit. „V současné době nevíme, v jaké fázi se projekt nachází. Musíme si zjistit, zda už bylo vydáno stavební povolení. Každopádně budeme chtít informovat nového ministra dopravy o našich aktivitách a o tom, proč si myslíme, že halu je třeba zachránit," reagovala v neděli předsedkyně sdružení Důl architektury Lucie Chytilová.

Moc času aktivistům nezbývá. České dráhy a město mají připravené peníze z evropské dotace. Stavební práce, včetně demolice haly, mohou začít velmi brzy.